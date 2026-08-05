Colombia despide a Alfonso Lizarazo: políticos de todas las vertientes destacaron su legado en la televisión colombiana

Mensajes de gratitud y nostalgia por parte de políticos colombianos marcan la despedida de Alfonso Lizarazo - crédito Colprensa - @alejoocampog/X - @juanmanuelgalan/X

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El fallecimiento de Alfonso Lizarazo, reconocido productor, presentador y creador de Sábados Felices, generó numerosas muestras de pesar y gratitud por parte de líderes políticos.

La noticia de su partida trajo homenajes, recuerdos y reflexiones sobre su influencia en la televisión nacional y en la vida de millones de colombianos.

El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue uno de los primeros en pronunciarse tras el anuncio. “Murió Alfonso Lizarazo, con Sábados Felices logró los mejores momentos de esparcimiento que reducían las tensiones de la Patria”, escribió el exmandatario.

Su mensaje resaltó el papel fundamental que desempeñó el comunicador en la construcción de espacios de unión y alegría para la sociedad colombiana.

Álvaro Uribe Vélez destacó el legado de Alfonso Lizarazo como promotor de alegría y unión en Colombia - crédito @AlvaroUribeVel/X

Desde el Pacto Histórico, el senador Alejandro Ocampo compartió una visión personal y generacional sobre el impacto cultural de Lizarazo.

“Crecí viendo a Alfonso Lizarazo presentar sábados felices, puedo decir que ha sido el mejor presentador que ha tenido”, afirmó el congresista.

Ocampo recordó la época en la que el programa reunía a familias frente al televisor, en tiempos sin internet, cable ni celulares. “Éramos solamente familias viendo los mejores humoristas de la historia. Qué tiempos aquellos”.

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Para el senador, el legado de Lizarazo abarca no solo su papel como conductor, sino también su capacidad para impulsar iniciativas solidarias como “lleva una escuelita en el corazón”.

Alejandro Ocampo recordó a Alfonso Lizarazo como el mejor presentador de Sábados Felices - crédito @alejoocampog/X

Ocampo también evocó la faceta deportiva del presentador, al frente del equipo que integraban figuras como el mocho Sánchez y Mandíbula, “sin duda el equipo más entretenido de la historia”. Además, destacó que Lizarazo tuvo un breve paso por el Senado, al que no quiso regresar tras la presidencia de Andrés Pastrana, que lo dejó “aburrido”.

El senador concluyó su homenaje con un mensaje de gratitud: “Alfonso Lizarazo vuela alto. Gracias por todas las risas que le sacaste al pueblo colombiano”.

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En la misma línea, Agmeth Escaf, también senador del Pacto Histórico, describió a Alfonso Lizarazo como “familia, de la casa. De la mía y de la de todos los colombianos”.

Escaf subrayó la cercanía y el cariño que la audiencia sentía hacia el presentador, a quien calificó como “un señor, un grande, un pionero, un amigo que abrió trocha para que muchos colegas siguieran sus pasos”.

Agmeth Escaf destacó el legado familiar y pionero de Alfonso Lizarazo en la televisión colombiana - crédito @agmethescaf/X

El congresista lamentó el vacío que deja la partida de Lizarazo y envió un mensaje de solidaridad a su entorno: “Hoy es un día triste en Colombia. Abrazo apretado a los suyos. Descansa en paz, maestro de maestros”.

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El gobernador de Boyacá, Carlos Amaya, también se sumó al tributo, recordando el valor sentimental que tuvo “Sábados Felices” en su vida familiar: “Muy triste la partida de Alfonso Lizarazo, un grande de la televisión y del humor. Cuando mi mamá vivía, uno de nuestros planes favoritos era sentarnos a ver Sábados Felices y reír juntos. Son recuerdos que hoy cobran un valor inmenso para mí”.

Amaya resaltó que el talento de Lizarazo ayudó a sobrellevar momentos difíciles y brindó incontables sonrisas a los colombianos.

Carlos Amaya recordó a Alfonso Lizarazo por su aporte al humor y la unión familiar en Boyacá - crédito @CarlosAmayaR/X

Desde el Nuevo Liberalismo, su director Nacional Juan Manuel Galán expresó: “Lamento profundamente el fallecimiento de Alfonso Lizarazo. Como creador de Sábados Felices, llevó alegría a millones de hogares colombianos y dejó una huella imborrable en la historia de nuestra televisión”.

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Galán aseguró que el legado de Lizarazo “permanecerá por generaciones”, y envió un mensaje de solidaridad a familiares, amigos y seguidores del comunicador.

Juan Manuel Galán destacó el legado imborrable de Alfonso Lizarazo como creador de Sábados Felices - crédito @juanmanuelgalan/X

En el ámbito periodístico, la excandidata presidencial y comunicadora Vicky Dávila manifestó: “Murió Alfonso Lizarazo, el legendario director y presentador de ‘Sábados Felices’. El humor está de luto”, sintetizando el sentimiento de pérdida compartido por el gremio y la audiencia.

Por último, el Centro Democrático difundió un mensaje institucional en la red social X, resaltando el papel de Lizarazo como “referente de la televisión colombiana y uno de los grandes constructores del entretenimiento nacional”.

Centro Democrático rindió homenaje a Alfonso Lizarazo como pilar del entretenimiento colombiano - crédito @CeDemocratico/X

El partido subrayó que su “talento, carisma y visión dieron vida a espacios, como Sábados Felices, que marcaron generaciones de colombianos y abrieron oportunidades para innumerables artistas llevando la alegría a millones de hogares”.

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La colectividad expresó sus condolencias a la familia y a quienes compartieron con él “el legado de una vida dedicada a la televisión”.