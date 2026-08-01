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Andrés Bilbao se pronunció en redes sociales tras la polémica oferta laboral sin remuneración que compartió

El empresario dijo que entregará recursos a una escuela para financiar estudios, planteó que habrá más acciones y vinculó el debate con la desigualdad en Colombia y con el carácter excluyente de prácticas no pagadas

El empresario se pronunció días después de que las redes sociales atacaran el anuncio que publicó, solicitando un realizador audiovisual sin remuneración económica - crédito @andresbilbao/Instagram

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Andrés Bilbao, reconocido en el sector empresarial por ser uno de los cofundadores de la aplicación móvil de domicilios Rappi y de la escuela de negocios 30X, pidió disculpas públicas tras la polémica generada por una convocatoria laboral no remunerada que publicó en su cuenta de LinkedIn y que desató todo tipo de reacciones adversasen redes sociales.

En un video difundido por todos sus canales oficiales, el empresario colombiano reconoció sin reservas que la publicación era “absolutamente indefendible”.

El post en cuestión, visible en la imagen que circuló ampliamente, invitaba a un “cineasta o profesional audiovisual” a trabajar en el manejo de contenido de las redes de 30X sin pago de por medio. “Ojo, esto no es pago”, escribió Bilbao en LinkedIn, argumentando que la experiencia y el portafolio podrían compensar la ausencia de remuneración. La publicación generó una avalancha de mensajes de rechazo de creadores audiovisuales, emprendedores y usuarios en general.

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La publicación de Andrés Bilbao en LinkedIn desató una polémica en redes sociales por ofrecer una vacante de producción audiovisual sin remuneración - crédito Andrés Bilbao / LinkedIn
La publicación de Andrés Bilbao en LinkedIn desató una polémica en redes sociales por ofrecer una vacante de producción audiovisual sin remuneración - crédito Andrés Bilbao / LinkedIn

"Hay vainas que son indefendibles y esta es una de esas", admitió el empresario en el video, en el que agradeció a quienes lo criticaron y los felicitó por haberlo “funado”. Bilbao asumió la responsabilidad total sobre la publicación, aunque aclaró que la oferta no fue una decisión personal directa: “Ese post es cien por ciento mi responsabilidad, como todo lo que pasa en las redes de 30X”.

El empresario aprovechó el espacio para defender el valor del trabajo remunerado como principio, con un argumento que extendió más allá del caso puntual. “El dinero es trabajo comprimido de mucha gente”, sostuvo, y añadió que los trabajos no pagados son “lo más excluyente del mundo”, pues solo quienes cuentan con recursos suficientes pueden darse el lujo de trabajar sin cobrar. Fue enfático al señalar que nadie trabaja gratis en 30X ni lo hará.

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En el video, Bilbao también conectó la controversia con lo que describió como una herida estructural de Colombia: la distribución desigual de la riqueza. “A pesar de que hemos tenido algo de crecimiento, la distribución de la riqueza y del valor creado ha sido absolutamente injusta y desigual“, afirmó, y reconoció que desde un apartamento en Bogotá, en un país que calificó de “hipercentralizado”, es fácil perder de vista esa realidad.

Bilbao asumió la responsabilidad por el post de LinkedIn y afirmó que nadie trabaja gratis en 30X ni lo hará - crédito @andresbilbao/Instagram
Bilbao asumió la responsabilidad por el post de LinkedIn y afirmó que nadie trabaja gratis en 30X ni lo hará - crédito @andresbilbao/Instagram

A pesar del mea culpa, el empresario admitió que una parte de él celebra el escándalo. “Hay un poco de gente por ahí que no le paga a sus empleados o les paga muy, muy mal y está cagada del susto”, dijo, con la esperanza de que el debate sirva para que más personas entiendan que todo trabajo debe ser remunerado.

Como medida concreta, Bilbao anunció la entrega de 15.000 dólares a una escuela de cine para financiar becas de estudio. El empresario dejó abierta la posibilidad de nuevas acciones: “Eso no es gran cosa. Vamos a hacer mucho, mucho más”.

En la descripción de la publicación, el empresario brindó contexto adicional a la polémica, particularmente en dos puntos. En uno, Bilbao señaló que en ocasiones previas se publicaron ofertas no remuneradas dirigidas a voluntarios, algo que señaló como un error. “No está alineado con nuestros principios y corresponde a un error de criterio interno de nuestra parte”, escribió.

Por otro lado, Bilbao hizo referencia a un video que comenzó a circular en medio de la polémica cuando, durante su etapa en Rappi, explotó frente a un grupo de trabajadores de la plataforma que mostraron su inconformidad por problemas con la misma.

En medio de la polémica por su oferta laboral sin remuneración, circuló en redes sociales la grabación de la acalorada discusión con trabajadores de la aplicación de domicilios - crédito @MalaMMujer/X

”Desde ese día a hoy han pasado varios años y afortundamente algo he madurado como ser humano", expresó, asegurando que en un futuro hablaría sobre ese episodio que describió como “completamente lo opuesto a liderar bien y no debe ser ejemplo de nada”.

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