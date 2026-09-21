Colombia

Alcalde Galán reaccionó a las audiciones más virales para definir la voz del metro de Bogotá y soltó una grosería: “Ah, hijuep...”

El mandatario capitalino se mostró sorprendido al escuchar algunas de las propuestas que han realizado los capitalinos a través de las redes sociales y les contó más detalles a los ciudadanos de esta curiosa convocatoria

El alcalde de Bogotá revisó diversas audiciones enviadas para seleccionar la voz del Metro de Bogotá y se mostró muy genuino con las reacciones - crédito Carlos Fernando Galán / TikTok

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Sin duda, una de las grandes insignias del mandato del alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, es el metro que, en paralelo a su ejecución, abrió un espacio de interacción ciudadana con el fin de dar a conocer el tono que le interesa a los ciudadanos para los mensajes que se emitan en el transporte.

En medio de la convocatoria, el burgomaestre decidió evaluar algunas de las propuestas recibidas y sorprendió con su reacción, puesto que hasta llegó a decir una grosería al ver las ocurrencias de los participantes en redes sociales.

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Su publicación fue realizada para comunicar que se extendió hasta el 30 de septiembre la votación del Vocímetro, la plataforma con la que la Empresa Metro de Bogotá busca definir las características sonoras del sistema.

La convocatoria busca incluir a los usuarios en la construcción de la identidad del metro de Bogotá antes de que comiencen a operar los trenes

El alcalde tuvo una genuina reacción a las audiciones de los internautas y creadores de contenido - crédito @MetroBogota / X
El alcalde tuvo una genuina reacción a las audiciones de los internautas y creadores de contenido - crédito @MetroBogota / X

Cabe mencionar que el anuncio sobre la comunicación que se tendrá en el metro coincide con el avance de la obra, pues la Administración distrital informó que la construcción de la primera línea ya superó el 80% de ejecución, con lo que cumplió la meta prevista para el primer semestre de 2026.

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El Vocímetro permitirá que los bogotanos escojan sonidos, mensajes y rasgos de las voces que acompañarán los viajes, por lo que Galán presentó la iniciativa como “un ejercicio de cultura ciudadana que nos conecta con el futuro de la movilidad”.

Reacción viral de Carlos Fernando Galán

En el video publicado en su cuenta de TikTok, el mandatario capitalino revisó propuestas que incluían recordatorios sobre el uso de las puertas, la prioridad de los asientos para mujeres embarazadas, personas con discapacidad y adultos mayores, además de audios con distintos acentos y expresiones locales.

Entre las audiciones que examinó Galán se encuentra la de Sebastián Escobar, que participó con un tono institucional y recibió mensajes de apoyo. Frente a esa propuesta, el alcalde comentó: “Oye, esto es profesional. Esta es voz institucional. Este es uno de los que más ha recibido apoyo por lo que me ha llegado a mí mensajes y mensajes. Este man debe vivir bien como locutor”.

También aparecieron voces con expresiones propias de Bogotá y mensajes humorísticos, entre ellos se destacó la participación de Estiwar G, creador de contenido y participante la temporada 2022 de MasterChef Celebrity Colombia. Al escucharla, Galán reaccionó: “Qué barbaridad”.

Y es que el famoso que recorre las calles de Bogotá en búsqueda de restaurantes dijo: “Les recordamos que el uso de patecabras, chatarras, láminas, picobotellas y cadenas está totalmente obligatorio”. Ante esta afirmación, Galán replicó de forma enfática: “Prohibido” y continuó diciendo: “Ah, hijueputa”.

Estiwar G relata las experiencias violentas que vivió en centros de rehabilitación - crédito @estiwar.g/ Instagram
El audio de Estiwar G no podía faltar en estas reacciones - crédito @estiwar.g/ Instagram

Los audios virales servirán para definir rasgos, no para escoger a la voz final

El alcalde Carlos Fernando Galán afirmó que la participación ciudadana recibió numerosas propuestas y precisó que la votación no designará a ninguno de los creadores que aparecieron en el video: “Ninguna de esas voces es de inteligencia artificial. Todas son reales, pero no va a ser una de esas voces la voz del metro”.

El alcalde explicó que la consulta busca identificar qué cualidades esperan los ciudadanos de la locución institucional del sistema: “Son solamente para identificar las características que les gustaría a los bogotanos y a las bogotanas tenga la voz del Metro”, añadió.

Los capitalinos están a la espera de que el Metro empiece su funcionamiento, lo que se dará aproximadamente en 2028 - crédito Enea Lebrun/REUTERS
Los capitalinos están a la espera de que el Metro empiece su funcionamiento, lo que se dará aproximadamente en 2028 - crédito Enea Lebrun/REUTERS

La siguiente fase definirá quién será la voz del metro de Bogotá

El mandatario señaló que la etapa actual se limita a recoger preferencias ciudadanas sobre el estilo de los mensajes y que la identidad definitiva del sistema se resolverá después: “Ya les anunciaremos en mis redes la siguiente fase que nos va a llevar a identificar la voz definitiva que va a tener nuestro Metro”, afirmó.

Finalmente, Galán pidió a los ciudadanos continuar con las votaciones hasta el plazo anunciado: “Este Metro es de todos”, dijo al explicar el objetivo de que los futuros pasajeros participen en la definición de la experiencia sonora del sistema.

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