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Presidente de Chile se refirió a la reunión con Abelardo de la Espriella antes de la posesión: “Una nueva etapa comienza”

El jefe de Estado afirmó en redes sociales que la cooperación incluirá también la defensa de la democracia en la región, tras el encuentro sostenido con el abogado y futuro mandatario

El presidente de Chile José Antonio Kast y el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito @PresidenteKast/X
El presidente de Chile José Antonio Kast y el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella - crédito @PresidenteKast/X
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El presidente de Chile José Antonio Kast informó este jueves que se reunió en Cali con el presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, en la antesala del acto de investidura previsto para este viernes a las 3:00 p. m. Según relató en sus redes sociales, el objetivo del encuentro fue abrir una agenda común centrada en seguridad, intercambio comercial y defensa institucional.

Tras la reunión matutina del 7 de agosto, Kast sostuvo que “una nueva etapa comienza en la relación entre Chile y Colombia” y precisó: “Me reuní con el Presidente electo Abelardo de la Espriella y coincidimos en fortalecer la cooperación en seguridad, comercio y defensa de la democracia en la región”.

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Horas antes, el mandatario chileno ya había confirmado por la misma vía su llegada a la ciudad sede de la ceremonia. “Llegamos a Cali para acompañar a Colombia en el cambio de mando de su nuevo Presidente, Abelardo de la Espriella”, escribió.

En ese mensaje, el jefe de Estado agregó que ambos países “comparten el compromiso de trabajar juntos por la seguridad, el comercio y el desarrollo de nuestros pueblos” y adelantó un nuevo contacto de trabajo: “Mañana sostendremos una reunión bilateral para avanzar en esa agenda común”.

El mandatario chileno ya había confirmado por la misma vía su llegada a la ciudad sede de la ceremonia - crédito @PresidenteKast/X
El mandatario chileno ya había confirmado por la misma vía su llegada a la ciudad sede de la ceremonia - crédito @PresidenteKast/X

Abelardo de la Espriella: de exitoso abogado a jefe de Estado

Abelardo de la Espriella, que no había ocupado cargos públicos ni sido elegido previamente, alcanzó la presidencia tras una campaña breve que lo posicionó como figura central de la política colombiana. Su candidatura se basó en su reconocimiento como abogado, empresario y figura activa en redes sociales, donde construyó una comunidad de seguidores y promovió un discurso centrado en la seguridad, la lucha contra la corrupción y la recuperación económica.

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Utilizó símbolos nacionales como la bandera y la camiseta de la selección, y su lema “Firmes por la patria” se convirtió en parte de su identidad política.

Durante la campaña, De la Espriella recorrió distintas regiones del país y priorizó propuestas para enfrentar el narcotráfico, las organizaciones armadas ilegales y la criminalidad urbana. Propuso fortalecer las fuerzas armadas y endurecer las acciones contra estructuras criminales, lo que encontró respaldo en sectores preocupados por la inseguridad. La campaña combinó presencia territorial y actividad digital, logrando ampliar su base electoral.

El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, interviene durante una cumbre sobre seguridad con alcaldes en Barranquilla, Colombia, 4 de agosto, 2026 - crédito Charlie Cordero/Reuters
El presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, interviene durante una cumbre sobre seguridad con alcaldes en Barranquilla, Colombia, 4 de agosto, 2026 - crédito Charlie Cordero/Reuters

El nuevo presidente, que se autodefinió como “outsider” y alternativa a las élites tradicionales, recibió apoyo de dirigentes políticos y movimientos regionales en la etapa final de la contienda. El vicepresidente José Manuel Restrepo, con trayectoria económica y en la gestión pública, integra la fórmula que gobernará hasta 2030. El gobierno entrante enfrenta desafíos en seguridad, economía, relaciones internacionales y gobernabilidad, y desde el primer día deberá implementar las propuestas que definieron la campaña.

Así será la posesión

La ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, programada para el 7 de agosto en Cali, se desarrollará con un protocolo detallado. El evento comenzará con el llamado a lista de los legisladores para verificar el quórum reglamentario. Se confirmó la asistencia de cerca de 70 senadores, cifra suficiente para la sesión, aunque se destaca la ausencia de los 26 senadores del Pacto Histórico y la decisión de algunos congresistas de cubrir sus propios gastos de traslado.

La agenda establece la conformación de comisiones encargadas de informar al presidente electo que el Congreso está reunido y listo para la posesión. Luego, se interpretará el Himno Nacional. El senador Honorio Miguel Henríquez Pinedo, actual presidente del Congreso, sería el responsable de tomar el juramento y colocar la banda presidencial a Abelardo de la Espriella. Posteriormente, el nuevo mandatario hará lo propio con el vicepresidente electo, José Manuel Restrepo Abondano.

La ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, programada para el 7 de agosto en Cali, se desarrollará con un protocolo detallado - crédito Juan David Duque/Reuters
La ceremonia de posesión de Abelardo de la Espriella como presidente de Colombia, programada para el 7 de agosto en Cali, se desarrollará con un protocolo detallado - crédito Juan David Duque/Reuters

La ceremonia incluirá discursos de Henríquez y del presidente De la Espriella y finalizará con la lectura y aprobación del acta de posesión. La conducción institucional estará a cargo del presidente del Congreso, el vicepresidente Nicolás Antonio Barguil Cubillos, el secretario general Diego Alejandro González González y el subsecretario general Miguel Ángel Sánchez Vásquez.

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