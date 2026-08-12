Colombia ingresó oficialmente al Escudo de las Américas: así se va a intensificar la cooperación con Estados Unidos contra el narcotráfico

La Coalición de las Américas Contra los Carteles busca coordinar acciones regionales para enfrentar el narcotráfico y el crimen transnacional - crédito Ministerio de Defensa

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El Gobierno de Abelardo de la Espriella confirmó la formalización del ingreso de Colombia a la Coalición de las Américas Contra los Carteles (A3C), luego del establecimiento de un nuevo acuerdo de cooperación militar con Estados Unidos.

Información oficial del Ministerio de Defensa indicó que la iniciativa fue adoptada por directrices del presidente De la Espriella, como la estrategia nacional que regirá en el país para enfrentar amenazas como el terrorismo, el narcotráfico y el crimen organizado transnacional.

“Esta decisión reafirma el compromiso de Colombia con una respuesta hemisférica coordinada frente a las amenazas que afectan la seguridad, la estabilidad y la prosperidad de nuestros pueblos”.

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Como parte de la nueva etapa de cooperación, el ministro de Defensa Nacional, el mayor general (r) Jorge Eduardo Mora, formalizó un acuerdo bilateral con el Departamento de Guerra de los Estados Unidos de América.

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