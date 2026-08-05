Periodista salió en defensa de Jorge Alfredo Vargas tras señalamientos de acoso sexual: “Qué miedo hoy ser hombre”

La Fiscalía General de la Nación imputó a Jorge Alfredo Vargas por el presunto delito de acoso sexual contra cuatro mujeres - crédito Colprensa

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“Qué miedo hoy ser hombre”. La frase, compartida por la periodista Rocío Adriana en sus redes sociales, resume el sentir de un sector que cuestiona el proceso judicial contra el reconocido presentador Jorge Alfredo Vargas, imputado por la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de acoso sexual en contra de cuatro mujeres.

A través de una publicación en la red social X, la comunicadora sostuvo que Vargas ya fue condenado públicamente, lo que a su juicio vulnera sus derechos fundamentales y la presunción de inocencia.

Audiencia reservada y denuncias en el foco público

El caso de Jorge Alfredo Vargas se encuentra en una etapa crítica. La audiencia de imputación de cargos se llevó a cabo a puerta cerrada en el Juzgado 41 de control de garantías de Bogotá, por solicitud de la fiscal Patricia Hernández y de la abogada Ana Bejarano, representante de una de las presuntas víctimas.

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El propio Vargas se declaró inocente de los señalamientos, los cuales, según la Fiscalía, habrían ocurrido entre 2024 y 2026 en un contexto laboral.

La audiencia de imputación contra Jorge Alfredo Vargas se realizó de forma reservada en el Juzgado 41 de control de garantías de Bogotá - crédito Audiencia Fiscalía

La jueza del caso ordenó la reserva del proceso con el propósito de proteger la identidad y seguridad de las mujeres denunciantes, identificadas legalmente como V1, V2, V3 y V4.

“Se advierte como orden de direccionamiento de la presente diligencia a todos los intervinientes, sobre el deber de preservar la confidencialidad de la presente diligencia, y en consecuencia abstenerse de realizar referencias públicas o divulgaciones relacionadas con información personal”, sostuvo la jueza durante la audiencia.

Rocío Adriana cuestionó el proceso y la condena mediática

En medio del debate público, Rocío Adriana compartió un extenso mensaje en su cuenta de X en el que manifestó su preocupación por el manejo del caso. “¿Qué es todo este show? ¿Cuatro supuestas víctimas de las cuales 3 no presentan abogado que lleve su caso?”, escribió la comunicadora, criticando que ni Jorge Alfredo Vargas ni sus abogados conocen a las denunciantes y desconocen los hechos concretos que se le imputan.

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La periodista enfatizó que, mientras la Fiscalía y la representación legal de las denunciantes solicitan audiencias reservadas para protegerlas, el presentador “ya fue condenado públicamente”, situación que, a su juicio, elimina la presunción de inocencia. “¿Y el derecho a confrontación también lo van a eliminar? Cuidemos a las supuestas víctimas, pero no a quien hasta hoy no ha sido vencido en juicio", añadió Rocío Adriana en el mensaje.

Rocío Adriana cuestionó en X el proceso judicial y afirmó que Jorge Alfredo Vargas ya fue condenado públicamente sin sentencia - crédito @RocioAdrianaTv / X

Uno de los segmentos más replicados de su publicación fue: “Qué miedo hoy ser hombre”, en referencia al clima de sospecha y a las consecuencias sociales y laborales que enfrentan los acusados antes de que se dicte sentencia.

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Reacciones en redes y polarización del debate

Las palabras de Rocío Adriana generaron una ola de comentarios en redes sociales. Entre las respuestas, varios usuarios manifestaron preocupación por la situación legal de Jorge Alfredo Vargas y por lo que califican como una “debacle del estado de derecho” ante la supuesta desaparición de la presunción de inocencia.

“Las que acusen de acoso sin pruebas deberían afrontar también consecuencias jurídicas y penales”, opinó un internauta, mientras otros se mostraron alarmados por la falta de claridad sobre los hechos y las identidades de las denunciantes.

El caso reavivó el debate sobre los mecanismos de protección a las víctimas y las garantías para los imputados en procesos por delitos sexuales. De acuerdo con la Fiscalía, la investigación contra Jorge Alfredo Vargas se desarrolla con enfoque de género, siguiendo las directrices de la fiscal general Luz Adriana Camargo, que ordenó avanzar en la recolección y presentación de pruebas fundamentadas en la normatividad vigente.

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Controversia reciente

Rafael Poveda, otro reconocido periodista, ha sido mencionado en recientes denuncias que han puesto bajo escrutinio los protocolos y procedimientos frente a acusaciones de acoso sexual en el periodismo colombiano - crédito Visuales IA

El caso de Jorge Alfredo Vargas no es único. En los últimos días surgió otra denuncia de presunto acoso sexual en el ámbito periodístico colombiano, involucrando a figuras como el presentador Rafael Poveda. Algunas voces pusieron en duda la veracidad de ciertas acusaciones, lo que intensificó la discusión sobre la legitimidad de los procesos y el impacto de las agendas feministas en la formulación de políticas públicas y leyes.

La controversia se amplificó tras la difusión del caso por el colectivo Yo te creo, colega, que puso el foco en periodistas como Juanita Gómez, Laura Palomino y Mónica Rodríguez. La polarización entre quienes exigen justicia para las víctimas y quienes defienden la presunción de inocencia se traduce en un escenario de alta tensión social y mediática.

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