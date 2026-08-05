Ya es oficial: la Policía Nacional tiene su propia universidad pública

La Universidad Policial presenta para 2026 una oferta académica ampliada que incluye programas presenciales, a distancia, virtuales y de bilingüismo, orientados a fortalecer las capacidades estratégicas, operativas y formativas del personal policial - crédito @DirectorPolicia/X

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La Policía Nacional ya realizó, a través de un acto oficial, el reconocimiento de la Universidad Policial de Colombia, una apuesta institucional que busca fortalecer la formación, la investigación y la innovación en materia de seguridad y convivencia ciudadana desde la fuerza pública.

El nuevo modelo universitario, liderado por el general William Oswaldo Rincón Zambrano, permitirá ampliar el acceso a programas académicos de alta calidad y responder a los desafíos actuales del servicio público.

“La Policía escribe una nueva página en su historia al alcanzar uno de los hitos más importantes de sus más de 134 años de servicio: el reconocimiento oficial de la Universidad Policial de Colombia, que se convierte en la universidad pública número 36 del país. Este nuevo modelo fortalece la dignidad de la ciudadanía y del servicio policial a través de la educación”, afirmó el general Rincón Zambrano.

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El general William Rincón Zambrano confirmó el reconocimiento oficial de la Universidad de la Policía Nacional - crédito @DirectoPolicia/X

“Con 60 programas académicos y 29 campus en todo el territorio nacional, damos un paso trascendental con el lanzamiento del primer Doctorado en Seguridad y Convivencia, fortaleciendo la investigación, la innovación y la formación de profesionales comprometidos con la seguridad, la convivencia y el bienestar de todos los colombianos”, dijo el director de la Policía Nacional.

Además, la Policía mantiene la Acreditación Institucional en Alta Calidad desde 2012, otorgada por el Ministerio de Educación Nacional.

Con este paso, la Dirección de Educación Policial (Diespo) se convierte en la universidad pública número 36 del país, tras la aprobación del Consejo Nacional de Educación Superior (Ceso) y la evaluación positiva de la Conaces y el Ministerio de Educación.

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El general Rincón fue el líder de la oficialización de la Universidad Policial - crédito Policía Nacional

La Diepo, bajo la dirección de la brigadier general Yurian Jeannette Romero Murte, podrá desarrollar programas de posgrado hasta nivel de doctorado y seguirá financiada por el Ministerio de Defensa Nacional – Policía Nacional.

La nueva universidad tendrá como prioridad la investigación aplicada sobre criminalidad, convivencia, ciberseguridad, seguridad ambiental y construcción de paz.

“La Universidad Policial de Colombia es el resultado de una visión institucional construida durante más de un siglo, en la que la educación se consolida como el principal motor de transformación de nuestra institución. Este logro fortalece la excelencia académica, democratiza el acceso al conocimiento y proyecta a la Policía Nacional como una universidad capaz de generar investigación, innovación y desarrollo científico al servicio de Colombia”, expresó la general Romero Murte.

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La propuesta educativa en detalle: cuáles son los programas

La oferta comprende cinco maestrías, 15 especializaciones, 2 pregrados y 22 técnicos profesionales presenciales para fortalecer áreas estratégicas, operativas y jurídicas, así:

Programas Presenciales

Doctorado

Doctorado en Seguridad y Convivencia

Maestrías

Maestría en Gestión de la Seguridad

Maestría en Criminología y Victimología

Maestría en Investigación Criminal

Maestría en Seguridad Pública

Especializaciones

Especialización en Servicio de Policía

Especialización en Investigación Criminal

Especialización en Informática Forense

Especialización en Derecho de Policía

Especialización en Gerencia en Telemática

Especialización en Investigación de Accidentes de Tránsito

Especialización en Gestión Territorial de la Seguridad

Especialización Técnica Profesional en Poligrafía

Especialización en Gestión Ambiental

Especialización Técnica Profesional en Estudios de Niveles de Riesgo

Pregrados

Administración Policial

Criminalística

Licenciatura en Educación Comunitaria

Técnicos Profesionales

Técnico Profesional en Servicio de Policía (varias sedes)

Técnico Profesional en Protección y Seguridad a Personas e Instalaciones

Técnico Profesional en Inteligencia y Contrainteligencia Policial

Técnico Profesional en Control Ambiental

Técnico Profesional en Seguridad Vial (presencial y a distancia)

Técnico Laboral por Competencias en Abastecimiento Aeronáutico (presencial y a distancia)

Técnico Laboral por Competencias en Mantenimiento

Técnico Laboral en Guía Canino para la Detección de Explosivos

Programas a Distancia

Maestría en Ciberseguridad e Informática Forense

Especialización en Gestión Aeronáutica

Especialización en Gerencia de la Seguridad de las Organizaciones

Especialización Técnica Profesional en Enfermería Canina

Tecnología en Mantenimiento Aeronáutico

Tecnología en Investigación de Accidentes de Tránsito

Técnica Profesional en Investigación Judicial

Programas Virtuales

Especialización Tecnológica en Gestión Pública Territorial

Especialización en Seguridad y Convivencia Ciudadana

Pregrado en Administración Policial Virtual

Tecnología en Derechos Humanos y Gestión Comunitaria

Programas de Bilingüismo

Presenciales

Curso de Inglés nivel I

Curso de Inglés Técnico Aeronáutico

Facultad de Idiomas

Curso de Inglés nivel A1

Curso de Inglés nivel A2

Curso de Inglés nivel B1

Curso de Inglés nivel B2

Curso de Inglés nivel C1

Curso Básico de Atención al Ciudadano