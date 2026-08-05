Expresidente del Congreso le pidió a Álvaro Uribe que asista a la posesión de Abelardo de la Espriella: “Colombia necesita gestos de unidad”

El expresidente del Congreso Ernesto Macías le pidió al exmandatario de la República Álvaro Uribe no ausentarse en la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito Colprensa - EFE

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Ernesto Macías, que fungió como presidente del Congreso, pidió a través de sus redes sociales que el exmandatario de la República Álvaro Uribe Vélez revise su decisión en relación con su asistencia a la posesión de Abelardo de la Espriella, al sostener que, tras cuatro años de ataques contra las instituciones, Colombia necesita una señal de unidad nacional entre sus líderes más representativos.

La transmisión de mando está prevista para el viernes 7 de agosto de 2026, a partir de las 3:00 p. m. Y aunque fue invitado, al parecer de manera personal por el jefe de Estado electo, Uribe Vélez dejó en suspenso su participación en la jornada, al alegar razones de seguridad, la situación personal que vive por un nuevo llamado a indagatoria de la Fiscalía y, por ende, la coyuntura judicial que enfrenta.

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A través de sus redes sociales, el expresidente del Congreso Ernesto Macías extendió su invitación al expresidente Álvaro Uribe de considerar una posible negativa a asistir a la posesión de Abelardo de la Espriella - crédito @ernestomaciast/X

De acuerdo a lo expresado por su partido, el Centro Democrático, Uribe no tiene “reserva política alguna” frente al acto, aunque decisión final la tomará el expresidente, después de analizar con su círculo cercano si es conveniente o no acudir a esta ceremonia. Para la cual otros exmandatarios, como Iván Duque Márquez y César Gaviria Trujillo ya dieron su confirmación al comité de protocolo.

Con este panorama, Macías se atrevió y le dirigió un mensaje al que fue su jefe político, invitándolo a considerar un posible rechazo.

“No soy quien para aconsejar al expresidente Álvaro Uribe, y menos ahora que ya no pertenezco al Centro Democrático. Pero ojalá reconsidere su negativa a asistir a la posesión del presidente Abelardo de la Espriella”, destacó el extitular del órgano legislativo.

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En efecto, el huilense, que tuvo la dignidad de imponerle la banda presidencial a Duque Márquez, aquel 20 de julio de 2018, insistió en la necesidad de enviar un mensaje de cohesión al país.

“Después de cuatro años de ataques a las instituciones, Colombia necesita gestos de unidad nacional”, agregó el exsenador, que se retiró del 2022 de la actividad política, aunque no ha dejado de expresar su opinión.

Con este mensaje en X, el Centro Democrático aclaró la posición del expresidente Álvaro Uribe sobre si asistirá o no a la investidura de Abelardo de la Espriella como presidente - crédito @cedemocratico/X

Centro Democrático negó un distanciamiento político de Uribe frente a la posesión de De la Espriella

El pronunciamiento oficial del partido se desmarcó de lo que fue considerado a priori un desaire político al entrante mandatario, que se eligió, justamente, apelando a un vasto sector electoral que fue afín al Centro Democrático. “El expresidente Álvaro Uribe Vélez agradece el gesto institucional del presidente Abelardo de la Espriella al invitarlo directamente a su posesión”, afirmó el colectivo.

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En la misma misiva, este representativo añadió dos precisiones: la primera, en el sentido de que el expresidente no mantiene prevención política frente al evento; y la segunda, que su asistencia depende de una evaluación sobre seguridad, su situación personal y la coyuntura judicial, en lo que respecta a la audiencia que se adelantará a partir del 18, 19 y 20 de agosto, por las masacres del Aro y La Granja.

La posesión del presidente Abelardo de la Espriella se llevará a cabo en la Arena USC de Cali, el viernes 7 de agosto a partir de las 3:00 p. m. - crédito suministrado a Infobae Colombia

Uribe Vélez, afectado por nuevo proceso en la Fiscalía

En declaraciones entregadas a Caracol Radio, Uribe explicó que su posible viaje a Cali (Valle del Cauca) está atravesado por su proceso personal y los señalamientos de haber cometido los delitos de homicidio en persona protegida y concierto para delinquir agravado, pues también fue señalado de estar relacionado con el crimen del defensor de derechos humanos, el abogado Jesús María Valle.

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“Todo este tema judicial pesa mucho en mi alma... mi situación no es fácil”, dijo al referirse a las razones que analiza antes de definir si asiste. “A mí me han invitado, el propio presidente de la República me invitó. Lo de Cali yo lo sustraigo de la política, porque no tengo ninguna prevención”, reiteró en sus afirmaciones Uribe Vélez, que confirmaría su decisión final en la jornada del miércoles 5 de agosto.