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Precio del dólar en Colombia: sigue a la baja, se pone más barato y así se compra y vende en las casas de cambio el 6 de agosto de 2026

La divisa estadounidense perdió más de $21 en la jornada y, en el mercado regulado, se mantiene por debajo de los $3.200, según reportó la plataforma Set-FX

En el mercado regulado, el dólar registró una cotización mínima de $3.148,75 en la jornada del 6 de agosto - crédito Nathalia Angarita/Reuters
En el mercado regulado, el dólar registró una cotización mínima de $3.148,75 en la jornada del 6 de agosto - crédito Nathalia Angarita/Reuters
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El dólar estadounidense cerró la jornada del 6 de agosto de 2026 en Colombia en un promedio de $3.157,59, lo que representó una caída de $21,81 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM), que se ubicó en $3.179,40. Según informó la plataforma Set-FX, durante el día se negociaron más de USD1.284 millones en 1.446 transacciones, con un precio de apertura de $3.190,00, un mínimo de $3.148,75 y un máximo de $3.1930,00.

En la última semana, el dólar estadounidense experimentó un descenso de -0,14%, mientras que, en términos interanuales, su valor ha caído un -17,26%. El tipo de cambio del dólar estadounidense al peso colombiano ha mostrado una tendencia negativa durante los últimos dos días, reflejando presiones sobre la moneda local.

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Por su parte, la volatilidad actual de 32,34% supera significativamente la volatilidad de referencia del 13,81%, indicando una fase de inestabilidad en el mercado cambiario.

Guerra entre Estados Unidos e Irán

Dicho movimiento se dio luego de que, en el frente internacional, la atención de los mercados continuó centrada en los avances hacia un posible acuerdo entre Estados Unidos e Irán. Asimismo, el dato de desempleo de Estados Unidos, que se publicará el 7 de agosto será clave para evaluar la evolución del mercado laboral y sus implicaciones sobre las próximas decisiones de la Reserva Federal.

César Arias ya fue director de Crédito Público para el periodo 2018 - 2022 - crédito Ministerio de Hacienda
César Arias ya fue director de Crédito Público para el periodo 2018 - 2022 - crédito Ministerio de Hacienda

Nuevo director de Crédito Público

A nivel local, César Arias fue designado como director de Crédito Público del próximo gobierno de Abelardo de la Espriella. Arias ya había ocupado este cargo durante la administración de Iván Duque, entre 2018 y 2022.

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Dólar en casas de cambio

El precio del dólar en Colombia bajó de manera considerable en 2026 en el mercado regulado, debido, principalmente, a la emisión de deuda del Gobierno y los resultados de las elecciones presidenciales, así como la guerra entre Estados Unidos e Irán, lo que hizo que en el mercado cambiario, es decir, en las casas de cambio del país, el dólar se compre y se venda, en la mayoría, entre $3.300 y $3.500.

Con exactitud, el precio promedio de compra a nivel nacional, el 6 de 2026, fue de $3.355,71, mientras que el de venta resultó de $3.458,57.

El Banco de la República anunció un plan para acumular hasta USD4.000 millones de reservas internacionales, algo que podría impactar el precio del dólar en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters
El Banco de la República anunció un plan para acumular hasta USD4.000 millones de reservas internacionales, algo que podría impactar el precio del dólar en Colombia - crédito Jaime Saldarriaga/Reuters

Lo hacen de la siguiente manera:

  • Money Max: compra: $3.240. Venta: $3.340.
  • Cambios y Divisas Chipichape: compra: $3.200. Venta: $3.350.
  • Nutifinanzas: compra: $3.200. Venta: $3.350.
  • Cambios Vancouver: compra: $3.330. Venta: $3.380.
  • Cambios Kapital: compra: $3.340. Venta: $3.390.
  • Smart Exchange: compra: $3.350. Venta: $3.400.
  • Cambios El Poblado: compra: $3.830. Venta: $4.000.

Dólar por ciudades

De igual forma, el precio promedio en las casas de cambio en las ciudades estuvo en $3.320 para compra y en $3.440 para venta. Exactamente estuvo así:

  • Bogotá D.C.: compra: $3.340. Venta: $3.390.
  • Medellín: compra: $3.360. Venta: $3.500.
  • Cali: compra: $3.200. Venta: $3.350.
  • Cartagena: compra: $3.750. Venta: $3.980.
  • Cúcuta: compra: $3.290. Venta: $3.340.
  • Pereira: compra: $3.730. Venta: $3.800.

Por qué está más barato el dólar en las casas de cambio

El hecho de que el dólar se compre y venda más barato en casas de cambio se registra porque el mercado de las divisas extranjeras en Colombia se divide en regulado y cambiario.

La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters
La TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc) - crédito Luisa González/Reuters

En el primero se hacen todas las operaciones por medio de intermediarios, bancos y entidades financieras. Por tal motivo, funciona en grandes cantidades o “al por mayor”. Las divisas en este mercado se transan en el sistema de negociación electrónica Set-FX, en donde se fija el precio del dólar por oferta y demanda.

Por otra parte, está el mercado cambiario, que no está regulado e incluye remesas, giros y compra de monedas en casas de cambio, que son hechas por personas naturales. Se trata de un mercado minorista. Aquí se negocia en dólares fijos y de manera directa, por eso sus precios varían.

Hay que tener en cuenta que la TRM es fijada de acuerdo con el resumen contable de las operaciones reguladas que pasaron por todos los intermediarios, como los bancos, entre las 8:00 a. m. y la 1:00 p. m. en la Bolsa de Valores de Colombia (bvc). Por su parte, las operaciones en casas de cambio no se pueden medir diariamente porque responden a fluctuaciones del mercado de billetes físicos.

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