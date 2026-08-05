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Interpol aclaró si el presidente Gustavo Petro tiene registros en su base de datos

La Comisión de Control del organismo respondió a una solicitud presentada por la defensa del mandatario y aclaró que no existe información asociada a él en la base internacional

Gustavo Petro recibió la confirmación de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol de que actualmente no figura ningún dato relacionado con él en el Sistema de Información de la organización - crédito Reuters
Gustavo Petro recibió la confirmación de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol de que actualmente no figura ningún dato relacionado con él en el Sistema de Información de la organización - crédito Reuters
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La Comisión de Control de los Ficheros de Interpol confirmó que el presidente de Colombia, Gustavo Petro, no registra actualmente ningún dato en el Sistema de Información de la organización, una respuesta emitida en medio de la incertidumbre por el viaje que el mandatario espera realizar a Estados Unidos antes de finalizar su mandato y que continúa condicionado por la expedición de una visa oficial.

La comunicación fue emitida el 3 de agosto de 2026 tras una solicitud presentada por el equipo de abogados de Petro en Estados Unidos. En el documento, la Secretaría de la Comisión informó que la Oficina Central Nacional de Interpol en ese país autorizó comunicar que “en la actualidad, no hay datos registrados en el Sistema de Información de Interpol procedentes de Estados Unidos relativos a su cliente”.

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La respuesta fue dirigida a la abogada Maryna Pogibko, representante del mandatario en ese trámite. No obstante, la comisión aclaró el alcance de su pronunciamiento al señalar que “las competencias de la Comisión se limitan a los datos tratados en el Sistema de Información de Interpol”, por lo que no puede pronunciarse sobre expedientes o procedimientos nacionales.

Documento de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol que confirma que actualmente no existe ningún dato registrado sobre el presidente Gustavo Petro en el Sistema de Información de la organización - crédito Presidencia de la República
Documento de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol que confirma que actualmente no existe ningún dato registrado sobre el presidente Gustavo Petro en el Sistema de Información de la organización - crédito Presidencia de la República

En consecuencia, el organismo recordó que “solo las autoridades nacionales competentes pueden responder a estas cuestiones”, e invitó a los solicitantes a acudir a esas instancias para cualquier asunto que exceda el tratamiento de información dentro del sistema internacional.

El bufete destacó el alcance de la decisión

En una carta fechada el 5 de agosto de 2026, el despacho Amadeus Legal and Financial Solutions informó al presidente Petro que la Comisión de Control tramitó la solicitud con carácter prioritario.

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En la comunicación, los abogados señalaron: “Nos complace informarle que la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol (CCF) ha confirmado que actualmente no figura en el Sistema de Información de Interpol (SII) ningún dato que le concierna”.

El bufete también precisó que “la CCF examinó nuestra solicitud de manera prioritaria, pese al actual volumen de asuntos pendientes”, aunque aclaró que la respuesta únicamente permite confirmar la inexistencia de registros actuales en el sistema.

Los abogados explicaron que solicitaron una medida preventiva para que, si en el futuro alguna autoridad pretendiera registrar información sobre el mandatario, este pudiera ejercer previamente su derecho de defensa. Según la carta, “pedimos expresamente, como medida provisional, que, antes de que se trate en el SII cualquier dato futuro que le concierna, se le brinde la oportunidad de formular alegaciones”.

Comunicaciones de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol y del bufete Amadeus Legal and Financial Solutions sobre la solicitud presentada en favor del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República
Comunicaciones de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol y del bufete Amadeus Legal and Financial Solutions sobre la solicitud presentada en favor del presidente Gustavo Petro - crédito Presidencia de la República

Asimismo, destacaron que la Comisión confirmó que la información presentada por la defensa “ha sido puesta a disposición de la Secretaría General de Interpol”, lo que, a juicio del despacho, garantiza que el organismo tenga conocimiento de las observaciones planteadas antes de cualquier eventual solicitud futura.

Finalmente, el bufete sostuvo que “la Secretaría General deberá examinar estas cuestiones al evaluar si se cumplen los requisitos jurídicos aplicables al tratamiento de los datos” en caso de que llegue a presentarse una futura solicitud de registro relacionada con el presidente colombiano.

Estas citas aportan mayor solidez a la información, al provenir directamente de los documentos oficiales de la Comisión de Control de los Ficheros de Interpol y del bufete que representa a Gustavo Petro.

La visa para ingresar a Estados Unidos continúa pendiente

El viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos continúa en incertidumbre mientras el Gobierno estadounidense aún no expide la visa oficial que requiere el mandatario - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia
El viaje de Gustavo Petro a Estados Unidos continúa en incertidumbre mientras el Gobierno estadounidense aún no expide la visa oficial que requiere el mandatario - crédito Juan Diego Cano/Presidencia de Colombia

La confirmación de Interpol coincidió con otra situación que mantiene en suspenso el eventual desplazamiento del presidente colombiano a Estados Unidos.

De acuerdo con información divulgada por Caracol Radio, el Gobierno estadounidense aún no ha expedido la visa oficial que Petro requiere para ingresar al país antes de concluir su administración.

La falta de ese documento impide avanzar en varios procedimientos indispensables para un viaje presidencial, entre ellos la obtención de permisos para sobrevolar espacio aéreo estadounidense y otras autorizaciones logísticas relacionadas con la operación del vuelo oficial.

A esta situación se suma un obstáculo adicional: el avión presidencial colombiano permanece incluido en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (Ofac) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, condición que restringe la prestación de determinados servicios mientras no exista una autorización específica de las autoridades norteamericanas.

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