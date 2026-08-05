Colombia
Agregar Infobae enGoogle

Defensora del Pueblo envió carta a De la Espriella y advirtió sobre medidas que busca implementar: “Estas observaciones buscan prevenir retrocesos”

Iris Marín cuestionó la postura del Gobierno entrante sobre la protesta social, el periodismos, los cultivos de uso ilícito y la paz

Iris Marín pidió al presidente electo De la Espriella que tenga en cuenta la situación de los colombianos en el exterior y la evaluación de medidas que quiere implementar para no gastar tantos recursos - crédito @DefensoriaCol/X
Guardar

Por medio de una carta dirigida al presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella, la defensora del Pueblo, Iris Marín, advirtió sobre las consecuencias negativas derivadas de varias medidas anunciadas por el mandatario electo, cuya administración comenzará el 7 de agosto de 2026.

De acuerdo con la funcionaria, algunos de los cambios que el jefe de Estado entrante podrían agravar la situación de derechos humanos en el país, sobre todo, si esas medidas se adoptan desde el primer día de gobierno sin evaluar sus efectos constitucionales, institucionales y territoriales.

“Si bien el presidente electo tiene la facultad constitucional para definir las políticas y la organización del gobierno, algunas de las propuestas que se han conocido a través de diferentes medios podrían generar riesgos adicionales para los derechos humanos en un contexto que ya es crítico en esta materia. Esta situación merece especial atención porque se ha anunciado que algunas de estas decisiones serán adoptadas desde el primer día de gobierno”, detalló la funcionaria en un video publicado en sus redes.

PUBLICIDAD

Iris Marín - Abelardo de la Espriella
La defensora del Pueblo Iris Marín pidió a Abelardo de la Espriella, presidente electo, que se envalúen los efectos de las medidas que quiere implementar - crédito EFE - REUTERS

En la misiva que envió al mandatario electo, la defensora pidió abrir un canal de trabajo de alto nivel entre la Presidencia, los ministerios competentes y la Defensoría del Pueblo durante los primeros días del nuevo mandato. El objetivo de esta propuesta, según explicó, es examinar los riesgos, presentar recomendaciones y establecer mecanismos de seguimiento antes de que se materialicen decisiones sobre seguridad, protesta social, paz, pueblos étnicos, educación, ambiente y política migratoria.

Una de las advertencias de Marín se centra en el ejercicio del periodismo. Indicó que el presidente y su gabinete pueden controvertir informaciones públicas o pedir aclaraciones, pero no definir quién ejerce legítimamente el oficio. La observación surgió después de que, según la carta, De la Espriella distinguiera entre periodistas auténticos y “activistas”, una diferencia que la defensora consideró riesgosa para la libertad de prensa, de expresión y de información.

PUBLICIDAD

Sobre protesta social, la funcionaria cuestión el anuncio del Gobierno entrante de derogar el Decreto 003 de 2021 y regresar al modelo del antiguo Esmad (Escuadrón Móvil Antidisturbios) para contener disturbios. La defensora recordó que esa norma fue expedida en cumplimiento de una sentencia de tutela de la Corte Suprema de Justicia.

Sandra Pérez, madre de Sara Valentina, denunció irregularidades en la audiencia, donde su apoderado fue silenciado e impidieron la defensa de las víctimas - crédito Colprensa
Iris Marín cuestionó posibles cambios en la Undmo y un retroceso hacia lo que fue el Esmad - crédito Colprensa

Asimismo, aseguró que se redujeron los niveles de violencia imputables a la fuerza pública en la contención de manifestaciones gracias a las medidas que se han implementado hasta el momento.

Marín también se refirió a la oposición política. Afirmó que durante el proceso electoral (Presidencia de la República) que se vivió en Colombia verificó episodios de polarización extrema, violencia simbólica, estigmatización y difamación entre campañas. En ese sentido, advirtió que cualquier asociación entre la oposición y la violencia peuede derivar en un incremento de riesgos para quienes no están de acuerdo con la administración entrante.

Asimismo, objetó la designación del nuevo director de la Unidad Nacional de Protección (UNP), Didier Blanco Rodríguez. Señaló que en publicaciones que hizo en su momento el funcionario designado en redes sociales se evidencian expresiones ofensivas y estigmatizantes contra medios de comunicación, periodistas, dirigentes políticos y sectores opositores.

“Esto resulta especialmente preocupante porque la entidad debe proteger a personas defensoras de derechos humanos, líderes y lideresas sociales, periodistas, integrantes de la oposición y firmantes del Acuerdo de Paz”, indicó.

En su presentación como nuevo director de la UNP, Didier Blanco fue mencionado como el que "nunca ha dejado de proteger la vida" - crédito @ABDELAESPRIELLA/X
Iris Marín criticó nombramiento del nuevo director de la UNP, Didier Blanco - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Cambios en paz y fumigación

Otro de los puntos centrales del documento es la reestructuración anunciada por el Gobierno electo que eliminaría la Consejería Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, además de instancias que hoy lideran la implementación del Acuerdo Final de Paz con las extintas Farc-EP –bajo el argumento de la necesidad de tener un Estado austero–.

Marín reconoció que el presidente tiene facultades para organizar la Rama Ejecutiva como considere oportuno, pero aclaró que desacelerar o suspender la implementación del acuerdo sería “desaconsejable” en términos constitucionales y de seguridad regional.

El Acuerdo es una política de Estado cuyo cumplimiento integral y de buena fe constituye una obligación constitucional para todas las autoridades, de conformidad con el Acto Legislativo 02 de 2017″, recordó.

Otro bloque de preocupaciones de la defensora del Pueblo apunta a la extracción de recursos naturales y a la erradicación de cultivos de uso ilícito. La funcionaria criticó la posible reanudación de la fumigación aérea con “bioherbicidas de última generación”, la implementación de una reforma al licenciamiento ambiental, la consulta previa y el retorno de la fracturación hidráulica para extraer hidrocarburos.

La Defensoría pidió al presidente electo mantener las garantías para las víctimas como parte del apoyo a lo que se pactó tras la firma del Acuerdo de Paz en noviembre de 2016 - crédito archivo Colprensa / Mariano Vimos
La Defensoría pidió al presidente electo tener en cuenta la importancia de implementar el Acuerdo de Paz - crédito Mariano Vimos/Colprensa

Frente a esas medidas, pidió respetar los derechos de participación y consulta previa de comunidades campesinas y pueblos étnicos. Además, solicitó que se informe públicamente cuáles serían las sustancias utilizadas en operaciones de aspersión aérea.

Asimimso, Marín pidió que la política exterior y consular del nuevo Gobierno priorice la protección de los colombianos que residen fuera del país. Indicó que miles de connacionales enfrentan xenofobia, discriminación, detenciones, deportaciones y otras vulneraciones.

“Señor Presidente electo, estas observaciones buscan prevenir retrocesos y contribuir a que las decisiones iniciales de su Gobierno gocen de la legitimidad necesaria dada por nuestro marco constitucional”, explicó.

Temas Relacionados

Iris MarínAbelardo de la EspriellaDefensoría del PuebloDerechos HumanosColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Luego de que se viralizaran los comentarios de la actriz contra el chef Nicolás de Zubiria, usuarios en redes sociales aseguraron que hubo similitudes con las actitudes de la creadora de contenido en otros ‘reality shows’

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: el nivel de exigencia aumenta en cada presentación

Los seguidores de la competencia se sorprenden noche a noche con cada emisión en la que los imitadores muestran su talento, por lo que el programa se convierte en tendencia en redes sociales durante la franja ‘prime’

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: el nivel de exigencia aumenta en cada presentación

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: finalizó el primer tiempo, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

El estadio Nemesio Camacho “El Campín” será epicentro del compromiso entre bogotanos y pastusos, a partir de las 08:20 p.m., por la tercera fecha

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: finalizó el primer tiempo, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Infobae Colombia habló con la actriz, tras convertirse en la segunda eliminada de la octava temporada, sobre su preparación para el ‘reality’, sus relaciones con el resto del elenco, y sus próximos proyectos

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Colombia exigirá revisión técnico-mecánica anual para remolques y semirremolques: habrá multas e inmovilización por incumplir

La Resolución 20263040030265 fija procedimientos, estándares y un cronograma gradual para las inspecciones en carretera, que deberán hacerse acoplados a una tractora y bajo la NTC 5375-4:2024

Colombia exigirá revisión técnico-mecánica anual para remolques y semirremolques: habrá multas e inmovilización por incumplir
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

El ELN estaría planeando un ataque terrorista durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella: esto es lo que reveló inteligencia militar

Combates entre el Clan del Golfo y las disidencias en Antioquia deja tres muertos y 34 familias desplazadas

Ejército desmantela depósito ilegal del ELN en Boyacá: tenían un arsenal para atentar contra una unidad militar

Comunero indígena y un escolta de la UNP fueron asesinados en Florida, Valle del Cauca: hay otros dos heridos de gravedad

Revelan las identidades de los ciclistas asesinados en el Cauca: eran militares retirados

ENTRETENIMIENTO

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: Amparo Grisales recordó cuando conoció a María Félix

‘Yo me llamo’, capítulo del 4 de agosto de 2026: Amparo Grisales recordó cuando conoció a María Félix

Compararon a Yina Calderón con Lina Tejeiro en redes sociales por la polémica en ‘MasterChef Celebrity’: así respondió la DJ

Angélica Blandón compartió sus impresiones sobre ‘MasterChef Celebrity’: “Me hubiese gustado mostrar un poco esos inventos que tenía en mi cabeza”

Lina Tejeiro reveló el mes de nacimiento de su hijo en medio de la polémica por su comportamiento en ‘MasterChef Celebrity’

Murió Alfonso Lizarazo, creador de ‘Sábados Felices’, a los 85 años

Deportes

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: finalizó el primer tiempo, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Millonarios vs. Deportivo Pasto EN VIVO: finalizó el primer tiempo, siga el minuto a minuto del compromiso por la Liga BetPlay 2026-II

Jáminton Campaz querría salir de Rosario Central y jugar en América de México: así avanza su negociación

Once Caldas vs. América de Cali: hora y dónde ver a los Diablos Rojos y el Blanco Blanco en la Liga BetPlay

La Dimayor acaba de darle un duro golpe al América de Cali: tomó primera decisión por caso de Yhorman Hurtado

Medellín es el nuevo líder de la Liga BetPlay: superó al Deportes Tolima por 3-2 en un partidazo en Ibagué