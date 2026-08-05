Embajador de Gustavo Petro en Cuba se refirió al anuncio de Abelardo de la Espriella de cortar relaciones con el régimen de Díaz- Canel: “Injusta e inconveniente”

El embajador de Colombia en Cuba, José Noé Ríos, pidió mantener el Consulado en La Habana si el próximo Gobierno decide romper relaciones diplomáticas con la isla - crédito Colprensa

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El embajador de Colombia en Cuba, José Noé Ríos, aseguró que romper las relaciones diplomáticas con la isla, como lo anunció el presidente electo Abelardo de la Espriella, sería una decisión “injusta e inconveniente” que tendría consecuencias para la cooperación bilateral, el comercio y miles de ciudadanos colombianos que permanecen en territorio cubano.

En entrevista con El Tiempo, el diplomático afirmó que “romper relaciones es un acto jurídico lícito”, pero advirtió que hacerlo significaría “borrar de un trazo una historia de cooperación” construida durante décadas entre ambos países.

Ríos sostuvo que una eventual ruptura pondría en riesgo acuerdos en salud, agricultura, energía y paz, además de afectar a los colombianos residentes en la isla.

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Según explicó, actualmente hay 2.360 connacionales registrados en Cuba, entre ellos 61 personas privadas de la libertad, cerca de 630 estudiantes de medicina y alrededor de 500 médicos que cursan estudios de posgrado.

“No se puede dejar abandonados a su suerte a esos estudiantes”, afirmó el embajador, al insistir en que, si el nuevo Gobierno decide romper relaciones diplomáticas, al menos debería mantenerse en funcionamiento el Consulado de Colombia en La Habana para garantizar la atención de los ciudadanos.

José Noé Ríos, embajador de Colombia en Cuba, aseguró que romper las relaciones diplomáticas con la isla sería una decisión "injusta e inconveniente" - crédito Ministerio de Trabajo

El funcionario recordó que más de 300 médicos colombianos ya se graduaron gracias a las becas otorgadas por el gobierno cubano tras la firma del Acuerdo de Paz de 2016, un programa que, según dijo, también podría verse afectado por un cambio en las relaciones bilaterales.

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Aunque reconoció que la decisión corresponde al próximo Gobierno, Ríos insistió en que “no se puede desconocer el papel que ha cumplido Cuba” en los procesos de paz colombianos. Recordó que la isla fue sede de las negociaciones con las Farc y el ELN y actuó como país garante en distintos momentos del conflicto.

Sobre el impacto regional, el embajador aseguró que “Cuba es la entrada del Caribe y las Antillas” y consideró que romper relaciones implicaría reducir la presencia diplomática de Colombia en esa zona, además de alejar al país de espacios como Caricom y la Asociación de Estados del Caribe.

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En el frente económico, Ríos indicó que el intercambio comercial entre ambos países mueve cerca de USD 100 millones y brinda acceso a un mercado de 9,5 millones de habitantes. También destacó que existen convenios de cooperación científica y sanitaria, incluida la producción de vacunas.

El presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunció que romperá las relaciones diplomáticas con Cuba al asumir el cargo, como parte de un giro en la política exterior de Colombia - crédito Mauricio Dueñas Castañeda/EFE

Las declaraciones del embajador se producen luego de que el presidente electo, Abelardo de la Espriella, anunciara que romperá las relaciones diplomáticas con Cuba una vez asuma la Presidencia este viernes 7 de agosto. La medida hace parte de un giro en la política exterior que también contempla el cierre de las embajadas colombianas en Cuba y Nicaragua, bajo el argumento de que su administración no mantendrá relaciones con gobiernos que considera dictatoriales.

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“En mi Gobierno no habrá vínculo alguno con tiranías”, manifestó De la Espriella durante una de sus alocuciones del fin de semana, al confirmar que la ruptura con La Habana será una de sus primeras decisiones en el poder.

El anuncio ha generado reacciones de distintos sectores políticos y de quienes participaron en el proceso de paz con las antiguas Farc. Uno de ellos fue Humberto de la Calle, exjefe del equipo negociador del Gobierno de Juan Manuel Santos, quien calificó la decisión como un “error” y defendió el papel desempeñado por Cuba durante las conversaciones que condujeron a la firma del acuerdo de paz de 2016.

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El presidente saliente, Gustavo Petro, visitó La Habana días antes del cambio de mando y expresó su respaldo a Cuba, en contraste con la postura del presidente electo sobre las relaciones bilaterales - crédito Europa Press

“El gobierno actual de la isla no promueve la revolución en Colombia. Eso quedó en el pasado. En cambio, Cuba ha sido esencial en la búsqueda de la paz entre nosotros”, aseguró De la Calle, quien afirmó que pudo constatar “el profesionalismo, la integridad y la seriedad diplomática” de las autoridades cubanas durante las negociaciones.

La Habana fue sede de los diálogos que culminaron con el desarme de cerca de 13.000 integrantes de las Farc y posteriormente volvió a servir como escenario para los acercamientos entre el Gobierno de Gustavo Petro y el ELN, dentro de la política de paz total. Sin embargo, ese proceso terminó suspendido tras la ofensiva de esa guerrilla en el Catatumbo.

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