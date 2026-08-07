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Gustavo Petro oficialmente dejó de ser el presidente de Colombia: así fue su salida de la Casa de Nariño

El presidente saliente de Colombia estuvo acompañado de unos integrantes de su familia y de su gabinete ministerial

El presidente tuvo al batallón Guardia Presidencial como calle de honor para su salida de la Casa de Nariño - crédito Presidencia de Colombia
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Sobre el mediodía del viernes 7 de agosto de 2026, el presidente de Colombia Gustavo Petro Urrego salió de la Casa de Nariño en Bogotá, en un acto que simboliza el fin de su periodo presidencial.

La ceremonia se celebró en la Plazoleta de Armas de la capital de la república, en la que estuvo acompañado por su gabinete ministerial e integrantes de su familia como sus hijos Antonella y Nicolas Petro Alcocer.

El mandatario, vestido con una prenda de color blanco, salió del palacio presidencial con una calle de honor realizada por miembros del batallón Guardia Presidencial, que le realizó su último homenaje militar.

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Previo a su caminata final, el mandatario dirigió sus últimas palabras en la que hizo un breve balance de lo que fue su mandato, aunque inicialmente recordó algunas críticas de la oposición sobre su posible permanencia en el cargo.

El ahora expresidente colombiano cuestionó a aquellos que aseguraban su permanencia en el poder - crédito Presidencia de la República/X

Dejo aquí mis últimas palabras. Dijeron que me quedaría en este edificio. Y no, aquí cumplo. Lo dije desde un principio: el mandato popular se respeta. Y hasta aquí llega los once millones y medio que decidieron votar por mí como mayoría nacional”, expresó el jefe de Estado.

Así mismo, Petro rememoró: “Dijeron que iba a cerrar el Congreso de la República. Ni un día. Hoy está cerrado. Pero ya no seré el presidente que haya cerrado ese Congreso de la República”.

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Posteriormente, el ahora exmandatario defendió que su mandato se basó en la defensa de los más necesitados del país sudamericano. “Y todo lo que hicimos aquí fue en función del pueblo, en función de la nación, que no es más sino cielo, tierra, mar y, sobre todo, pueblo, el pueblo colombiano. Espero que nos recuerden”, indicó.

Gustavo Petro se despidió con el gesto de victoria - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
Gustavo Petro se despidió con el gesto de victoria - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Finalmente, el expresidente Gustavo Petro expresó su agradecimiento hacia sus acompañantes y soldados, y enfatizó en su postura de ser recordado por su lucha por la libertad y la vida de Colombia.

Hasta siempre, libertad y vida. Siempre, siempre y siempre. Gracias por haberme acompañado, soldados, por haberme cuidado. Creo que ustedes salen mejor que cuando yo entré. Así que viva Colombia libre”, puntualizó.

Tras pronunciar su discurso, el presidente saliente realizó su caminata por la Plazoleta de Armas, en la que fue despedido con aplausos y arengas por parte de algunos funcionarios del Palacio presidencial.

Su pronunciamiento a las afueras de la Casa de Nariño fue la última intervención de Petro Urrego como primer mandatario de los colombianos. Vale mencionar que el líder progresista no dio el tradicional mensaje de despedida al país, como sí lo hicieron sus antecesores.

Petro será sucedido por Abelardo De La Espriella, que se posesiona a las 3:00 p. m. en la Universidad Santiago de Cali.

Petro hizo su última caminata con integrantes de su familia y su gabinete ministerial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia
Petro hizo su última caminata con integrantes de su familia y su gabinete ministerial - crédito Andrea Puentes/Presidencia de Colombia

Último mensaje de Petro en X

Previo a su salida oficial, Gustavo Petro publicó en su cuenta de X una fotografía en la que posó con el libertador Simón Bolívar.

“Con mi compañero de luchas en la oficina presidencial desechada”, escribió el expresidente en sus redes sociales.

Tras dejar el cargo el 7 de agosto de 2026, Gustavo Petro tomará uno días de descanso, para luego asumir la jefatura de la oposición en Colombia y la presidencia del partido Pacto Histórico, con un plan de acción centrado en confrontar al próximo gobierno.

El exmandatario posó con el libertador Simón Bolívar - crédito @petrogustavo/X
El exmandatario posó con el libertador Simón Bolívar - crédito @petrogustavo/X

Entre sus primeros movimientos figuran liderar protestas y marchas callejeras en defensa de las reformas sociales de su administración y ejercer una oposición que, según versiones periodísticas, será radical frente al gobierno entrante de Abelardo de la Espriella.

Petro también encabezará la estrategia de la izquierda para las elecciones regionales de 2027 con el objetivo de disputar alcaldías y gobernaciones, mientras prepara una defensa jurídica ante procesos e investigaciones vinculadas a señalamientos contra su gestión.

No obstante, mantendrá activo su discurso de presunto fraude, con cuestionamientos a la legitimidad de los resultados electorales de 2026.

De hecho, en los últimos días de su mandato, difundió algunas de las pruebas que corroborarían presuntas alteraciones que habrían favorecido a De la Espriella sobre el candidato del oficialismo Iván Cepeda.

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