Néstor Lorenzo sigue recibiendo apoyos, pese a las críticas por el Mundial 2026: “Lo califico como un buen proceso”

Néstor Lorenzo continuará el proceso con la selección Colombia que empezó en julio de 2022, aunque sin el apoyo de antes - crédito Lee Smith/REUTERS

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La selección Colombia se prepara para un nuevo proceso rumbo al Mundial de 2030 en España, Marruecos y Portugal, a donde la Tricolor desea llegar en buena forma para llegar lejos en el certamen y superar lo hecho en 2026, cuando alcanzó los octavos de final.

Para ese proyecto, la Tricolor volvió a apostar por Néstor Lorenzo como técnico, pese a las críticas por su rendimiento en la Copa del Mundo, pues el equipo generó mucha expectativa y quedó apenas entre los 16 mejores, disputó cinco partidos y fue eliminado por Suiza en Vancouver.

Más allá de los comentarios contra el argentino y las decisiones que llevaron a la caída de Colombia en Norteamérica, un entrenador salió en su apoyo y destacó su trabajo en los últimos cuatro años, que le hicieron valer para que la Federación Colombiana de Fútbol le renovara contrato hasta 2029.

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“En el Mundial hizo un buen papel”

Alexis García es uno de los entrenadores con más experiencia en el fútbol colombiano, pues desde finales de los años 90 comenzó su periplo desde los banquillos y, en su etapa como jugador, integró la selección Colombia en la “generación dorada”, de ahí que aprecie el trabajo de Néstor Lorenzo porque destaca sus resultados, más allá de cómo terminó el Mundial 2026.

“Lo califico como un buen proceso, me parece que ha hecho las cosas bien, en el mundial hizo un buen papel. Lo que pasa es que nos dio la sensación de que podíamos llegar más arriba, pero creo que hizo un muy buen desempeño y creo que es el técnico extranjero que más conoce hoy en día el fútbol nuestro”, dijo el técnico a El País.

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Alexis García ha hecho toda su carrera a nivel de clubes como entrenador y logró un título con la antigua La Equidad en la Copa Colombia 2008 - crédito prensa La Equidad

García, cuyo último club fue Unión Magdalena en 2025, mencionó que Lorenzo cuenta con la ventaja de que “es el que más conoce nuestro fútbol y tiene un proceso ya adelantado que hay que aprovechar, además de que es un extraordinario ser humano y es un gran líder también”.

Con respecto a lo ocurrido en la Copa del Mundo, Alexis García explicó que una de las razones de la eliminación fue el desgaste de la plantilla por los viajes, pues fue la única selección en el certamen que jugó en Estados Unidos, México y Canadá, los tres países anfitriones.

El argentino Néstor Lorenzo renovó como seleccionador de Colombia y arrancará el proceso con los amistosos de septiembre y octubre de 2026 - crédito Europa Press

“En el mundial me parece que en las reglas o la programación no tuvimos suerte, porque puso a la Selección andar por tres países, con diferentes climas y eso puede sonar excusa, pero hacer parte de la verdad, pero no se puede esconder, y me parece que eso hizo que no hiciéramos un mejor papel, además de la lesión de varios jugadores”, dijo.

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“Conoce muy bien la selección Colombia”

De otro lado, Alexis García defendió la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, en contra de los comentarios de un sector de los aficionados que pedían su salida y buscar una persona con mayor experiencia y reconocimiento internacional.

Este fue el anuncio sobre la renovación de Néstor Lorenzo en la selección Colombia para el proceso rumbo al Mundial 2030 - crédito FCF

“Si uno habla de trayectoria, no se podría hablar de Luis de la Fuente y de Lionel Scaloni, que son campeones mundiales que no tenían tanta trayectoria, pero sí el conocimiento y la sabiduría, y creo que Néstor es ese tipo de técnicos que tiene todo el conocimiento, conoce y sabe a qué hay que jugar en un mundial, una eliminatoria y una Copa América”, afirmó.

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Alexis García terminó de decir que el argentino debía seguir con la Tricolor porque sabe cómo manejarla en la parte interna para el nuevo proceso: “Conoce muy bien la selección Colombia, los jugadores, el manejo administrativo y es el hombre idóneo, en mi concepto, para continuar como técnico”.