Soldado fue enviado a prisión por el homicidio de un estudiante de la Universidad de Antioquia: hallaron el cuerpo enterrado en una caneca

Los restos del joven asesinado fueron puestos en una caneca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

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En la jornada del 5 de agosto de 2026 se confirmó que un juez de control de garantías ordenó el envío a prisión del soldado Diego Esteban Raigoza Osorio, de 24 años, que fue señalado por la Fiscalía General de la Nación como presunto responsable del homicidio de Gabriel Enrique Arenas Erazo, estudiante de la Universidad de Antioquia, cuyo cuerpo fue hallado enterrado dentro de una caneca plástica en Caucasia (Antioquia).

De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el cadáver apareció cinco días después de la desaparición en el sector de Pueblo Nuevo, un hallazgo que permitió avanzar en la investigación para esclarecer las circunstancias del crimen y dar inicio a la búsqueda del responsable.

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El estudiante desapareció el 30 de abril de 2026 tras salir de su vivienda hacia un parqueadero cercano para guardar su motocicleta. Como no regresó, sus familiares reportaron el caso e iniciaron la búsqueda con apoyo de las autoridades, con la esperanza de que fuera encontrado con vida.

El cuerpo de Gabriel Arenas Erazo fue hallado el 5 de mayo de 2026 en el caño El Silencio, en el sector de Pueblo Nuevo de Caucasia - crédito Universidad de Antioquia/Andrés Julián Rendón/X

Qué le pasó a Gabriel Enrique

Con base en elementos recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) y la Policía, mientras la víctima estaba desaparecida, el soldado, hoy procesado, presuntamente hizo llamadas para exigir dinero a cambio de información sobre su ubicación.

Las indagaciones preliminares señalan que entre Arenas Erazo y el militar existían rencillas personales desde meses atrás, una línea que analizan los organismos judiciales para establecer el móvil, pues es una versión que aún está siendo verificada por los expertos.

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Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Antioquia imputó homicidio agravado. Sin embargo, el procesado no aceptó cargos y permanecerá privado de la libertad en un centro penitenciario mientras avanza el proceso.

La investigación sobre la desaparición de Gabriel Arenas Erazo incluyó la versión de una llamada para exigir dinero por su motocicleta - crédito Gobernación

La última conversación que el estudiante tuvo con su mamá antes de la desaparición

Luz Helena, madre del joven, reveló en diálogo con el Sistema Informativo de Teleantioquia: “Él vino y me dijo: ‘Mamá voy a ir a guardar la moto en el parqueadero de la 15’. Yo le dije que se moviera porque estaba muy tarde. Me dijo que no se demoraba porque tenía que hacer un taller con una compañera de la universidad”.

Del mismo modo, indicó que el estudiante de Ingeniería Agropecuaria la llamó para asegurar que tenía una deuda y que no podía marcharse, por lo que ella le envió $1.500.000, aunque nunca más volvió a tener noticias de su hijo, hasta que las autoridades encontraron sus restos en una caneca.

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“Durante el tiempo que estuvo desaparecido el estudiante universitario, el procesado habría realizado llamadas en las que solicitaba dinero a cambio de dar información sobre el paradero de la víctima”, indicó el reporte de la Fiscalía sobre los intereses del soldado en continuar extorsionándolos.

Hallan sin vida a Gabriel Arenas, el joven desaparecido durante cinco días en Caucasia - crédito @LaJornadaco/X

Durante el 1 de agosto, el gobernador de Antioquia Andrés Julián Rendón reveló que la detención del señalado y exigió celeridad en la investigación: “Antioqueños, fue capturado por la Policía, Diego Esteban Raigoza Osorio, presunto responsable del asesinato de Gabriel Arenas, estudiante de Ingeniería de la Universidad de Antioquia, ocurrido en abril de este año en Caucasia (...) Confiamos en que la justicia actúe con toda contundencia y que los responsables paguen. A la familia de Gabriel y a sus amigos les expresamos nuestra solidaridad”.

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Por su parte, el comandante de la Policía Antioquia, el coronel Luis Fernando Muñoz, agregó que el soldado también es investigado por su posible relación con el homicidio de una adulta mayor ocurrido el 27 de febrero en Caucasia.

“Este sujeto, presuntamente, también habría participado en el asesinato de una mujer de la tercera edad al interior de una residencia en el barrio Pueblo Nuevo de Caucasia”, puntualizó el gobernador.