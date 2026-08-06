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Gustavo Petro reaccionó a denuncias de Iván Cepeda sobre un supuesto entrampamiento contra ambos y apuntó a la fiscal Camargo: “Debe saber”

La acusación del saliente mandatario, próximo a terminar su periodo, surgió luego de que el senador denunció, a través de sus redes sociales, la existencia de información sobre un supuesto plan para asociarlos con el negocio del narcotráfico

Gustavo Petro y Luz Adriana Camargo
El presidente Gustavo Petro se fue lanza en ristre contra la fiscal General Luz Adriana Camargo, que tendría según él conocimiento sobre un supuesto plan en su contra - crédito Presidencia - Colprensa
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A horas de dejar su cargo como presidente de la República, Gustavo Petro advirtió en la tarde del jueves 6 de agosto de 2026 que la Fiscalía General de la Nación estaría violando la Constitución Política si avanza en la construcción de un supuesto montaje judicial en su contra y contra el senador del Pacto Histórico Iván Cepeda, perdedor de la contienda electoral del 21 de junio ante Abelardo de la Espriella.

El congresista, a través de un mensaje en la red social X, denunció información sobre un presunto “entrampamiento” para vincularlos con narcotráfico, a lo que Petro no dudó en reaccionar.

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Gustavo Petro habló de un supuesto "entrampamiento" en su contra
A través de su perfil de X, el presidente Gustavo Petro habló de un supuesto "entrampamiento" en su contra - crédito @petrogustavo/X

“La señora fiscal debe saber que si un grupo de la fiscalía construye un entrampamiento para mí y para Iván Cepeda en este momento, está rompiendo completamente la constitución”, afirmó el mandatario. Ante escenario, agregó Petro, “nadie ni debe construir pruebas falsas, ni la fiscalía puede hacerlo contra el presidente y el senador”, lo que alimentó aún más los rumores sobre su futuro jurídico.

Las denuncias de Iván Cepeda sobre un supuesto plan para “entramparlo” a él y a Gustavo Petro

Esta advertencia se produjo luego de lo dicho por Iván Cepeda en su perfil de X, que confirmó que presentará un derecho de petición a la fiscal General Luz Adriana Camargo por datos que, según dijo, provienen de una fuente que considera confiable sobre el supuesto plan en contra de ambos.

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Dado que recibí información de una fuente que considero verídica, anuncio que remitiré a la señora Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, derecho de petición”, sostuvo el senador en su denuncia, en la que planteó la sospecha formal.

El senador Iván Cepeda sorprendió al país al revelar que existiría un presunto "entrampamiento" en su contra - crédito Europa Press
El senador Iván Cepeda sorprendió al país al revelar que existiría un presunto "entrampamiento" en su contra - crédito Europa Press

“¿Se está preparando un nuevo entrampamiento judicial contra el presidente Petro y contra mí?”, remarcó el congresista de oposición al Gobierno De la Espriella, que estará en la tarde del viernes 7 de agosto en un evento paralelo en Barranquilla (Atlántico), junto a un grupo de la bancada del Pacto Histórico, en una manifestación contraria al nuevo gobernante

El congresista precisó que enviaría “en las próximas horas” a Camargo una comunicación en la que le informe si existen o no actuaciones que busquen involucrarlos en delitos de narcotráfico y si las mismas se llevan a cabo con apoyo de agencias de Estados Unidos.

“Le solicito se sirva informarme si actualmente la Fiscalía, en coordinación con la Administración de Control de Drogas, DEA, adelanta algún tipo de indagación o averiguación con la que se pretenda vincularnos con el narcotráfico al señor presidente de la República, Gustavo Petro Urrego y a mí, pese a no tener competencia para adelantar actuaciones en contra nuestra”, señaló Cepeda.

El presidente Petro estaría más preocupado por lo que pueda venir después del 7 de agosto, día en que inicia de manera oficial el mandato de De la Espriella - crédito Presidencia de la República / Joel González
El presidente Petro estaría más preocupado por lo que pueda venir después del 7 de agosto, día en que inicia de manera oficial el mandato de De la Espriella - crédito Presidencia

Ambos, tanto Petro como Cepeda, han puesto en duda la legitimidad de la elección de De la Espriella como nuevo presidente, no solo por lo que serían los resultados de los comicios, en los que la diferencia fue de solo el 0,96%, sino además por la ciudadanía estadounidense del entrante mandatario, a la que no ha renunciado y que supondría un conflicto de intereses.

El saliente jefe de Estado ha sostenido en declaraciones públicas que Cepeda fue el verdadero ganador de los comicios y denunció la existencia de un presunto fraude electrónico durante el proceso de votación; mientras que el senador, si bien en un primer momento reconoció los resultados preliminares en un acto de “responsabilidad democrática”, posteriormente adoptó una postura más crítica y se unió a los cuestionamientos sobre la legitimidad institucional y ética del nuevo gobierno.

La ausencia de un reconocimiento oficial por parte del Gobierno saliente ha acrecentado la polarización política en el país durante el periodo de transición y dejó al descubierto un enfrentamiento abierto entre el sector progresista y la administración entrante.

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