Concejal de Bogotá propone modernización del alumbrado incluiría LED, sensores y luz cálida, por 250 millones de dólares

Quintero afirmó que Bogotá tiene cables abandonados en los postes y atribuyó a Enel la responsabilidad por el manejo del sistema de iluminación y la tutela de esa infraestructura - crédito Uaesp

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La propuesta de Juan David Quintero sobre el futuro del alumbrado y la infraestructura urbana en Bogotá abrió una discusión sobre la modernización de la ciudad.

El concejal puso sobre la mesa la urgencia de invertir en el soterramiento de cables, argumentando que la capital “está absolutamente llena de cables por todas partes”, muchos de ellos obsoletos y colgados como residuos urbanos.

Según Quintero, “la mayoría de esos cables no sirven para nada sino que los dejan abandonados y eso es responsabilidad de Enel, que es la que opera el sistema de iluminación y tiene la tutela de los postes”. El concejal enfatizó que este problema afecta tanto la imagen como la seguridad de la ciudad.

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A pocos meses de que venza el contrato de alumbrado público con Enel, Quintero destacó que se abre una oportunidad para exigir cambios contundentes en la gestión de la infraestructura eléctrica y de telecomunicaciones.

“Se puede porque en noviembre se va a vencer el contrato de alumbrado público de Enel. Y es sobre la posibilidad de que nosotros tengamos la posibilidad de enterrar ese cablerío”, puntualizó.

Juan David Quintero propuso que Bogotá avance hacia el soterramiento del cableado urbano cuando venza en noviembre el contrato de alumbrado público con Enel - crédito Tránsito Bogotá

El modelo de Curitiba y la inversión necesaria

Inspirado por experiencias internacionales, Quintero propuso imitar el caso de Curitiba, Brasil, donde se destinan unos 250 millones de dólares para enterrar el cableado aéreo.

El concejal defendió la inversión como una necesidad: “Así como ustedes se preocupan en sus casas para que estos cables no estén corriendo por todos lados y se gastan plata en canaletas, tenemos que exigir lo mismo en Bogotá para que no esté llena de cables”.

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El monto mencionado puede parecer alto, pero para Quintero representa una apuesta a largo plazo por una ciudad más limpia, segura y moderna. La comparación con Curitiba busca mostrar que es posible realizar este tipo de intervenciones si existe voluntad política y planeación.

Cualquier decisión sobre el futuro del alumbrado en Bogotá deberá considerar tanto el aspecto financiero como el impacto en la calidad de vida de los habitantes.

Alumbrado inteligente y calidad de vida

En sus redes sociales, Quintero amplió la propuesta: “Para que Bogotá funcione debe verse y sentirse distinta de noche. En barrios como Las Margaritas, en Bosa, la iluminación también puede cambiar la forma en que vivimos la noche”.

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El concejal resaltó que la calidad de la luz influye directamente en la percepción del espacio público. “La luz fría puede hacer que el espacio se sienta impersonal, rígido y en permanente alerta, casi como una sala de urgencias. La luz cálida, en cambio, puede hacer que la cuadra se sienta más cercana, acogedora y familiar, como un espacio que transmite sensación de hogar”, explicó.

Planteó que el alumbrado público no debe limitarse a cuestiones de seguridad: “El alumbrado público no es solo seguridad: también es salud, ambiente y calidad del espacio público”. Para ello, propuso un sistema basado en Internet de las Cosas (IdC), con luminarias LED conectadas, sensores y control remoto.

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Entre las medidas sugeridas, Quintero mencionó la necesidad de instalar luz cálida, entre 2.000 y 3.000 kelvin, para reducir el impacto sobre personas, animales y el cielo nocturno. Además, consideró fundamental que los postes estén conectados en red y puedan regular la iluminación según las condiciones del entorno.

La modernización del alumbrado público en Bogotá, según Quintero, no debe limitarse al cambio de luminarias sino incluir el soterramiento de redes para reducir la contaminación visual - crédito Concejo de Bogotá

El concejal enfatizó la importancia de involucrar a la comunidad y a entidades como la Unidad Administrativa Especial de Servicios Públicos, ETB, Enel, Hábitat y Planeación de Bogotá en el proceso de modernización. Sostuvo que estas instituciones deben aprovechar la renovación del alumbrado para eliminar el cableado aéreo y transformar los barrios.

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“Iluminar bien no es llenar la ciudad de postes con luz fría. Es usar la tecnología para hacer calles más seguras, cálidas, eficientes y bonitas”, defendió Quintero en su mensaje.

La visión de un alumbrado público de nueva generación incluye sensores para medir ruido, calidad del aire y cámaras de monitoreo, lo que permitiría mejorar la seguridad y el mantenimiento de la infraestructura.