Rescatan en Puerto Nare a un hipopótamo recién nacido hallado solo y en estado crítico

El equipo veterinario evaluó el estado de salud de la cría y comenzó las maniobras para estabilizarla antes de su traslado a Hacienda Nápoles. - crédito Cornare

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Un hipopótamo hembra de pocos días de nacida fue rescatado en zona rural de Puerto Nare (Antioquia) luego de ser encontrada completamente sola, atrapada entre unos arbustos y con un grave cuadro de deshidratación, desnutrición y dificultades respiratorias, una condición que mantiene en vilo a los veterinarios encargados de su recuperación.

El rescate fue posible gracias al aviso de una familia de pescadores que encontró al animal durante una jornada de pesca en inmediaciones del corregimiento La Sierra. Aunque los habitantes intentaron mantener con vida a la cría mientras llegaban las autoridades ambientales, los especialistas advirtieron que la alimentación suministrada, pese a la buena intención, pudo agravar su estado clínico, ya que un hipopótamo recién nacido depende exclusivamente de la leche materna durante sus primeros meses de vida.

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Actualmente, el ejemplar permanece bajo atención especializada en el Parque Temático Hacienda Nápoles, donde recibe tratamiento intensivo. Sin embargo, su pronóstico continúa siendo desfavorable, según confirmó la Corporación Autónoma Regional de las Cuencas de los Ríos Negro y Nare (Cornare).

Una familia de pescadores encontró a la cría completamente sola

El hallazgo ocurrió cuando una familia que realizaba labores de pesca observó al pequeño hipopótamo atrapado entre la vegetación, sin rastro de su madre y con evidentes signos de debilidad.

Ante la situación, decidieron trasladarlo temporalmente hasta su vivienda para protegerlo mientras notificaban a las autoridades ambientales. Durante cuatro días, la familia intentó mantener con vida al animal suministrándole leche mediante teteros e incluso algunos vegetales.

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Aunque estas acciones buscaban ayudar al ejemplar, los especialistas explicaron que una cría neonatal de hipopótamo tiene requerimientos fisiológicos muy específicos, por lo que una alimentación inadecuada puede ocasionar complicaciones metabólicas adicionales.

Profesionales de Cornare estabilizaron a la cría mediante hidratación subcutánea antes de su traslado a Hacienda Nápoles. - crédito Cornare

El animal llegó con deshidratación severa y dificultades respiratorias

Una vez el ejemplar quedó bajo la custodia de Cornare, el equipo veterinario realizó una valoración clínica que confirmó un avanzado cuadro de deshidratación y desnutrición, además de alteraciones respiratorias.

Los profesionales también identificaron vestigios del cordón umbilical, lo que permitió establecer que la cría tendría apenas unos pocos días de nacida.

Debido al crítico estado del animal, los veterinarios no lograron acceder inicialmente a una vena para administrar líquidos por vía intravenosa, por lo que optaron por aplicar hidratación subcutánea como primera medida para estabilizarlo.

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Posteriormente iniciaron un tratamiento orientado a corregir alteraciones metabólicas, brindar soporte respiratorio y mantener un monitoreo permanente, con el objetivo de mejorar sus condiciones antes de trasladarlo.

Tras superar esa primera etapa de estabilización, la cría fue remitida al Parque Temático Hacienda Nápoles, donde continúa bajo atención especializada y permanecerá en observación hasta definir su evolución.

No obstante, Cornare advirtió que el pronóstico sigue siendo reservado, debido al delicado estado en el que llegó el ejemplar.

Javier Valencia González entrega detalles sobre el hallazgo, la atención veterinaria y las acciones para el manejo de esta especie invasora. - crédito Cornare

Cornare explicó cómo se coordinó el rescate

El director de Cornare, Javier Valencia González, indicó que la atención fue posible gracias a la rápida comunicación entre la familia de pescadores y las autoridades ambientales.

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“Una familia de pescadores de Puerto Nare encontró un bebé de hipopótamo con signos de deshidratación y desnutrición. Se lo llevaron para su casa e inmediatamente reportaron a Cornare y a Corantioquia este hallazgo. De inmediato, profesionales de las dos entidades atendieron el caso y lo trasladaron hacia Hacienda Nápoles, donde hoy recibe los cuidados necesarios para intentar recuperar su vida”, señaló.

El funcionario agregó que la corporación gestionó el ingreso del ejemplar al parque temático, donde posteriormente hará parte de la colección de fauna exótica, conformada por animales que han sido sometidos a procesos de esterilización.

Asimismo, recordó que la entidad continúa implementando medidas para controlar la expansión de esta especie invasora mediante traslocación, esterilización y confinamiento, entre otras estrategias.

¿Por qué apareció sola una cría de hipopótamo?

Aunque el hallazgo despertó interrogantes sobre el paradero de la madre, las autoridades evitaron formular hipótesis.

Según explicó Cornare, no existen elementos suficientes para establecer cómo ocurrió la separación, por lo que cualquier explicación sería especulativa.

Lo que sí está documentado científicamente es que las hembras de hipopótamo suelen aislarse del grupo durante el parto y permanecen solas con sus crías entre 10 y 14 días, e incluso por un periodo mayor, para fortalecer el vínculo materno.

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Durante ese tiempo, el recién nacido depende exclusivamente de la leche materna, permanece muy cerca de la madre y desarrolla el proceso de reconocimiento e impronta, indispensable para su supervivencia.

Los especialistas explican que el destete ocurre únicamente entre los seis y ocho meses de edad, mientras que las crías permanecen junto a sus madres hasta aproximadamente los siete años, cuando alcanzan la madurez sexual.

Por ello, encontrar un hipopótamo de pocos días de nacido completamente solo constituye un hecho poco común y reduce considerablemente sus posibilidades de sobrevivir.

El ejemplar fue hallado por una familia de pescadores, sin su madre y con evidentes signos de deshidratación y desnutrición. - crédito Cornare

El rescate ocurre en medio del debate por el control de los hipopótamos en Colombia

El caso se presenta mientras continúa el debate sobre el manejo de los hipopótamos introducidos ilegalmente por Pablo Escobar en la década de 1980, animales que hoy son considerados una especie invasora por las autoridades ambientales.

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Al no contar con depredadores naturales, su población ha aumentado de manera acelerada en el Magdalena Medio.

De acuerdo con El Colombiano, un censo realizado en 2022 identificó 169 hipopótamos distribuidos en siete núcleos poblacionales, ocupando cerca de 43.342 kilómetros cuadrados. En la actualidad, las autoridades estiman que la población oscila entre 280 y 300 ejemplares.

Además, un estudio publicado en 2023 en la revista científica Scientific Reports, liderado por investigadores colombianos y estadounidenses, advirtió que, si no se implementan medidas efectivas de control poblacional, el número de hipopótamos podría superar los 1.000 individuos antes de 2030.

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La investigación también concluyó que, dependiendo de las estrategias que finalmente adopte el país, la presencia de esta especie invasora podría prolongarse entre 50 y 100 años, lo que representa uno de los mayores desafíos para la conservación de los ecosistemas del Magdalena Medio.