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Nuevo temblor en Chocó se sintió con fuerza en Cali y generó nuevas afectaciones en la infraestructura

El municipio chocoano sigue con actividad tras el sismo principal del lunes 10 de agosto de 2026, en una cadena que acumula 130 movimientos menores y mantiene la atención sobre Cali y áreas cercanas

El uniformado informó a la ciudadanía sobre cómo organizar los esfuerzos ante una situación específica - crédito Alcaldía de Cali / X

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San José del Palmar (Chocó) volvió a registrar durante la jornada del miércoles 12 de agosto de 2026 varios temblores luego del terremoto de magnitud 7,4 el lunes, en una secuencia sísmica que ya deja más de 130 réplicas en el país y mantiene en alerta a habitantes de Chocó y zonas vecinas.

De acuerdo con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), el balance nacional de la emergencia asciende a 265 muertos y 53.816 personas afectadas. Reportó además 3.494 heridos, 496 desaparecidos y 25.872 familias afectadas.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano (SGC), hasta las 4:00 p. m. del miércoles, confirmó que se habían contabilizado réplicas con magnitudes entre 0,6 y 4,8.

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El primero de los nuevos movimientos ocurrió a la 1:32 p. m. en San José del Palmar y alcanzó una magnitud de 3,4, con profundidad de 98 kilómetros. El organismo ubicó como municipios cercanos a San José del Palmar, a 20 kilómetros, además de Río Iró, a 23 kilómetros, y Nóvita, a 26 kilómetros.

El segundo sismo se registró a las 2:37 p. m. y tuvo una magnitud 3,0, con una profundidad de 90 kilómetros. Según el reporte oficial, el evento ocurrió a 13 kilómetros del municipio chocoano.

Algunos ciudadanos en Cali dijeron en redes sociales que también percibieron el movimiento. Los mensajes publicados durante la tarde señalaron que varias personas advirtieron el temblor tanto por la sensación directa como por aplicaciones de monitoreo sísmico.

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Las autoridades monitorean la situación en las zonas críticas - crédito SGC / X
Las autoridades monitorean la situación en las zonas críticas - crédito SGC / X

La nueva actividad sísmica que continúa ocurriendo después del terremoto de magnitud 7,4 ―que tuvo como epicentro a San José del Palmar el lunes 10 de agosto―, tiene en alerta a la comunidad por la fragilidad de los edificios.

El Servicio Geológico Colombiano explicó que las réplicas pueden presentarse durante días, semanas o incluso meses. La causa, según la entidad, es la liberación de energía en la zona donde ocurrió la ruptura del sismo principal.

Otro edificio se vio afectado por el nuevo temblor

En medio de los nuevos sismos del miércoles, un edificio ubicado en la Carrera Tercera en Cali resultó con nuevos daños, pues ya venía debilitado del terremoto, por lo que los nuevos movimientos de tierra hicieron que parte de la estructura se viniera abajo.

Ante este panorama, las autoridades y medios locales como Magazín Pacífico le pidieron a la ciudadanía tener precaución al caminar por la zona.

La estructura presentó nuevas afectaciones tras los temblores del 12 de agosto - crédito @magazinpacifico / X
La estructura presentó nuevas afectaciones tras los temblores del 12 de agosto - crédito @magazinpacifico / X

Daños por ciudades que están en alerta roja

  • Quibdó
    • 9 personas fallecidas.
    • 119 personas heridas.
    • 4 personas desaparecidas.
    • 1.198 viviendas averiadas.
    • 48 viviendas colapsadas.
    • Infraestructura total afectada 20, caracterizados así: 5 corresponden a edificios municipales, 13 edificios educativos, 2 de salud.
  • Cali
    • 74 personas fallecidas.
    • 1.008 personas heridas.
    • 89 personas rescatadas.
    • 230 personas desaparecidas.
    • 107 viviendas colapsadas.
    • 800 vivienda averiadas.
    • 56 estructuras colapsadas.
    • 3 vías colapsadas.
    • 4 estaciones de policía afectadas.
    • 750 rescatistas desplegados (350 de apoyo externo + 400 de Cali).
    • 14 caninos en sitio para rescate.
  • Manizales
    • 6 fallecidos.
    • 182 personas heridas.
    • 4.000 damnificados.
    • 1.970 viviendas averiadas.
    • 1.150 viviendas colapsadas.
    • 57 edificios colapsados.
    • 19 edificaciones averiadas.
    • 24 colegios públicos con afectaciones en estado crítico; 16 colegios privados con afectaciones.
  • Pereira
    • 83 fallecidos.
    • 45 personas desaparecidas.
    • 279 personas heridas.
    • 243 personas rescatadas.
    • 85 heridos atendidos en centros de salud (cifra parcial, en verificación frente al total de 279 heridos).
    • 14 animales rescatados.
    • 75 edificios colapsados.
    • 26 viviendas averiadas.
    • Alrededor de 14 vías y puentes afectados.
    • Terminal de Transporte de Pereira cerrada y Aeropuerto Internacional Matecaña con operación restringida.
  • Armenia
    • 0 personas fallecidas.
    • 174 personas heridas.
    • 69 edificios colapsados.
    • 1.400 estructuras averiadas.
Los equipos de respuesta solicitaron no entrar a edificaciones derrumbadas sin autorización y respetar perímetros de seguridad - crédito Raquel Cunha/REUTERS
Los equipos de respuesta solicitaron no entrar a edificaciones derrumbadas sin autorización y respetar perímetros de seguridad - crédito Raquel Cunha/REUTERS

Bomberos pidieron silencio en las zonas de rescate

Desde el Cuerpo de Bomberos de Cali, los equipos de respuesta pidieron a la ciudadanía no ingresar a las estructuras colapsadas sin autorización y respetar los perímetros de seguridad. La recomendación incluye el uso mínimo de casco, guantes y tapabocas para quienes lleguen a apoyar labores autorizadas en terreno.

En un mensaje dirigido a la comunidad, los bomberos advirtieron que todavía transcurre la “ventana dorada” de las primeras 72 horas, en la que aún existe posibilidad de encontrar personas con vida bajo los escombros. Para eso, señalaron, es indispensable mantener silencio absoluto cuando los rescatistas hacen llamados o trabajan con sensores y perros de búsqueda.

En Chocó y zonas cercanas se mantiene la alerta por nuevos movimientos - crédito COLPRENSA / Europa Press
En Chocó y zonas cercanas se mantiene la alerta por nuevos movimientos - crédito COLPRENSA / Europa Press

El cuerpo de socorro también explicó que el ruido en la escena puede impedir detectar señales débiles de sobrevivientes atrapados. Por eso, insistió en que toda persona que quiera colaborar debe presentarse primero ante el comandante de incidente o el responsable del rescate y esperar autorización antes de entrar a la zona de impacto.

Las autoridades mantienen labores de atención y seguimiento en las áreas afectadas, mientras el Servicio Geológico Colombiano reiteró el llamado a consultar solo información oficial y conservar la calma.

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