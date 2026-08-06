Decapitada y en avanzado estado de descomposición hallaron el cuerpo de una mujer de 28 años en Jardín, Antioquia

El municipio de Jardín, en Antioquia, enfrenta una nueva alerta por violencia de género tras el hallazgo del cuerpo de Angie Paola Jiménez Ruiz en una zona rural - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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El municipio de Jardín, en el suroeste de Antioquia, enfrenta una nueva alerta por violencia de género tras el hallazgo de una mujer decapitada en una zona rural de la localidad.

Según el reporte policial compartido por distintos medios locales, campesinos de la vereda Alto del Indio localizaron el cuerpo sin vida y en avanzado estado de descomposición de Angie Paola Jiménez Ruiz, de 28 años, que llevaba varios días desaparecida. El hecho generó consternación y preocupación entre los habitantes del municipio.

Desaparición y hallazgo

Angie Paola Jiménez Ruiz fue reportada como desaparecida por su familia desde el 30 de julio, luego de que saliera de su casa y no regresara. Durante varios días, sus allegados realizaron búsquedas y difundieron su imagen en redes sociales, en las que la joven se presentaba con el nombre de Danna Ruiz.

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Angie Paola Jiménez Ruiz, de 28 años, estaba desaparecida desde el 30 de julio y su familia había difundido su búsqueda en redes sociales, donde se presentaba como Danna Ruiz - crédito Danna Ruiz / Facebook

El hallazgo de su cuerpo se produjo a unos 30 minutos del área urbana de Jardín, en un cafetal rodeado de vegetación, de acuerdo con información de las autoridades. Los restos humanos fueron trasladados a la morgue municipal, donde se logró su identificación.

La Policía de Antioquia confirmó que el cadáver presentaba heridas causadas por arma cortopunzante y signos de extrema violencia, ya que fue encontrado decapitado. El crimen fue reportado por los habitantes del sector, que alertaron a los uniformados tras el macabro descubrimiento.

Investigación y primeras hipótesis

La investigación avanza para determinar los responsables y el móvil del asesinato. Las primeras hipótesis de las autoridades apuntan a que el caso podría estar relacionado con disputas por el control territorial y un posible ajuste de cuentas en la zona.

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El cuerpo de Angie Paola Jiménez Ruiz fue hallado no lejos del lugar donde se localizó el cadáver de un hombre sin identificar, en la vereda Río Claro, también en jurisdicción rural de Jardín.

La Policía de Antioquia confirmó que el cadáver de Angie Paola Jiménez Ruiz tenía heridas con arma cortopunzante y fue hallado decapitado - crédito Facebook

Las labores judiciales y forenses continúan para esclarecer las circunstancias y confirmar si existe relación entre ambos hechos. Los organismos de seguridad incrementaron su presencia en la zona mientras avanza la recolección de pruebas y testimonios.

Cifras preocupantes en Antioquia y Colombia

El homicidio de Angie Paola Jiménez Ruiz se suma a un panorama crítico para la seguridad de las mujeres en Antioquia. Con base en datos de la Fundación Sumapaz, al menos 65 mujeres fueron asesinadas en el departamento durante 2026. La capital, Medellín, concentra cerca de diez de estos crímenes, mientras que el resto se distribuye en municipios del interior, como Jardín.

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Por su parte, cifras de Medicina Legal elevan a 82 las muertes violentas de mujeres en Antioquia en lo que va del año. La tendencia nacional también es preocupante, con Bogotá encabezando los registros de feminicidio con 70 casos, seguida por Valle del Cauca (48), Antioquia (25), Santander (17) y Nariño (14), según el reporte de la Fundación Paz y Reconciliación (Pares).

El homicidio de Angie Paola Jiménez Ruiz se suma a las al menos 65 mujeres asesinadas en Antioquia durante 2026, según datos de la Fundación Sumapaz - crédito Gobernación de Antioquia

Las organizaciones sociales y de derechos humanos piden medidas urgentes para atender la violencia basada en género, que se manifiesta no solo en homicidios, también en agresiones sexuales, violencia de pareja y violencia intrafamiliar.

Desde la Fundación Pares se advirtieron que la concentración de casos en las principales ciudades corresponde en parte a la densidad poblacional, pero subrayan la necesidad de acciones integrales para mitigar y prevenir estos delitos.

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La Fiscalía General de la Nación y la Policía Nacional han anunciado el fortalecimiento de las labores de inteligencia y la articulación con organismos de derechos humanos para esclarecer el caso y brindar apoyo a la familia de la víctima. En las próximas semanas se esperan avances en la identificación de los responsables y en la judicialización de los crímenes ocurridos en la región.