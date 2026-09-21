Colombia

Iván Duque pidió poner fecha a las elecciones en Venezuela y reclamó garantías para María Corina Machado: “Cayó el dictador, pero no la dictadura”

Desde Nueva York, el expresidente colombiano se refirió al escenario que atraviesa el país vecino y sostuvo que la transición no debería mantenerse indefinidamente en un escenario de incertidumbre. También defendió la participación de los sectores opositores en el futuro político venezolano

Iván Duque y otros expresidentes de América Latina envíaron carta a Joe Biden para garantizar candidatura de María Corina Machado en Venezuela
Iván Duque participó en la Cumbre de Concordia, realizada en Nueva York durante la agenda paralela a la Asamblea General de la ONU - crédito EFE y Ávaro Tavera/Colprensa
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La situación política de Venezuela volvió a ocupar parte de la agenda internacional durante la participación del expresidente colombiano Iván Duque en la Cumbre de Concordia, un evento paralelo a la Asamblea General de las Naciones Unidas que se realiza en Nueva York, Estados Unidos.

En entrevista con La FM, el exmandatario planteó la necesidad de definir cuanto antes los pasos que seguirá el país vecino y cuándo sus ciudadanos volverán a las urnas.

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Desde Nueva York, Duque cuestionó que el proceso de transición continúe sin una ruta electoral definida. “Cayó el dictador, pero no ha caído la dictadura y todavía se necesita acelerar la transición en Venezuela”, afirmó el exmandatario, que respaldó los llamados a establecer una hoja de ruta para avanzar hacia nuevas elecciones presidenciales.

Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del Ejecutivo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro, en medio de las presiones para definir el futuro electoral del país-crédito Europa Press
Delcy Rodríguez asumió el liderazgo del Ejecutivo venezolano tras la salida de Nicolás Maduro, en medio de las presiones para definir el futuro electoral del país-crédito Europa Press

Uno de los puntos centrales de su planteamiento está relacionado con la participación de la oposición. Duque sostuvo que María Corina Machado y los sectores agrupados bajo la denominada Resistencia Democrática deberían tener garantías para regresar a Venezuela y retomar el contacto político con la ciudadanía.

En esa línea, insistió en que no debería prolongarse el escenario de incertidumbre que rodea el futuro institucional del país. “El hecho de que no se pueda dejar esta situación de incertidumbre y este limbo hace urgente que se dé ya claridad”, señaló durante la conversación. El expresidente agregó que espera que “María Corina y la Resistencia Democrática puedan de manera libre hacer presencia en su país y volver a conectar con la ciudadanía”.

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Sus declaraciones coinciden con los planteamientos de dirigentes venezolanos y estadounidenses que piden establecer una fecha concreta para unas elecciones presidenciales. Duque expresó respaldo a iniciativas promovidas por integrantes del Congreso de Estados Unidos, entre ellos el senador republicano Bernie Moreno y la representante María Elvira Salazar, que buscan presionar para que exista un calendario electoral sin nuevas postergaciones.

La líder de la oposición en Venezuela se refirió al tema político en su país, durante una entrevista con el expresidente colombiano Iván Duque - crédito Colprensa
María Corina Machado ha respaldado el llamado para establecer un calendario electoral con garantías para la oposición venezolana - crédito Colprensa

Sin embargo, esas propuestas no equivalen a una convocatoria oficial. Venezuela todavía no tiene una fecha formalmente anunciada para unas nuevas elecciones presidenciales, por lo que el calendario continúa siendo un asunto de debate político. Una de las fechas que entró en esa discusión fue planteada por Bernie Moreno: el 24 de julio de 2027, día que coincide con el natalicio de Simón Bolívar. El senador defendió la necesidad de establecer desde ahora una fecha para las elecciones, aunque reconoció que el país no estaría preparado para celebrarlas de inmediato.

“Necesitamos tener elecciones en Venezuela. Obviamente no están preparados para elecciones hoy, pero creo que es extremadamente importante fijar una fecha”, afirmó Moreno al explicar su propuesta a la cadena Fox News. María Corina Machado manifestó públicamente su respaldo a ese planteamiento y se vinculó a la campaña #SetTheDate, promovida por sectores opositores que reclaman un calendario para unas elecciones presidenciales libres y con garantías de participación.

La ausencia de una fecha oficial mantiene abierto uno de los principales focos de presión política sobre Venezuela. En ese escenario, Duque también consideró que la comunidad internacional debe conservar un papel activo durante la transición y vinculó la situación venezolana con un debate más amplio sobre la respuesta de los organismos multilaterales frente a las crisis políticas e institucionales.

Iván Duque, ex presidente de Colombia, participó del evento de ciberseguridad e inteligencia artificial.
Iván Duque sostuvo que la transición política en Venezuela requiere una ruta clara y garantías para la participación de la oposición -crédito Digi Americas

El exmandatario defendió la importancia de espacios como Naciones Unidas, aunque sostuvo que estos deben contar con mayor capacidad de reacción, ser más incluyentes y ofrecer respuestas prácticas ante los problemas internacionales. “Yo siempre he sido un defensor del multilateralismo. Creo que las instituciones multilaterales deben existir, pero también tienen que repensarse, volverse más ágiles, mucho más incluyentes, más participativas y tener soluciones prácticas frente a muchos de los temas que hoy son de angustia global”, afirmó.

Duque además se refirió al papel de los mandatarios en los escenarios internacionales y defendió el contacto directo entre jefes de Estado como una herramienta relevante de la política exterior. “Nada sustituye la diplomacia presidencial”, afirmó, al señalar que este tipo de intervenciones puede tener efectos tanto en las relaciones entre países como dentro de cada nación.

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