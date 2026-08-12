Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Colombia ingresó oficialmente al Escudo de las Américas: así se va a intensificar la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico

El ingreso a la Coalición de las Américas Contra los Carteles sucedió en Panamá, luego de que el Gobierno nacional solicitara un acuerdo bilateral de cooperación militar con Norteamérica

La Coalición de las Américas Contra los Carteles busca coordinar acciones regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional - crédito Ministerio de Defensa
La Coalición de las Américas Contra los Carteles busca coordinar acciones regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional - crédito Ministerio de Defensa
Guardar

El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó la formalización del ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), luego del establecimiento de un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos.

Información oficial del Ministerio de Defensa indicó que la iniciativa fue adoptada por directrices del presidente De la Espriella, como la estrategia nacional que regirá en el país para enfrentar amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

“Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente a las amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”.

PUBLICIDAD

Como parte de la nueva etapa de cooperación, el ministro de Defensa Nacional, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, formalizó un acuerdo bilateral con el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América.

Noticia en desarrollo...

Temas Relacionados

Escudo AméricasAbelardo de la EspriellaNarcotráficoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Serranía del Perijá, en llamas: comunidades del Cesar piden intervención aérea ante el avance del incendio

La Gobernación del Cesar confirmó que mantiene activos incendios forestales en Chiriguaná, Curumaní, La Jagua de Ibirico y San Diego, mientras gestiona refuerzos ante la Sala de Crisis Nacional para atender la emergencia

Serranía del Perijá, en llamas: comunidades del Cesar piden intervención aérea ante el avance del incendio

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 12 de agosto: ganadores del último sorteo

Este es el sorteo más importante de la costa caribe colombiana que juega en el departamento de Córdoba

Sinuano Día resultados de hoy miércoles 12 de agosto: ganadores del último sorteo

Once Caldas advirtió que la revisión de los estadios debe ser más exhaustiva después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Ramiro Ruíz, gerente deportivo del equipo, fue el encargado de hacer la petición de que, antes de regresar a los partidos del fútbol profesional colombiano, los recintos deben ser analizados con exhaustividad

Once Caldas advirtió que la revisión de los estadios debe ser más exhaustiva después del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, anunció millonaria donación de las empresas para ayudar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

El gremio articula una campaña nacional con recursos de inscripción y nuevas alianzas logísticas para responder en múltiples frentes a la crisis humanitaria

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, anunció millonaria donación de las empresas para ayudar a las víctimas del terremoto del 10 de agosto

Exjefe paramilitar reveló cómo las AUC usaron fondos públicos y buscaron asesinar a Carlos Caicedo, entonces rector de la U. del Magdalena

Saúl Severini, de las Autodefensas Unidas de Colombia, expuso ante la JEP cómo el frente Pivijay usó contratos estatales para financiar la guerra en la década de los 90 y detalló un supuesto plan para eliminar al exrector de la Universidad del Magdalena

Exjefe paramilitar reveló cómo las AUC usaron fondos públicos y buscaron asesinar a Carlos Caicedo, entonces rector de la U. del Magdalena
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Silvana Guerrero, comandante del Frente de Guerra Nororiental del ELN, se pronunció tras el primer bombardeo del Gobierno de Abelardo de la Espriella: “El plan es el mismo”

Dramático relato de un ciudadano que quedó en medio del ataque armado en Rioblanco, Tolima: “De montaña a montaña se están disparando”

Ataque con drones explosivos sacude Rioblanco, Tolima: autoridades refuerzan presencia por hostigamientos armados

Combates entre el Ejército y disidencias de las Farc generan confinamiento masivo en El Tambo, Cauca: esto se sabe

“Firmes y parados en la raya”: le advirtió el ELN a Abelardo de la Espriella, tras difundir videos anunciando ataques con drones

ENTRETENIMIENTO

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Pirlo, Greeicy y Andrea Valdiri anunciaron que movilizarán ayudas para Buenaventura y Chocó para las víctimas del terremoto: “Muy doloroso”

Maluma habló sobre la tragedia en Colombia y reveló cómo está ayudando a los damnificados: “No había tenido las agallas”

Juanda Caribe anunció que recaudó 70 millones de pesos en menos de dos horas para los damnificados del terremoto en el Chocó

Camilo Cifuentes mostró la casa de su familia en ruinas tras el terremoto que afectó a Pereira: “Se vino abajo”

Así puede participar en el concierto solidario en Medellín por los damnificados del terremoto en Colombia: Luis Alfonso, Kapo, Pipe Bueno, Juliana, Andy Rivera, Westcol y más

Deportes

Otro jugador que sufrió grandes pérdidas por el terremoto de 7,4 grados: campeón de Liga BetPlay resultó con su negocio afectado

Otro jugador que sufrió grandes pérdidas por el terremoto de 7,4 grados: campeón de Liga BetPlay resultó con su negocio afectado

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting de Lisboa, llegó en mal estado físico al equipo después de estar con la selección Colombia

Un miembro del Independiente Medellín perdió su casa a raíz del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió a Colombia

Calendario del fútbol colombiano será ampliado por el terremoto de magnitud 7,4 en Chocó: esto se sabe

Alberto Gamero explicó que hacía en el estadio viendo a un equipo de la Liga BetPlay que despidió a su entrenador