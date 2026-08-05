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Sinuano noche resultado último sorteo de hoy martes 4 de agosto de 2026, jugada ganadora

Las cifras ganadoras del sorteo podrían cambiar el destino de muchos aficionados a lo largo del país

Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
Los números ganadores de Sinuano Noche cambian y le llevan buena suerte a una nueva persona. (Jesús Avilés/Infobae)
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El sorteo Sinuano Noche, con profundas raíces y amplia participación en el departamento de Córdoba y la región Caribe, mantiene presencia nacional pese a su arraigo en la costa norte de Colombia.

Este chance anunció los resultados de su último sorteo del día, realizado este martes 4 de agosto de 2026.

Resultados Sinuano Noche hoy

Fecha: martes 4 de agosto de 2026.

Número ganador: 1764.

Quinta: 4.

Los pasos para participar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Los pasos para participar por los premios del Sinuano Noche. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Origen y premios del Sinuano

En Colombia, la Lotería El Sinuano Noche se ha consolidado como un juego de azar popular, especialmente en la región de la Costa Caribe. Este sorteo, que se lleva a cabo de lunes a sábado a las 22:30 horas y los domingos y festivos a las 20:30 horas, ofrece a los participantes la oportunidad de multiplicar su inversión de manera significativa.

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El nombre “Sinuano” tiene su origen en el río Sinú, un importante curso de agua en la región caribeña de Colombia, que históricamente ha sido vital para las comunidades locales, proporcionando recursos y prosperidad. Este vínculo cultural y geográfico añade un elemento de identidad regional al sorteo, que se ha convertido en una tradición para muchos.

En cuanto a las reglas del juego, los participantes deben acertar una combinación de números para ganar. Si logran acertar los cuatro números, el premio es 4,500 veces el monto apostado. Un acierto de tres números otorga 400 veces la apuesta, mientras que acertar dos números multiplica la inversión por 50. Incluso con un solo número acertado, los jugadores pueden quintuplicar su apuesta inicial.

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La Lotería El Sinuano Noche no solo es un juego de azar, sino también una actividad que refleja la cultura y las tradiciones de la región caribeña de Colombia, manteniendo viva una conexión con el pasado y ofreciendo la posibilidad de cambiar la vida de sus participantes con un golpe de suerte.

Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Conoce cuáles son los impuestos que aplican en este sorteo. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Más oportunidades de ganar

El Sinuano, una de las opciones de juego de azar más populares, ofrece a sus participantes dos sorteos diarios que se realizan en horarios específicos. Este sorteo colombiano no está lí

imitado a la “noche” pues también hay uno denominado Sinuano Día tiene lugar todos los días a las 14:30 horas.

Esta estructura de horarios permite a los jugadores participar en ambos sorteos en un mismo día, ampliando las oportunidades de ganar. Además, la regularidad de los sorteos, que se llevan a cabo todos los días sin excepción, refuerza su atractivo entre los aficionados a este tipo de juegos.

Cabe recordar que el Sinuano Noche, se distingue por su sistema de premios fijos, lo que garantiza que los ganadores reciban el monto completo anunciado sin importar cuántas personas participen en el sorteo. Esta modalidad elimina la incertidumbre sobre el valor del premio y refuerza la confianza de los jugadores al asegurar una experiencia justa y transparente. Con este modelo, la emoción del juego se centra únicamente en acertar el número ganador.

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