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Pico y Placa: ¿Puedes manejar en Villavicencio sin infringir la ley?

La restricción vehicular en Villavicencio cambia todos los días y depende del tipo de auto que se tiene, así como del último dígito de la placa

El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
El Pico y Placa tiene como meta reducir la circulación de automóviles y bajar la contaminación (Infobae)
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Antes de salir de casa, revise si su automóvil tiene permitido circular por el programa de restricción vehicular conocido como Pico y Placa de este miércoles 5 de agosto en Villavicencio.

El Pico y Placa es diferente de acuerdo al día de la semana, en ocasiones por la hora y hasta el tipo de vehículo, ya sea particular, motocicleta, taxi, transporte público o de carga.

No olvides que esta restricción vehicular se modifica diariamente por lo que es de suma importancia mantenerse informado según su actualización y así evitar desagradables sorpresas al manejar a lo largo de las calles de la ciudad colombiana.

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Las autoridades definen el Pico y Placa de acuerdo al día de la semana, el tipo de automóvil y el último dígito de la placa. También cabe recalcar que este programa aplica diferente por ciudad.

El fin de limitar el tránsito de automóviles por las calles de la ciudad es para disminuir el parque vehicular y con ello el tránsito, los siniestros automovilísticos y mejorar la calidad del aire.

Aquí está el calendario de restricciones del Pico y Placa para mañana.

Pico y placa hoy

Particulares: 7, 8,.

Motos: no aplica,, .

Taxis: 0,, .

Transporte de carga: Todos,, .

El Pico y Placa de Villavicencio para vehículos particulares consiste de dos horarios: el primero comienza a las 6:30 horas y termina a las 9:30 horas, mientras que el segundo se reanuda hasta las 17:00 horas y se prolonga hasta las 20:00 horas.

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En el caso de los taxis, el horario de la restricción vehicular comienza en las primeras horas del día a las 6:00 y acaba hasta el ocaso de la jornada a las 00:00 horas.

Así regirá el Pico y Placa en Villavicencio en 2026

La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)
La aplicación del programa Pico y Placa es diferente todos los días. (@CoviandinaSAS/X)

Las autoridades de Villavicencio actualizó los lineamientos de la restricción vehicular de Pico y Placa durante este año.

De acuerdo con el decreto, esta versión del Pico y Placa actual estará vigente del 26 de enero y hasta el 22 de diciembre del 2026.

Las medidas de esta restricción vehicular dependerán del día de la semana, así como del último dígito de la placa del auto.

En el caso de vehículos particulares, el Pico y Placa aplicará de la siguiente secuencia:

Lunes: 5 y 6.

Martes: 7 y 8.

Miércoles: 9 y 0.

Jueves: 1 y 2.

Viernes: 3 y 4.

El Pico y Placa aplica de lunes a viernes, en días no festivos, en el horario comprendido entre las 06:30 y las 09:30 horas y de las 17:00 a las 20:00 horas.

En el caso de los Taxis, la restricción vehicular aplica de forma distinta, comenzó el mismo miércoles 21 de enero prohibiendo la circulación a los automóviles cuya playa terminarán en 6 y avanzando de manera sucesiva, de lunes a domingo en la secuencia de 6 a 5.

Para los taxistas, el horario de aplicación del Pico y Placa también es distinto, comienza a las 6:00 horas y termina a las 00:00 horas.

¿Qué autos se salvan del Pico y Placa?

No todos los vehículos son obligados a seguir esta restricción vehicular, algunos tienen el beneficio de estar exentos de este programa. Son los siguientes:

De emergencia

De seguridad pública y privada

De salud

De personal de servicios públicos

Oficiales

De mensajería y reparto

De carga

De control de tráfico

Fúnebre

De enseñanza

De medios de comunicación

Eléctricos y cero emisiones

Pico y Placa: ¿Qué sanciones hay?

De acuerdo con la Secretaría de Movilidad de Villavicencio, la sanción por violar el Pico y Placa se define por el inciso C del artículo 131 de Código Nacional de Tránsito Terrestre.

Esta legislación precisa que el castigo será el pago de una multa equivalente a los 15 días de salario mínimo vigente. Actualmente el salario mínimo diario se paga en 47 mil 450 pesos, por lo que la sanción asciende a 711 mil 750 pesos.

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