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Feto de seis meses fue hallado en una caneca en Barrancabermeja: investigan qué pasó

El hallazgo ocurrió en Terrazas del Puerto, comuna 7. Autoridades revisan cámaras, buscan a la madre gestante y adelantan pruebas en Medicina Legal

Precaución - No pasar | Colprensa
Precaución - No pasar | Colprensa
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El hallazgo de un feto de aproximadamente seis meses dentro de una caneca de basura tiene conmocionada a la comunidad de Barrancabermeja, en Santander. El caso ocurrió en el barrio Terrazas del Puerto, en la comuna 7, y ya es materia de investigación por parte de las autoridades.

De acuerdo con la información publicada por El Tiempo, el feto fue encontrado en un bote de basura del sector, lo que generó rechazo entre habitantes y funcionarios locales. Las primeras versiones apuntan a que el caso podría estar relacionado con un aborto inducido, aunque esa hipótesis deberá ser confirmada por los investigadores.

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Por ahora, las autoridades revisan cámaras de seguridad cercanas al lugar donde fue encontrado el feto para establecer quién pudo dejarlo allí, en qué momento ocurrió y si hubo participación de otras personas. También buscan ubicar a la madre gestante, quien podría requerir atención médica, psicológica o protección institucional.

Medicina Legal
crédito Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses

El caso fue asumido por la Policía Judicial y por Medicina Legal, entidades encargadas de adelantar las pruebas técnicas para determinar las circunstancias del hecho y orientar las posibles responsabilidades penales.

Pruebas buscan establecer causas de muerte

Tras el hallazgo, el feto fue trasladado para los procedimientos correspondientes. Medicina Legal adelanta análisis que permitan establecer las causas de la muerte, el tiempo de gestación y otros elementos necesarios para esclarecer lo ocurrido.

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Las autoridades también realizan pruebas genéticas, con el fin de obtener información que pueda ayudar a identificar vínculos y avanzar en la investigación. Estos resultados serán claves para determinar si hubo una emergencia médica, una intervención irregular o la participación de terceros.

Uno de los puntos centrales de la investigación será reconstruir las horas previas al hallazgo. Para ello, además de las cámaras de seguridad, las autoridades podrían apoyarse en testimonios de vecinos o personas que hayan visto movimientos inusuales cerca de la caneca donde fue encontrado el feto.

Aunque las primeras versiones mencionan un posible aborto inducido, los investigadores deberán verificar esa línea con evidencia técnica. Hasta ahora, no hay una conclusión oficial sobre las causas de la muerte ni sobre quién dejó el feto en el lugar.

El caso ha generado especial preocupación porque el hallazgo ocurrió en un espacio público y en condiciones que encendieron alarmas sobre posibles fallas en redes de apoyo, acceso a servicios de salud y atención oportuna a mujeres en situaciones de vulnerabilidad.

Alcaldía rechazó el hecho y pidió reflexión

Desde la Alcaldía de Barrancabermeja, Alejandra Taborda, directora de las Mujeres, expresó rechazo y consternación por el hallazgo del feto. La funcionaria señaló que este caso debe llevar a una reflexión sobre salud mental, protección familiar y acceso oportuno a servicios médicos.

Comuna 7 de Barrancabermeja, escenario de diversos ataques sicariales - crédito Rutas del Conflicto
Barrancabermeja - crédito Rutas del Conflicto

Nos ayuda a reflexionar como sociedad para que las redes de apoyo funcionen en protección de las familias, la salud mental, y el acceso al servicio de salud. Expresamos nuestro profundo rechazo”, afirmó Taborda.

La funcionaria indicó que la administración revisará temas relacionados con atención en salud mental y acompañamiento a mujeres en procesos de salud reproductiva. La intención, según explicó, es fortalecer rutas de apoyo para evitar que situaciones de riesgo terminen sin orientación o atención institucional.

El hallazgo del feto también abrió una discusión sobre la necesidad de que las mujeres puedan acceder a servicios de salud sin barreras, especialmente cuando enfrentan una emergencia o una situación de miedo, presión o abandono.

Mientras avanza la investigación, las autoridades buscan ubicar a la madre gestante y establecer si requiere atención inmediata. También intentan determinar si alguna persona tuvo responsabilidad en el abandono del feto en la caneca de basura.

La comunidad de Barrancabermeja espera respuestas sobre un caso que causó conmoción y que ahora dependerá de los resultados de Medicina Legal, la revisión de cámaras y las actuaciones de la Fiscalía para esclarecer lo ocurrido.

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