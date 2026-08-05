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Cortes de agua en Bogotá, hoy miércoles

Que la suspensión del servicio de agua en Bogotá no te tomen por sorpresa, toma tus precauciones y alista las reservas

Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
Toma tus precauciones con los cortes de agua de hoy (Infobae)
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La empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá publicó las localidades y los barrios que se verán afectados por la suspensión temporal del suministro de agua a lo largo de este miércoles 5 de agosto.

Trabajos de mantenimiento de reparación, instalación y mantenimiento provocarán cortes que pueden durar desde unas cuantas horas hasta un día completo.

Que los cortes de agua no te tomen por sorpresa, revisa la información completa y alista las reservas.

Los cortes de agua de hoy

Localidad: Rafael Uribe Uribe.Barrios: La Sagrada Familia.Lugar: De la Calle 20A Sur a la Diagonal 17B Sur, entre la Transversal 15 Este a la Carrera 11A Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

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Localidad: San Cristóbal, Santa Fe.Barrios: Vitelma, La María.Lugar: De la Avenida Calle 11 Sur a la Calle 1F, entre la Carrera 3 a la Transversal 11 Este.Inicio del corte: 9:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Empates redes acueducto

Localidad: Antonio Nariño.Barrios: Restrepo, Restrepo Occidental.Lugar: De la Avenida Carrera 14 a la Carrera 24G, entre la Calle 22 Sur a la Calle 13 Sur.Inicio del corte: 7:00 a.m.Duración del corte: 27 horas.Trabajos: Instalación de válvula

Localidad: Usaquén.Barrios: Los Cedros, Las Margaritas.Lugar: De la Carrera 15 a la Carrera 45, entre la Calle 142 a la Calle 153.Inicio del corte: 8:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Instalación de válvula

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Localidad: Bosa.Barrios: Argelia, Bosa Central, Bosa Centro, Clarelandia, Jiménez de Quesada II Sector, La Azucena.Lugar: De la Calle 58C Sur a la Calle 63 Sur, entre la Avenida Carrera 80 a la Carrera 82 De la Calle 63 Sur a la Calle 65 Sur, entre la Carrera 79C a la Carrera 80K De la Calle 65 Sur a la Calle 65D Sur, entre la Carrera 80C a la Carrera 80I.Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento preventivo

Localidad: Usaquén.Barrios: Las Acacias, Villa Magdala, Las Orquídeas, Toberín y Serrezuela.Lugar: De la Calle 150 a la Calle 170, entre la Avenida Carrera 15 a la Avenida Carrera 45 (Autopista Norte).Inicio del corte: 10:00 a.m.Duración del corte: 24 horas.Trabajos: Mantenimiento correctivo

Recomendaciones para no quedarse sin agua

Ante los cortes de agua, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá realiza una serie de recomendaciones a los usuarios para evitar mayores afectaciones:

Antes del corte de agua, prepare una reserva.

Si almacena agua en recipientes, consúmala antes de las 24 horas.

Use el agua de forma racional, privilegiando el lavado de manos y la preparación de alimentos.

Si se requiere suministro especial con carrotanques, se puede solicitar el servicio en la Acualínea 116.

Es importante mencionar que el servicio de carrotanques tendrá prioridad a clínicas, hospitales y centros de alta concentración de público.

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