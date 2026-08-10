Estos son los seis “proverbios” para la economía colombiana en la ”era del Tigre”, justo en el Año del Caballo: “El que teme sufrir, sufre de temor”

Al gobierno de Abelardo de la Espriella le toca enfrentar el déficit fiscal más alto de la historia de Colombia - crédito Colprensa

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Con el arranque de la “era del Tigre” en Colombia el viernes 7 de agosto de 2026, el Banco de Occidente, por medio de un informe de Occieconómicas, planteó que el país entra en un ciclo de cuatro años ordenado por seis “proverbios” chinos y marcado por desafíos macroeconómicos para el gobierno de Abelardo de la Espriella.

El análisis prevé seis frentes principales para este nuevo ciclo: situación fiscal, inflación asociada también al fenómeno de El Niño, inversión y crecimiento, seguridad, relación económica con Venezuela y planeación. El documento proyecta un déficit de 6,5% del Producto Interno Bruto (PIB) este año, propone reducirlo a 3,5% del PIB en 2030 y plantea devolver la inflación al 3% fijado por el Banco de la República.

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El informe parte de una coincidencia simbólica entre el calendario chino y el inicio de un nuevo periodo político en Colombia. Aunque 2026 corresponde al año lunar del Caballo, sostiene que para el país comienza una etapa del Tigre que exigirá decisiones económicas de largo plazo.

Dicho recurso también define la estructura del documento. Como el seis es el número de la suerte del Tigre, el análisis se apoya en seis proverbios para organizar prioridades en materia fiscal, inflación, inversión, seguridad, comercio exterior y planeación económica.

Abelardo de la Espriella, presidente de Colombia, afirmó que es necesario reducir el Estado para cuadrar las finanzas - crédito Luisa González/Reuters

Desafío fiscal y meta de reducir el déficit

El primer eje se resume en el proverbio “Cuanto más larga es la cuerda, más alto volará la cometa”. A partir de esa imagen, Occieconómicas advirtió que “el Tigre debe estar atento a la cuerda fiscal”.

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Según el documento, esa cuerda “se ha estirado lo suficiente” y permitió que la economía mantenga su crecimiento con apoyo del gasto público y el consumo de los hogares. El planteamiento es recuperar el equilibrio de las finanzas públicas sin afectar la actividad económica.

La proyección fiscal del informe ubica el déficit de este año en 6,5% del PIB y propone reducirlo a 3,5% del PIB en 2030. También señala que el gasto público aumentó $123 billones desde 2023.

De igual manera, el informe usa otra metáfora para pedir un ajuste en las cuentas estatales. “También será bueno utilizar unas tijeras no solo debajo de la cama para cortar malas energías, sino para recortar el gasto público”, afirma.

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Inflación, El Niño y el riesgo sobre los precios y la energía

El segundo bloque gira sobre el proverbio “Cava el pozo antes de tener sed”. Con esa idea, el análisis ubica la inflación y el fenómeno de El Niño entre las amenazas inmediatas para la economía colombiana.

El fenómeno de El Niño de 2026 sería el más fuerte en las últimas tres décadas - crédito Idiger

El documento calcula que la inflación cerrará el año en 6,5%. También advierte que la llegada de El Niño puede añadir presión sobre los precios y elevar el riesgo de un eventual apagón.

La meta planteada es conducir de nuevo ese indicador hacia el objetivo de 3% fijado por el Banco de la República. Para eso, el informe propone actuar con anticipación frente a los efectos climáticos y energéticos.

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Sectores que serían el motor del crecimiento

El tercer proverbio dice: “El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años; el segundo mejor momento es ahora”. Con esa frase, el documento sostiene que Colombia necesita recuperar un mayor ritmo de expansión tras varios años por debajo de su potencial.

La meta del análisis es que el país alcance un crecimiento promedio cercano al 4% durante la “era del Tigre”. También plantea que ese avance dependa cada vez menos del gasto público y más del fortalecimiento de la inversión.

Dentro de los sectores señalados aparecen:

Hidrocarburos.

Vivienda.

Infraestructura.

Salud.

El texto también menciona la apertura de caminos para nuevos proyectos de infraestructura y cita de forma específica los desarrollos 5G.

El sector vivienda puede ser clave para la reactivación económica de Colombia - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Seguridad y economías ilegales como freno económico

La seguridad ocupa el cuarto eje bajo el proverbio “El que teme sufrir, sufre de temor”. El análisis sostiene que el deterioro del orden público también tiene efectos económicos por su impacto sobre la confianza y la inversión.

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Según el documento, la presencia de grupos armados aumentó más de 35% en los últimos cinco años. Además, cita estudios de la Universidad de los Andes y Eafit según los cuales los cultivos de drogas representaron cerca de 4,4% del PIB en 2024.

Frente a ese panorama, el informe propone fortalecer el desarrollo agropecuario y promover proyectos productivos en las regiones afectadas por economías ilegales. La idea es que esas zonas ganen opciones de actividad formal e inversión.

Venezuela como una oportunidad para Colombia

El quinto proverbio, “Distintas cerraduras se deben abrir con diferentes llaves”, incluye a Venezuela como una oportunidad para Colombia. El documento sostiene que la recuperación económica del vecino país puede abrir espacio para una relación binacional más sólida.

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Las exportaciones hacia Venezuela le pueden dar un giro a la economía colombiana en los próximos cuatro años - crédito ProColombia

Las exportaciones colombianas hacia Venezuela llegaron a USD1.170 millones en 2025, todavía lejos de los USD6.100 millones de 2008. Aun así, el análisis ve margen para ampliar comercio, turismo, movilidad e inversión.

“Todos los caminos sirven”

El sexto y último proverbio es “Para quien no sabe a dónde quiere ir, todos los caminos sirven”. Con esa idea, el texto reúne los frentes fiscal, de inversión, salud, crecimiento, inflación, energía y seguridad dentro de una misma exigencia de coordinación.

A la vez, el informe identifica factores favorables para los próximos años, como el mayor apetito internacional por América Latina, los precios de las materias primas, la cercanía con Estados Unidos, la recuperación de Venezuela y la resiliencia de empresarios y hogares.

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Para ese nuevo ciclo, el diagnóstico sostiene que el resultado dependerá menos del simbolismo del horóscopo y más de la capacidad institucional para ejecutar políticas públicas consistentes. En esa lógica, el informe insiste en que la planeación, la disciplina y la ejecución definirán si esas ventajas se convierten en resultados sostenidos.