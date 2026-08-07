Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Gremios respaldaron al gobierno de Abelardo de la Espriella antes de su posesión en Cali y expusieron retos al inicio del mandato

Las organizaciones productivas difundieron mensajes a pocas horas de la ceremonia del 7 de agosto a las 3:00 p. m. y pidieron recomponer la actividad, con estabilidad para miles de compañías y acompañamiento a la nueva administración

Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia este 7 de agosto en Cali con el respaldo de gremios centrado en la recuperación de la economía - STR/EFE
Abelardo de la Espriella asumirá la Presidencia de Colombia este 7 de agosto en Cali con el respaldo de gremios centrado en la recuperación de la economía - STR/EFE
Guardar

A horas de que Abelardo de la Espriella asuma la Presidencia de la República el viernes 7 de agosto a las 3:00 p. m. en Cali, los principales gremios empresariales y sectoriales expresaron su respaldo al nuevo gobierno y concentraron sus mensajes en una expectativa central: la recuperación de la economía y la estabilidad de miles de empresas.

Entre los planteamientos más concretos apareció el de Anif, que propuso un ajuste fiscal de al menos 3 puntos del PIB equivalente a $53 billones. Según el Centro de Pensamiento Económico, la mayor parte de ese esfuerzo debería venir de recortes y optimización del gasto público: 2,1 puntos del PIB, es decir $41 billones.

PUBLICIDAD

Anif propuso un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, equivalente a $53 billones, para enfrentar los desafíos de la economía colombiana - crédito @ANIFCO/X
Anif propuso un ajuste fiscal de 3 puntos del PIB, equivalente a $53 billones, para enfrentar los desafíos de la economía colombiana - crédito @ANIFCO/X

La entidad agregó que el complemento de esa estrategia sería un fortalecimiento de los ingresos por medio de mayor fiscalización, lucha contra la evasión e incentivos al crecimiento de la economía colombiana. Ese componente sumaría 0,6 puntos del PIB, cerca de $12 billones.

Esta ruta busca retomar un manejo sostenible de las finanzas públicas, un paso clave para fortalecer la confianza en la economía colombiana y garantizar condiciones favorables para las empresas y los hogares del país”, dice en la publicación en X de Anif.

Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reclamó un acuerdo básico para los próximos cuatro años y pidió construir soluciones sin imponer doctrinas - crédito @BruceMacMaster/X
Bruce Mac Master, presidente de la Andi, reclamó un acuerdo básico para los próximos cuatro años y pidió construir soluciones sin imponer doctrinas - crédito @BruceMacMaster/X

Por su parte, Bruce Mac Master, presidente de la Andi, definió la jornada como el cierre de un ciclo y la apertura de otro para la vida nacional. El dirigente pidió un acuerdo básico sobre el objetivo de los próximos cuatro años y rechazó que el debate público se limite a doctrinas o preconceptos.

PUBLICIDAD

Mac Master escribió: “Deberíamos estar de acuerdo en que queremos lo mejor para Colombia en estos cuatro años. A pesar de que muchas veces nos quieren definir como militantes de unas doctrinas u otras, lo que realmente nos define es que somos colombianos. Muchos de los grandes desafíos que requiere el país necesitan de la participación de todos en la construcción de soluciones. No para imponer la ideología de unos sobre otros, o el preconcepto de unos sobre otros, sino para construir soluciones por el beneficio general, teniendo en cuenta la opinión de todos”.

Así mismo, se pronunció María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara Colombo Americana, Amcham, con un mensaje centrado en la cooperación entre sectores. La dirigente planteó que el resultado del nuevo mandato tendrá un efecto directo sobre el país.

Lacouture señaló: “El éxito de este Gobierno será también el éxito de Colombia. Alcanzarlo requerirá trabajo conjunto, diálogo y compromiso entre el sector público, el sector privado y la sociedad”.

María Claudia Lacouture, de Amcham, afirmó que el éxito del nuevo gobierno dependerá del trabajo conjunto, el diálogo y el compromiso entre sectores - crédito @mclacouture/X
María Claudia Lacouture, de Amcham, afirmó que el éxito del nuevo gobierno dependerá del trabajo conjunto, el diálogo y el compromiso entre sectores - crédito @mclacouture/X

La dirigente gremial también hizo un pronunciamiento en su cuenta de X en el que habló del fortalecimiento de la democracia en el país: “El 7 de agosto se abre la compuerta; el desafío será que la esperanza no se desborde, sino que encuentre cauce en el esfuerzo de todos. De eso dependerá que fortalezcamos nuestra #democracia y que las decisiones que tomemos hoy se reflejen en la continuidad de un rumbo de estabilidad, evitando retrocesos que ya han mostrado sus costos, y asegurando que las próximas elecciones locales y nacionales consoliden un país con más oportunidades y futuro para las próximas generaciones”.

En la misma línea, Andesco llevó la discusión al terreno de los servicios públicos y advirtió sobre los retos del sector energético y gasífero al cierre del gobierno saliente. La organización enumeró cuatro frentes: seguridad energética, abastecimiento de gas, sostenibilidad financiera del sector y condiciones para promover la inversión y la estabilidad regulatoria.

Andesco vinculó el cambio de gobierno con retos en energía, gas, inversión, estabilidad regulatoria - crédito @Andesco1/X
Andesco vinculó el cambio de gobierno con retos en energía, gas, inversión, estabilidad regulatoria - crédito @Andesco1/X

El mensaje del gremio indicó: “Al término de este Gobierno, desde Andesco presentamos un balance sobre la situación del sector de energía y gas en Colombia. Nuestro presidente, @CamiloSanchezO, expone los principales retos que hoy enfrenta el país: la seguridad energética, el abastecimiento de gas, la sostenibilidad financiera del sector y la necesidad de generar condiciones que promuevan la inversión y la estabilidad regulatoria. Porque garantizar servicios públicos continuos, confiables y a un precio justo requiere decisiones responsables, visión de largo plazo y un trabajo conjunto por el futuro energético de Colombia”.

"Nuevos tiempos para Colombia. 🇨🇴 Nuevos tiempos para el café", expresó Germán Bahamón Jaramillo, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros - crédito @GermanBahamon/X
"Nuevos tiempos para Colombia. 🇨🇴 Nuevos tiempos para el café", expresó Germán Bahamón Jaramillo, presidente de la Federación Nacional de Cafeteros - crédito @GermanBahamon/X

La Federación Nacional de Cafeteros se sumó a las expresiones previas a la posesión con un mensaje de tono político y productivo a la vez. Su presidente, Germán Bahamón Jaramillo, vinculó el cambio de gobierno con una nueva etapa para el café colombiano.

Bahamón escribió: “Nuevos tiempos para Colombia. Nuevos tiempos para el café. Tiempos para unir, construir y transformar. Para creer en nuestra gente, en nuestra tierra y en todo lo que somos capaces de hacer juntos. Este 7 de agosto honramos nuestra historia mirando hacia adelante. Colombia tiene futuro. Y el café seguirá siendo protagonista de ese futuro”.

La secuencia de pronunciamientos mostró una coincidencia entre gremios de sectores distintos: apoyo al inicio del mandato de Cali como sede de la posesión, llamado al trabajo conjunto y advertencias sobre los desafíos inmediatos en materia fiscal, empresarial, energética y productiva.

Todos los mensajes se conocieron pocas horas antes de la ceremonia de posesión y reflejan la disposición de empresarios y líderes gremiales a acompañar a la nueva administración en una tarea que consideran prioritaria: recomponer la economía del país.

Temas Relacionados

Posesión Abelardo de la EspriellaAnifGremios económicosGremios empresarialesColombia-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

El Dane presentó la nueva guía para producir estadísticas oficiales con enfoque diferencial: en qué consiste

La actualización busca que indicadores como desempleo, pobreza e ingresos muestren brechas en poblaciones históricamente subregistradas, con lineamientos aplicables a quienes producen y usan datos en Colombia

El Dane presentó la nueva guía para producir estadísticas oficiales con enfoque diferencial: en qué consiste

Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por presunto secuestro ligado al ‘gota a gota’

El operativo permitió rescatar a un ciudadano de Medellín y su pareja, quienes permanecieron retenidos durante cerca de 72 horas, mientras las autoridades investigan una disputa interna relacionada con el manejo de dinero

Seis colombianos fueron capturados en Paraguay por presunto secuestro ligado al ‘gota a gota’

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

El estado del tiempo en Colombia cambia constantemente, por eso es importante mantenerse actualizado y estar preparado ante las adversidades atmosféricas de este día

Clima en Cartagena de Indias: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

El clima en Colombia se ve alterado debido a su complejidad geográfica como lo son las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico, así como las cordilleras que lo atraviesan por el centro de norte a sur.

Clima en Barranquilla: temperatura y probabilidad de lluvia para este sábado 8 de agosto

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 8 de agosto

<p>Las costas del Mar Caribe al Norte, la corriente del Océano Pacífico y las cordilleras que atraviesan de norte a sur, son las que definen el tipo de clima en el país</p>

Prepárese antes de salir: Este es el pronóstico del clima en Medellín este 8 de agosto
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

El informe que deberá tener presente De la Espriella por “el costo de negociar mal” durante el Gobierno Petro con grupos armados ilegales: lecciones de la Paz Total

Colombia se convierte en eje de ofensiva militar de Trump contra el narcotráfico en la región, tras acuerdo con De la Espriella, según The New York Times

Coronel del Ejército señalado de espionaje: recibía $60 millones al mes por mantener informada a la disidencia de Calarcá de los operativos en su contra

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

ENTRETENIMIENTO

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Casa Morat llega a Bogotá: así será la experiencia inmersiva antes de sus conciertos en el Movistar Arena

Posesión de Abelardo de la Espriella: la moda en Cali no fue un decorado, fue un discurso con acento colombiano

Karina García hizo la revelación del género de su bebé en una fiesta exclusiva

Shakira lanzó la versión en español de “Dai Dai”: estos fueron los cambios a la letra

‘People en español’ revela su lista de los 50 más bellos: Karol G lidera la lista de colombianos reconocidos

Deportes

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero fue presentado en el Medellín, pero con una petición a los aficionados: “Debemos ser 40.000″

Juan Fernando Quintero habría hecho una polémica exigencia al Independiente Medellín: dura condición para su fichaje

Gianni Infantino se reunió con Alejandro Char antes de la posesión de Abelardo de la Espriella: se dio una noticia

Gianni Infantino habló previo a la posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia: “El fútbol es unidad”

Richard Ríos podría dar el salto a la Premier League de Inglaterra: está dentro de las opciones para reforzar al Newcastle