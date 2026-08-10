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El ‘influencer’ Julián Pinilla denunció que le cobraron casi un millón de pesos por usar un ‘jet ski’ en Cartagena: “El problema de uno es no preguntar antes”

La denuncia de Pinilla reavivó el debate sobre los elevados precios a los turistas en Cartagena

El 'influencer' colombiano Julián Pinilla, más conocido como ‘El Chico de la Ruana’, denunció en sus redes sociales que le cobraron 800.000 pesos por el alquiler de un Jet-ski durante 25 minutos y que, tras reclamar, solo consiguió que le rebajaran la tarifa a 400.000 pesos por 15 minutos, generando debate sobre los precios que enfrentan los turistas en destinos nacionales - crédito julianpinilla / TikTok

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El creador de contenido Julián Pinilla, conocido como El Chico de la Ruana, compartió en sus redes sociales una experiencia con el alquiler de un Jet-ski que, según él, tuvo un costo inusualmente alto.

Mientras relataba el incidente, Pinilla mencionó: “Me acaban de cobrar por un Jet-ski 800.000 pesos, imagínese, yo me subí, nos fuimos y los manes vinieron a cobrar, el problema de uno es no preguntar antes”. El alquiler del vehículo acuático fue por solo 25 minutos.

En el video, se observó que los comerciantes se acercaron durante la grabación para renegociar el cobro y afirmaron: “Estoy haciendo mi labor” a lo que Pinilla le respondió: “Pero si esos precios se los cobra a todos, voy a subirlo”.

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Tras la discusión, logró reducir el monto pero la inconformidad persistió. “Llegaron otros porque armé el alboroto y terminé pagando 400.000 pesos por el uso del Jet-ski por 15 minutos. Sigue pasando lo de las mojarras pero ahora con Jet-ski”, concluyó Pinilla.

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