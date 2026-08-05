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Senador del Pacto Histórico asegura que lo están espiando: denunció que encontró un micrófono en la biblioteca de su oficina en el Congreso

Arias señaló que junto a su equipo de trabajo pondrán en cononocimiento los hechos ante la Fiscalía General de la Nación, y recordó un caso similar con el excongresista de Comunes Julián Gallo

Las declaraciones del senador se conocieron a través de redes sociales la noche del martes 4 de agosto, solo a tres días de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella - crédito @wilsonariasc/IG

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Una denuncia que se conoció a través de un video que compartió la noche del martes 4 de agosto de 2026 el senador del Pacto Histórico Wilson Arias dejó en evidencia lo que sería un micrófono oculto que el congresista halló junto a su equipo de trabajo en la biblioteca que se encuentra en su despacho personal del Congreso de la República.

“Le informo al país que hemos encontrado un dispositivo de escucha en mi oficina del sexto piso del edificio nuevo del Senado de la República”, inicia la declaración por parte de Arias.

Sumado a esto, Arias recalcó: “Denuncio que he encontrado un micrófono en la biblioteca de mi oficina personal en el Congreso de la República”, añaden las palabras adjuntos al video que se conocieron desde la cuenta en X del congresista.

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El senador precisó, mientras señaló el objeto en el que hallaron el presunto micrófondo, que “en esta biblioteca, con motivo del inicio del nuevo periodo y buscando tener la mayor cantidad de garantías posible frente a un gobierno que se anuncia de ultraderecha, persecutor de las luchas populares y sociales y que ha anunciado destripar a la izquierda, pues nos dimos a la tarea de hacer cuanto fuera desde nuestro campo para obtener las mejores condiciones”.

- crédito @wilsonariasc/X
Arias señaló que al excongresista de Comunes Julián Gallo le sucedió un caso similar - crédito @wilsonariasc/X

Por lo anterior, y el mismo martes, Arias aseguró que se contó con la “participación del cuerpo administrativo del Senado de la República y con la presencia nuevamente de personal altamente especializado, finalmente lo hemos encontrado en la parte superior de esta biblioteca”.

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El congresista aseguró que “esto constituye una afectación de nuestros derechos y de nuestras garantías”, al referirse que el Pacto Histórico oficiará como partido de oposición en el gobierno entrante de Abelardo de la Espriella, que se posesionará el viernes 7 de agosto de 2026 en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, en Valle del Cauca.

Arias señaló que este descubrimiento en su despacho “raya en el Código Penal” y confirmó que desde su equipo de trabajo van a denunciar los hechos ante la Fiscalía, y dejó en claro: “Le decimos al país que vamos a seguir haciendo todo lo posible por tener las mejores condiciones y por enfrentar cuanto sea necesario para poder dar con un buen desempeño que honre el papel que la sociedad nos ha encomendado”.

El excongresista al que también le encontraron otro supuesto micrófono

Julián Gallo, del partido Comunes, arremetió nuevamente contra la JEP: criticó la baja cantidad de amnistías concedidas y la falta de decisiones en casos de excombatientes - crédito Camila Díaz/Colprensa
Julián Gallo, del partido Comunes, también denunció que halló un micrófono en su despacho cuando oficiaba como senador - crédito Camila Díaz/Colprensa

El congresista Arias señaló en la misma declaración en video que dentro de las “mismas pesquisas logramos establecer que en la oficina del exsenador Julián Gallo (Comunes) también se había puesto un dispositivo de escucha en el aparato de teléfono fijo de esa oficina, pero también objeto de iguales violaciones de sus derechos”.

Por todo lo anterior, Arias concluyó con un mensaje para la administración entrante: “Que no se equivoquen con nosotros. Vamos que vamos a defender los intereses de la sociedad”.

“Exigimos garantías para nuestro ejercicio de oposición, no nos van a intimidar”, finaliza el mensaje en X del senador que acompaña el video en X.

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy también se refirió al caso de Arias y calificó como "gravísimo" lo que denunció el senador - crédito @DanielMonroyH/X
El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy también se refirió al caso de Arias y calificó como "gravísimo" lo que denunció el senador - crédito @DanielMonroyH/X

Dentro de las primeras reacciones que se conocieron, el representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy (Pacto Histórico) se solidarizó con Arias y destacó vía X: “¡Esto es gravísimo! ¿Quién empezó a instalar micrófonos en las oficinas del Pacto Histórico?”

Por su parte, el representante a la Cámara por Cundinamarca Eduard Sarmiento Hidalgo (Pacto Histórico) se sumó a la posición de Monroy y pidió una investigación más exhaustiva en las demás oficinas de los congresistas de la misma bancada, y agregó que parte del mobiliario había sido renovado hace más de un año atrás.

El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy también se refirió al caso de Arias y calificó como "gravísimo" lo que denunció el senador - crédito @DanielMonroyH/X
El representante a la Cámara por Bogotá Daniel Monroy también se refirió al caso de Arias y calificó como "gravísimo" lo que denunció el senador - crédito @DanielMonroyH/X

“Esto es sumamente grave. Debe hacerse una inspección a todos las oficinas del @PactoCol e incluso de todo el Congreso. ¿Desde cuándo estarían espiando a @wilsonariasc?“ Hace cerca de año y medio habían cambiado los muebles de nuestras oficinas ¿sería desde entonces? Solidaridad mi querido compañero Wilson Arias. Que se sepa toda la verdad", concluyó Sarmiento.

Por el momento, el presidente Petro no se ha pronunciado luego de la denuncia que hizo Arias por medio de redes sociales.

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