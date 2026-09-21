Ella es la científica colombiana que comparte lista con Messi y Bad Bunny entre los latinos más influyentes de 2026

La investigadora colombiana desarrolla su trabajo académico en el campo de la Ingeniería Biomédica y el estudio de los microorganismos -crédito @anaerobias/Instagram

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La colombiana Ana María Porras fue incluida en la edición de 2026 de los 101 latinos más influyentes, una lista elaborada por la revista Latino Leaders Magazine.

La científica santandereana, que llegó a Estados Unidos a los 17 años para estudiar ingeniería biomédica, ocupa el puesto 68 en la categoría de ciencia, junto a personalidades de distintos ámbitos como el futbolista argentino Lionel Messi, el cantante boricua Bad Bunny y el director de orquesta Gustavo Dudamel. La publicación reúne a investigadores, empresarios y figuras de distintos talentos y recorridos dentro de la comunidad latina en Estados Unidos.

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Ana María Porras, científica santandereana, fue incluida entre los 101 latinos más influyentes de Estados Unidos en 2026 -crédito @anaerobias/Instagram

El reconocimiento destaca una carrera construida alrededor de la investigación y de una pregunta que marca buena parte de su trabajo: cómo interactúan los microorganismos con el cuerpo humano. Actualmente, Porras es profesora de Ingeniería Biomédica y embajadora de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia (Aaas).

Su vínculo con la ciencia comenzó mucho antes de llegar a la universidad. Creció en Colombia en un hogar donde la tecnología y la investigación estaban presentes de manera cotidiana, pues sus padres eran ingenieros y profesores universitarios. Desde pequeña, según recoge el artículo, “siempre disfrutó resolver acertijos y construir cosas”.

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Aunque durante su infancia contempló convertirse en bióloga marina o dentista, con el tiempo encontró en la ingeniería biomédica una disciplina capaz de reunir las áreas científicas que despertaban su interés. En Colombia encontró pocas alternativas para desarrollar ese camino, por lo que empezó a buscar programas universitarios en Estados Unidos.

Ese proceso la llevó hasta la Universidad de Texas en Austin. La llegada a esa institución estuvo acompañada por una red de contactos que, de acuerdo con el relato publicado, fue clave para abrirle una puerta. Porras lo recuerda así: “Sentí que esa es una historia muy común entre latinos: conoces al amigo de un amigo de un amigo”.

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Porras ha enfocado parte de sus investigaciones en el microbioma intestinal y su relación con la salud cardiovascular -crédito @anaerobias/Instagram

En Austin comenzó a trabajar en modelos destinados a imitar tejidos humanos. Su interés inicial estaba relacionado con organismos en crecimiento y sus posibilidades para la investigación médica. Sin embargo, su recorrido científico tomó posteriormente otra dirección, centrada en los microbios y la forma en que interactúan con el organismo.

Ese cambio estuvo ligado a un campo que durante su formación doctoral todavía no recibía la misma atención. “Los microbios no se estudiaban de la misma manera durante sus estudios doctorales”, señala el artículo al describir uno de los giros que marcaron su trayectoria.

Después de graduarse de Ingeniería Biomédica en 2011, Porras continuó su preparación académica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Allí cursó una maestría y un doctorado, etapas en las que profundizó sus conocimientos y avanzó en sus investigaciones dentro de la ingeniería biomédica.

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En la actualidad, su trabajo académico se concentra en modelos de tejidos y enfermedades vinculadas con microorganismos presentes en el cuerpo humano. Entre las líneas que aborda se encuentran las infecciones y enfermedades infecciosas, además del microbioma intestinal y su relación con la salud cardiovascular.

La científica colombiana también ha trabajado en la representación de mujeres latinas en las áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas -crédito Latino Leaders Magazine

Su investigación también contribuye visibilizar la participación de mujeres latinas en las áreas STEM, sigla que reúne la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. Ese componente de representación es otro de los aspectos que resalta Latino Leaders Magazine al explicar su inclusión en la lista de 2026.

El reconocimiento llega así después de varios años de formación y trabajo científico. Desde aquella llegada a Estados Unidos a los 17 años hasta su actual labor como profesora e investigadora, la trayectoria de Porras ha estado ligada al estudio de la ingeniería biomédica y a la búsqueda de nuevas formas de comprender la relación entre los microorganismos y la salud humana.

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