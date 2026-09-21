Ingreso Mínimo Garantizado en Bogotá: iniciaron los pagos de septiembre para más de 198 mil hogares, con giros de hasta $472.500

Ingreso Mínimo Garantizado inició los pagos de septiembre para más de 198.000 hogares y más de 113.000 personas en Bogotá - crédito @integracionbta/X

Guardar

El Ingreso Mínimo Garantizado (IGM) inició pagos de septiembre para más de 198.000 hogares y más de 113.000 personas en Bogotá. Las transferencias, dirigidas a población en pobreza y vulnerabilidad, se entregarán de forma escalonada antes de finalizar el mes mediante billeteras digitales, entidades financieras y giros.

Las personas beneficiarias pueden verificar información oficial sobre el programa en www.integracionsocial.gov.co, en la línea 601 380 8330, opción 6, o en las subdirecciones locales de Integración Social. Quienes reciban el pago obtendrán un mensaje de texto cuando el dinero esté disponible.

PUBLICIDAD

La Secretaría Distrital de Integración Social informó que este ciclo incluye a hogares de los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación. También contempla a jóvenes, personas mayores, personas con discapacidad, integrantes de la comunidad emberá que retornaron a sus territorios y personas que viven en pagadiarios y fueron focalizadas para recibir el apoyo.

El Distrito destinó más de $45.000 millones para las transferencias de septiembre. Con este giro, la inversión acumulada de Ingreso Mínimo Garantizado durante 2026 supera los $390.000 millones.

El ciclo de Ingreso Mínimo Garantizado incluye hogares en pobreza extrema, primera infancia y educación, además de jóvenes, mayores y personas con discapacidad - crédito Secretaría de Integración Social

Quiénes reciben las transferencias de septiembre

Los más de 198.000 hogares que recibirán recursos este mes hacen parte de los componentes de pobreza extrema, primera infancia y educación. Por separado, más de 113.000 personas recibirán pagos a través de los componentes de jóvenes, personas mayores y personas con discapacidad.

PUBLICIDAD

Las transferencias tienen un enfoque principal en los hogares clasificados en el grupo A del Sisbén IV, correspondiente a pobreza extrema. Estos hogares mantendrán la ayuda monetaria que ya recibían por IMG y podrán obtener montos adicionales si en su núcleo hay personas con discapacidad, adultos mayores o jóvenes vinculados a la ruta de inclusión social y productiva.

Los hogares del grupo B del Sisbén que venían recibiendo IMG tendrán cambios en sus beneficios. Si incluyen personas con discapacidad, mayores o jóvenes que entren a la ruta de inclusión, recibirán nuevas transferencias según su condición. Si no cuentan con integrantes de esos grupos, dejarán de hacer parte de IMG.

PUBLICIDAD

Las personas con discapacidad clasificadas entre C1 y C9, las personas mayores desde C1 y los jóvenes entre C1 y C9 que ingresen a la ruta de inclusión social y productiva también pueden permanecer o acceder a apoyos dentro de la estrategia.

Las personas con discapacidad reciben $190.000 y las personas mayores incluidas en Apoyos Económicos o IMG del grupo B reciben $150.000 - crédito Secretaría de Integración Social

Montos y canales habilitados para recibir el dinero

Los hogares del grupo A del Sisbén reciben entre $92.000 y $472.500 por transferencias monetarias no condicionadas. El valor depende de las características de cada hogar y de los componentes aplicables.

Las personas con discapacidad de los grupos A, B y C1 a C9 reciben $190.000. Las personas mayores que ya hacen parte de Apoyos Económicos y aquellas que eran beneficiarias de IMG en el grupo B del Sisbén reciben $150.000.

Los jóvenes vinculados este año al piloto de la ruta intersectorial de inclusión social y productiva pueden obtener entre $200.000 y $400.000 por transferencia. Cada joven podrá recibir hasta tres pagos durante 2026, según las condiciones de la ruta.

Los desembolsos se realizarán por dale!, MOVii, DaviPlata, Bancamía, Nequi y Banco Caja Social. Las personas que no reciban el dinero por estos canales podrán cobrarlo mediante giro en los puntos Efecty.

Qué deben hacer las personas mayores notificadas

Las personas mayores que pasaron al programa Colombia Mayor reciben los giros a través de PagaTodo. Integración Social informó que quienes hicieron parte de este cambio recibieron un mensaje de texto con la indicación correspondiente.

PUBLICIDAD

Quienes hayan sido notificadas y aún no estén registradas en la red de puntos de pago deben solicitar el enrolamiento en los lugares autorizados. Además, deben formalizar la transición en la subdirección local de Integración Social más cercana a su vivienda.

Los pagos de Ingreso Mínimo Garantizado se entregan por billeteras digitales, entidades financieras y giros en puntos Efecty - crédito Secretaría de Integración Social

Para ese trámite deben presentar una fotocopia legible de la cédula y un recibo de servicio público. El procedimiento se realiza una sola vez, por lo que las personas que ya lo completaron no necesitan acudir nuevamente.

Recomendaciones para evitar fraudes y consultar novedades

La Secretaría Distrital de Integración Social recordó que IMG no solicita claves, códigos de seguridad ni datos personales o financieros por enlaces enviados en mensajes de texto o correos electrónicos. Tampoco pide consultar supuestos pagos acumulados mediante vínculos externos.

PUBLICIDAD

El secretario de Integración Social, Roberto Angulo, advirtió: “Todas nuestras comunicaciones tienen un carácter estrictamente informativo”. El funcionario indicó que los mensajes institucionales son gratuitos y no exigen pagos ni entrega de información personal.

Las consultas pueden hacerse en las subdirecciones locales, los Centros de Desarrollo Comunitario y los SuperCade habilitados en Bogotá. Entre los puntos de atención están el Siac-Slis Chapinero, en la calle 50A #13-58; el Siac-Slis Bosa, en la calle 73 Sur #81B-10; y el SuperCade CAD, en la avenida carrera 30 #25-90, torre B.