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Colombia exigirá revisión técnico-mecánica anual para remolques y semirremolques: habrá multas e inmovilización por incumplir

La Resolución 20263040030265 fija procedimientos, estándares y un cronograma gradual para las inspecciones en carretera, que deberán hacerse acoplados a una tractora y bajo la NTC 5375-4:2024

El Ministerio de Transporte de Colombia reglamentó por primera vez la revisión técnico-mecánica obligatoria para remolques y semirremolques en las carreteras nacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
El Ministerio de Transporte de Colombia reglamentó por primera vez la revisión técnico-mecánica obligatoria para remolques y semirremolques en las carreteras nacionales - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
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El Ministerio de Transporte de Colombia expidió la Resolución 20263040030265, mediante la cual se reglamentó, por primera vez, la revisión técnico-mecánica obligatoria para remolques y semirremolques que circulan por las carreteras nacionales.

La histórica medida busca fortalecer la seguridad vial, reducir el riesgo de siniestros asociados a fallas mecánicas en el transporte de carga y proteger la vida de todos los actores viales, cerrando un vacío regulatorio que existía en la normatividad colombiana.

La nueva regulación establece los procedimientos, estándares técnicos, cronogramas de implementación y mecanismos de supervisión para que los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) de clases C y D puedan realizar inspecciones a remolques y semirremolques, alineándose así con las mejores prácticas internacionales y el Plan Nacional de Seguridad Vial 2022-2031.

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Contexto y cifras del parque automotor de carga

Según datos del Registro Único Nacional de Tránsito (Runt), en Colombia existen actualmente 2.869 remolques y 118.293 semirremolques registrados, de los cuales, en promedio, el 50,95% ha realizado operaciones de carga en los últimos tres años.

El Ministerio de Transporte reglamentó por primera vez las inspecciones obligatorias para equipos arrastrados, una medida que busca bajar riesgos en carretera y responder a una letalidad que supera el promedio nacional - crédito Ministerio de Transporte
El Ministerio de Transporte reglamentó por primera vez las inspecciones obligatorias para equipos arrastrados, una medida que busca bajar riesgos en carretera y responder a una letalidad que supera el promedio nacional - crédito Ministerio de Transporte

El Observatorio de la Agencia Nacional de Seguridad Vial reveló que la tasa de letalidad en incidentes con transporte de carga alcanza el 49,6%, más del doble del promedio nacional, lo que pone en evidencia la urgencia de establecer controles técnicos robustos sobre este tipo de vehículos.

Hasta la fecha, la revisión técnico-mecánica no era un requisito obligatorio para remolques y semirremolques, lo que incrementaba el riesgo de fallas en elementos críticos como frenos, sistemas de acoplamiento, ejes y luces, comprometiendo la seguridad tanto de los conductores como de quienes comparten la vía.

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¿Cómo funcionará la revisión técnico-mecánica para remolques y semirremolques?

La resolución establece que estos vehículos deberán someterse a una revisión técnico-mecánica anual, la cual se realizará estando acoplados a una unidad tractora y bajo los parámetros definidos en la Norma Técnica Colombiana NTC 5375-4:2024.

El cronograma de implementación será gradual: los vehículos actualmente registrados deberán realizar la primera revisión según el calendario que fije el Ministerio, mientras que los nuevos deberán cumplirla dentro de los dos años siguientes a su matrícula.

Según cifras del Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), el 57% de los vehículos en Colombia no cumplieron con la revisión técnico-mecánica en 2024 - crédito CDA
La nueva regulación fija procedimientos, estándares técnicos, cronogramas y supervisión para que los CDA de clases C y D inspeccionen remolques y semirremolques - crédito CDA

El proceso incluye la habilitación de los CDA de clases C y D para ampliar su acreditación ante el Organismo Nacional de Acreditación de Colombia (Onac) y prestar este nuevo servicio. Además, la Superintendencia de Transporte fortalecerá los mecanismos de control y seguimiento, y el sistema Runt será actualizado para incorporar el registro de estas revisiones.

“La seguridad vial empieza por garantizar que todos los vehículos que circulan por nuestras carreteras cumplan condiciones técnicas adecuadas. Con esta resolución cerramos un vacío regulatorio histórico, fortalecemos el transporte de carga y damos un paso más para proteger la vida de quienes transitan por las vías del país”, afirmó la ministra de Transporte, Mafe Rojas.

Impacto y modernización del sistema

La actualización normativa permite que los CDA amplíen su capacidad de atención, eleven los estándares técnicos y contribuyan a la modernización del sector del transporte de carga. El registro actualizado y el seguimiento de las revisiones en el Runt permitirán una mayor transparencia y control estatal sobre el cumplimiento de las obligaciones de seguridad mecánica.

Las tarifas, calculadas en función de la Unidad de Valor Base (UVB), que en 2025 corresponde a $11.552 pesos, varían según el tipo de vehículo, su antigüedad y otras tarifas regulatorias como el IVA, el RUNT y el SICOV-INDRA - crédito CDA
Los vehículos nuevos deberán cumplir la revisión técnico-mecánica dentro de los dos años siguientes a su matrícula, mientras los ya registrados seguirán el calendario que fije el Ministerio - crédito CDA

Tarifas y sanciones

La resolución estipula un esquema tarifario específico para la prestación del servicio de revisión técnico-mecánica a remolques y semirremolques, el cual será objeto de seguimiento durante los dos primeros años para evaluar su comportamiento y realizar los ajustes necesarios. Actualmente, los precios orientativos para vehículos pesados oscilan entre $476.201 y $562.800 COP.

Para el resto del parque automotor, las tarifas oficiales de la revisión tecnomecánica en 2026 son:

  • Motos: $217.781 – $247.490
  • Vehículos livianos particulares: $317.428 – $368.853
  • Vehículos livianos públicos: desde $326.800 en promedio
  • Vehículos pesados (camiones/busetas): $476.201 – $562.800

Circular sin la revisión técnico-mecánica vigente acarrea una multa de $633.232 y la posible inmovilización del vehículo.

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