De qué murió Alfonso Lizarazo: esto se sabe sobre los problemas de salud que padecía el creador de Sábados Felices

Alfonso Lizarazo fue el creador y primer presentador de Sábados Felices, programa que marcó la historia del humor en la televisión colombiana. - crédito Universidad de los Andes

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La muerte de Alfonso Lizarazo, confirmada este martes 4 de agosto, puso fin a la trayectoria de uno de los nombres más reconocidos de la televisión colombiana. El creador y primer presentador de Sábados Felices falleció a los 85 años, luego de una carrera que estuvo ligada durante décadas al humor y al entretenimiento familiar.

Tras conocerse la noticia, surgieron preguntas sobre el estado de salud del también locutor, productor y exsenador. Hasta el momento, la familia no ha informado oficialmente la causa del fallecimiento. Sin embargo, personas cercanas a su entorno y reportes de medios nacionales indicaron que el comunicador enfrentaba desde hacía varios años problemas cardíacos.

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Lo que se conoce sobre su estado de salud

Según informó RED+ Noticias, con base en fuentes cercanas, Alfonso Lizarazo padecía complicaciones cardíacas desde hacía varios años. De acuerdo con ese reporte, los problemas de salud comenzaron después de sufrir un infarto, situación que llevó a que fuera sometido a dos cirugías de corazón y permaneciera bajo seguimiento médico.

Aunque el presentador siempre mantuvo en reserva los detalles relacionados con su condición médica y su familia optó por la discreción frente a ese tema, en los últimos años disminuyó considerablemente sus apariciones públicas.

Su ausencia de escenarios, entrevistas y eventos coincidió con una etapa en la que decidió llevar una vida más tranquila, lejos de la actividad constante que caracterizó gran parte de su carrera.

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En una de sus últimas entrevistas, concedida a Caracol Televisión, Lizarazo explicó que se había radicado en Barranquilla, ciudad natal de su esposa, donde permanecía dedicado a compartir con su familia tras su retiro de la televisión.

Según reportes de medios nacionales, el presentador había sufrido un infarto años atrás, fue sometido a dos cirugías de corazón y permanecía bajo seguimiento médico. - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Un retiro progresivo de la vida pública

Aunque dejó de aparecer con frecuencia en medios de comunicación, Alfonso Lizarazo nunca dejó de ser una referencia cuando se hablaba de la historia de la televisión colombiana.

Su última aparición pública de gran alcance ocurrió en 2023, cuando Caracol Televisión celebró los 50 años de Sábados Felices y le rindió un homenaje al creador del programa. Ese fue uno de los pocos momentos recientes en los que volvió a reunirse con integrantes del elenco y con el público que lo acompañó durante décadas.

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Después de ese reconocimiento, continuó alejado de la exposición mediática.

El hombre detrás de Sábados Felices

Antes de convertirse en uno de los presentadores más conocidos del país, Alfonso Lizarazo desarrolló su carrera en la radio, donde comenzó a construir el estilo cercano que más tarde trasladó a la televisión.

Su proyecto más importante nació con Campeones de la Risa, formato que posteriormente evolucionó hasta convertirse en Sábados Felices, programa que llegó a la pantalla en 1972 y que se mantiene al aire de manera ininterrumpida.

Con el paso de los años, el espacio se consolidó como una plataforma para nuevos talentos del humor colombiano y alcanzó reconocimiento internacional por su permanencia en la televisión.

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Durante más de 25 años, Lizarazo estuvo al frente del programa y acompañó a varias generaciones de televidentes cada fin de semana.

Además de conducir el espacio, fue uno de los principales impulsores de humoristas que posteriormente construyeron carreras reconocidas en el país. Entre ellos se encuentran Nelson Polanía, ‘Polilla’; Hugo Patiño, conocido como el Príncipe de Marulanda; Fosforito; Don Jediondo; Patricia Silva y César Corredor, entre otros.

Además de su trabajo en televisión, impulsó el Festival Internacional del Humor y promovió la campaña 'Lleva una escuelita en tu corazón', con la que se apoyó la construcción de escuelas en diferentes regiones del país. - crédito Colprensa

Su aporte fue más allá de la televisión

La labor de Alfonso Lizarazo no se limitó al entretenimiento. También promovió el Festival Internacional del Humor, escenario en el que participaron artistas nacionales e internacionales como Teo González, Julio Sabala, Carlos Donoso, Juan Tamariz, Midachi Trío Show y Juan Verdaguer, entre otros.

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Igualmente impulsó la campaña ‘Lleva una escuelita en tu corazón’, iniciativa mediante la cual el elenco de Sábados Felices realizó actividades en diferentes municipios del país para contribuir a la construcción de cerca de 287 escuelas, según la información difundida sobre el proyecto.

En 1998 también incursionó en la política al ser elegido senador de la República para el período 1998-2002. Tras finalizar esa etapa, redujo paulatinamente su actividad pública y sus apariciones se limitaron a homenajes y conmemoraciones relacionadas con la historia del programa.

Las reacciones tras su fallecimiento

La muerte de Alfonso Lizarazo generó mensajes de despedida por parte de humoristas, presentadores y personas que compartieron con él durante diferentes etapas de su carrera.

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Fosforito recordó la oportunidad que recibió en sus inicios dentro de Sábados Felices. “Agradezco profundamente haber sido recibido por un grande de la presentación en mis inicios enSábados Felices. Tu calidez nunca se olvidará. Dios lo tenga en su santa gloria”, escribió.

Por su parte, Don Jediondo expresó: “Su partida es una gran pérdida para el humor colombiano. Mi abrazo de solidaridad para su familia y para todos los compañeros del programa que por muchos años disfrutamos de sus enseñanzas, su carisma y su don de gentes. Descansa en paz don Alfonso”.

Don Jediondo recordó a Alfonso Lizarazo como uno de los principales impulsores del humor colombiano y envió un mensaje de solidaridad a su familia y a los integrantes de Sábados Felices. - crédito @DonJediondo/X

La humorista Patricia Silva también manifestó su tristeza por el fallecimiento de quien describió como su “querido jefe”, mientras que César Corredor, reconocido por su personaje de Barbarita, afirmó que Lizarazo fue una de las personas que creyó en él al inicio de su carrera y destacó su papel como creador de Sábados Felices.

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A esos mensajes se sumó Hernán Orjuela, quien asumió la presentación del programa tras la salida de Lizarazo y recordó el aporte que realizó a la radio y a la televisión colombiana.