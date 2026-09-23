Colombia

Incendio en Popayán: más de 50 personas trabajan para controlar las llamas en Yambitará

El organismo de socorro informó que uno de los flancos ya fue controlado, mientras las labores se concentran en sectores como Aida Lucía, Rincón de Yambitará y Hacienda Yambitará. Además, pidió a la comunidad facilitar el paso de las máquinas de emergencia

Un vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán explicó las labores que se adelantan para controlar la emergencia y pidió a la comunidad facilitar el paso de las máquinas de atención. - crédito Bomberos de Popayán
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Un incendio de grandes proporciones es atendido por el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán en el sector de Yambitará, en los cerros del nororiente de la capital del Cauca.

Según informó el organismo de socorro, la emergencia comenzó a ser atendida desde las 2 de la tarde, cuando fue enviado un equipo contraincendios para controlar las llamas. Ocho horas después, las labores continuaban con la participación de integrantes de los organismos de emergencia.

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En el lugar permanecían más de 40 bomberos y 10 voluntarios de la Defensa Civil, para un total de más de 50 personas vinculadas a las labores de control del incendio.

Bomberos trabajan en uno de los flancos

Un vocero del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán explicó que uno de los flancos del incendio ya había sido controlado. Los trabajos continuaban en el frente que conduce hacia Aida Lucía, Rincón de Yambitará y el conjunto Hacienda Yambitará.

“Es un incendio importante, ya hemos logrado conjurar uno de los flancos. En este momento estamos trabajando sobre el que conduce al sector de Aida Lucía, Rincón de Yambitará y conjunto Hacienda Yambitará”, señaló el vocero.

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El organismo de socorro indicó que las labores están orientadas, en primer lugar, a proteger las viviendas y posteriormente a avanzar en el control de la emergencia.

“Estamos haciendo lo que nos puede servir para defender, primero que todo, las viviendas y segundo, conjurar este evento”, agregó el representante de los Bomberos.

Bomberos Voluntarios de Popayán adelantan labores para controlar el incendio registrado en Yambitará. - crédito Bomberos Cundinamarca (referencia)
Bomberos Voluntarios de Popayán adelantan labores para controlar el incendio registrado en Yambitará. - crédito Bomberos Cundinamarca (referencia)

Solicitan facilitar el paso de las máquinas

Ante el desarrollo de las labores, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Popayán hizo un llamado a la comunidad para mantener la calma y permitir el desplazamiento de los vehículos de emergencia.

“Le pedimos a la gente, primero, mucha calma, que confíen en su cuerpo de bomberos”, manifestó el vocero.

También solicitó dar vía a las máquinas, debido al traslado constante de personal desde la estación hacia el lugar donde se desarrolla la atención del incendio.

El organismo señaló que continuará informando sobre el avance de las operaciones mientras permanecen activos los trabajos para controlar el frente que conduce hacia los sectores mencionados.

Incendio de grandes proporciones registrado en el sector de Yambitará, en los cerros del nororiente de Popayán. - crédito Fuerzas Militares
Incendio de grandes proporciones registrado en el sector de Yambitará, en los cerros del nororiente de Popayán. - crédito Fuerzas Militares

Otro incendio es atendido en Villa de Leyva

La emergencia en Yambitará se registra mientras las autoridades también adelantan labores para controlar otro incendio de grandes proporciones en Villa de Leyva, Boyacá.

La Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) informó que, después de tres días de trabajo, el incendio en ese municipio había sido controlado en un 75%.

La evaluación preliminar entregada este martes estableció una afectación cercana a 1.200 hectáreas, de las cuales aproximadamente 715 corresponden al Santuario de Fauna y Flora Iguaque.

De acuerdo con la entidad, el punto más crítico se encontraba en la zona alta que conduce hacia el área protegida, donde las condiciones del terreno dificultaban el ingreso de los equipos por tierra.

Por esta razón, las operaciones aéreas se concentraron en ese sector. Durante la jornada se realizaron 75 descargas de agua con tres helicópteros: un MI-17 de Helistar, contratado por la Gobernación de Boyacá; un UH-60 de la Fuerza Aeroespacial Colombiana y un UH-60 del Ejército Nacional.

Avanza la respuesta al incendio forestal en la vereda La Castellana, cerro San Marcos en Villa de Leyva, liderada por la Ungrd - crédito @UNGRD / X
Avanza la respuesta al incendio forestal en la vereda La Castellana, cerro San Marcos en Villa de Leyva, liderada por la Ungrd - crédito @UNGRD / X

La UNGRD también informó que se esperaba realizar una inserción aérea de personal especializado en la zona de difícil acceso, con el propósito de apoyar las labores terrestres y avanzar en el control de los dos focos que permanecían activos.

En esa operación participaban capacidades nacionales, departamentales y municipales, con 250 personas desplegadas en terreno, según la información entregada por la entidad.

En Popayán, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios mantiene las labores de atención en Yambitará, mientras los organismos de emergencia trabajan en el frente que continúa activo y avanzan en las acciones para controlar las llamas.

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