Colombia

Ella es la científica colombiana que comparte lista con Messi y Bad Bunny entre los latinos más influyentes de 2026

A los 17 años dejó Colombia para formarse en ingeniería biomédica. Así terminó construyendo una carrera dedicada a estudiar la relación entre los microorganismos y el cuerpo humano. Su trabajo académico ahora la llevó a ser reconocida junto a figuras de la música, el deporte y la cultura

La investigadora colombiana desarrolla su trabajo académico en el campo de la Ingeniería Biomédica y el estudio de los microorganismos -crédito @anaerobias/Instagram
La investigadora colombiana desarrolla su trabajo académico en el campo de la Ingeniería Biomédica y el estudio de los microorganismos -crédito @anaerobias/Instagram
Guardar

La colombiana Ana María Porras fue incluida en la edición de 2026 de los 101 latinos más influyentes, una lista elaborada por la revista Latino Leaders Magazine.

La científica santandereana, que llegó a Estados Unidos a los 17 años para estudiar ingeniería biomédica, ocupa el puesto 68 en la categoría de ciencia, junto a personalidades de distintos ámbitos como el futbolista argentino Lionel Messi, el cantante boricua Bad Bunny y el director de orquesta Gustavo Dudamel. La publicación reúne a investigadores, empresarios y figuras de distintos talentos y recorridos dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Ana María Porras, científica santandereana, fue incluida entre los 101 latinos más influyentes de Estados Unidos en 2026 -crédito @anaerobias/Instagram
Ana María Porras, científica santandereana, fue incluida entre los 101 latinos más influyentes de Estados Unidos en 2026 -crédito @anaerobias/Instagram

El reconocimiento destaca una carrera construida alrededor de la investigación y de una pregunta que marca buena parte de su trabajo: cómo interactúan los microorganismos con el cuerpo humano. Actualmente, Porras es profesora de Ingeniería Biomédica y embajadora de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (Aaas).

Su vínculo con la ciencia comenzó mucho antes de llegar a la universidad. Creció en Colombia en un hogar donde la tecnología y la investigación estaban presentes de manera cotidiana, pues sus padres eran ingenieros y profesores universitarios. Desde pequeña, según recoge el artículo, “siempre disfrutó resolver acertijos y construir cosas”.

PUBLICIDAD

Aunque durante su infancia contempló convertirse en bióloga marina o dentista, con el tiempo encontró en la ingeniería biomédica una disciplina capaz de reunir las áreas científicas que despertaban su interés. En Colombia encontró pocas alternativas para desarrollar ese camino, por lo que empezó a buscar programas universitarios en Estados Unidos.

Ese proceso la llevó hasta la Universidad de Texas en Austin. La llegada a esa institución estuvo acompañada por una red de contactos que, de acuerdo con el relato publicado, fue clave para abrirle una puerta. Porras lo recuerda así: “Sentí que esa es una historia muy común entre latinos: conoces al amigo de un amigo de un amigo”.

Porras ha enfocado parte de sus investigaciones en el microbioma intestinal y su relación con la salud cardiovascular -crédito @anaerobias/Instagram
Porras ha enfocado parte de sus investigaciones en el microbioma intestinal y su relación con la salud cardiovascular -crédito @anaerobias/Instagram

En Austin comenzó a trabajar en modelos destinados a imitar tejidos humanos. Su interés inicial estaba relacionado con organismos en crecimiento y sus posibilidades para la investigación médica. Sin embargo, su recorrido científico tomó posteriormente otra dirección, centrada en los microbios y la forma en que interactúan con el organismo.

Ese cambio estuvo ligado a un campo que durante su formación doctoral todavía no recibía la misma atención. “Los microbios no se estudiaban de la misma manera durante sus estudios doctorales”, señala el artículo al describir uno de los giros que marcaron su trayectoria.

Después de graduarse de Ingeniería Biomédica en 2011, Porras continuó su preparación académica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí cursó una maestría y un doctorado, etapas en las que profundizó sus conocimientos y avanzó en sus investigaciones dentro de la ingeniería biomédica.

En la actualidad, su trabajo académico se concentra en modelos de tejidos y enfermedades vinculadas con microorganismos presentes en el cuerpo humano. Entre las líneas que aborda se encuentran las infecciones y enfermedades infecciosas, además del microbioma intestinal y su relación con la salud cardiovascular.

La científica colombiana también ha trabajado en la representación de mujeres latinas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas -crédito Latino Leaders Magazine
La científica colombiana también ha trabajado en la representación de mujeres latinas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas -crédito Latino Leaders Magazine

Su investigación también contribuye visibilizar la participación de mujeres latinas en las áreas STEM, sigla que reúne la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ese componente de representación es otro de los aspectos que resalta Latino Leaders Magazine al explicar su inclusión en la lista de 2026.

El reconocimiento llega así después de varios años de formación y trabajo científico. Desde aquella llegada a Estados Unidos a los 17 años hasta su actual labor como profesora e investigadora, la trayectoria de Porras ha estado ligada al estudio de la ingeniería biomédica y a la búsqueda de nuevas formas de comprender la relación entre los microorganismos y la salud humana.

Temas Relacionados

Ana María PorrasEstados UnidosLatinos influyentesIngeniería biomédicaBad BunnyColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Drones, cámaras con reconocimiento facial y la construcción de 10 cárceles: estas son las propuestas de Confevip para reforzar la seguridad en Colombia

La Confederación Nacional del Gremio de la Vigilancia Privada de Colombia llevará al Gobierno nacional un plan con cinco ejes que incorpora tecnología, vigilancia privada y protección digital para el período 2026-2030

Drones, cámaras con reconocimiento facial y la construcción de 10 cárceles: estas son las propuestas de Confevip para reforzar la seguridad en Colombia

EN VIVO | Continúa la emergencia por el incendio forestal en Villa de Leyva: gobernador de Boyacá aseguró que está controlado el 50%

Las llamas siguen avanzando sobre el cerro San Marcos, mientras los organismos de socorro intentan contener el frente activo

EN VIVO | Continúa la emergencia por el incendio forestal en Villa de Leyva: gobernador de Boyacá aseguró que está controlado el 50%

Iván Duque pidió poner fecha a las elecciones en Venezuela y reclamó garantías para María Corina Machado: “Cayó el dictador, pero no la dictadura”

Desde Nueva York, el expresidente colombiano se refirió al escenario que atraviesa el país vecino y sostuvo que la transición no debería mantenerse indefinidamente en un escenario de incertidumbre. También defendió la participación de los sectores opositores en el futuro político venezolano

Iván Duque pidió poner fecha a las elecciones en Venezuela y reclamó garantías para María Corina Machado: “Cayó el dictador, pero no la dictadura”

Vacantes de empleo en Bogotá del 21 al 26 de septiembre: así puede acceder a una de las 1.817 ofertas para personas con y sin experiencia

La Secretaría Distrital de Desarrollo Económico coordinará la estrategia con empresas privadas, que distribuirá 1.102 puestos en el Servicio Público de Empleo y 715 mediante actividades de atención directa presencial

Vacantes de empleo en Bogotá del 21 al 26 de septiembre: así puede acceder a una de las 1.817 ofertas para personas con y sin experiencia

Dimayor habría elegido una oferta por los derechos del fútbol colombiano desde 2027: Win Sports podría igualarla en 60 días

El lunes 21 de septiembre de 2026 se realizó una asamblea de los dirigentes del balompié nacional, cuyo tema central fue la próxima adjudicación de la transmisión del Fútbol Profesional Colombiano

Dimayor habría elegido una oferta por los derechos del fútbol colombiano desde 2027: Win Sports podría igualarla en 60 días
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Reportan ataque con drones y fusiles contra estación de Policía en El Carmen, Norte de Santander

Disidencias de las Farc hostigaron la estación de Policía de Policarpa, Nariño: así reportó la comunidad el momento de tensión

Atacaron con, por lo menos, 5 drones explosivos la subestación de Policía de Potrerito, en Jamundí, Valle

Este es el video de cómo campesinos en Norte de Santander huyen de ataque con explosivos desde drones por parte del ELN: “¡Corra que lo lanzaron!”

Masacre en Cesar: Cuatro personas fueron asesinadas y tres más resultaron heridas tras un ataque armado en Simaña

ENTRETENIMIENTO

Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Ciudadana suiza reveló la sorpresa que le causó llegar a Colombia y que todos le dijeran ‘mi amor’: “Me asusté”

Karol G respondió a fan que cuestionó que no tuviera un iPhone 18 Pro Max y reveló cuál es el modelo de su teléfono

Sin J Balvin, así celebró Valentina Ferrer sus 33 años tras la ruptura con el cantante

Con emotivo video, Lina Tejeiro documentó el nacimiento de su hijo Gael: “Llegaste, Gael”

Ana Karina Soto y Pedro Palacio recordaron las dos veces que hablaron de casarse cuando fueron novios: “Fue bacanísimo”

Deportes

Dimayor habría elegido una oferta por los derechos del fútbol colombiano desde 2027: Win Sports podría igualarla en 60 días

Dimayor habría elegido una oferta por los derechos del fútbol colombiano desde 2027: Win Sports podría igualarla en 60 días

Ramón Jesurún aclaró los rumores sobre la sede de la final de la Copa Sudamericana 2026: “Está confirmado”

Asamblea extraordinaria de Dimayor: clubes del FPC conocerán las ofertas presentadas por los derechos de TV a partir de 2027

Así se jugará la fecha 12 de la Liga BetPlay II-2026: Atlético Nacional vs. Millonarios y Santa Fe vs. Cali, los partidos más destacados

Streamer argentino le recordó a Sebastián Villa sus polémicas durante el primer ciclo en Boca Juniors y el colombiano respondió fuerte: “Creen que ser futbolista es fácil”