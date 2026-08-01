Multicampus universitario de Suba iniciaría clases sin sede ni servicios básicos: advierten falta de energía y acueducto

A días del arranque previsto, concejales y comunidad piden respuestas porque no hay contratista, interventoría ni calendario para la sede permanente, mientras el montaje temporal sigue atrasado y persisten dudas sobre la atención - crédito Bancada Mira/Concejo de Bogotá

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A pocos días de la fecha oficial para el inicio de clases en el Multicampus Universitario de Suba, programada para el 3 de agosto de 2026, la incertidumbre domina el panorama entre estudiantes, autoridades locales y la comunidad educativa.

El proyecto, anunciado como una solución histórica para la educación superior en el noroccidente de Bogotá, enfrenta retrasos, falta de claridad en su fase definitiva y advertencias sobre el riesgo de quedarse en una etapa provisional indefinida, según alertó la bancada del Partido Político Mira.

El concejal Fabián Puentes, vocero de la bancada Mira, envió una carta al presidente electo Abelardo de la Espriella y a la ministra designada de Educación Nacional, Viviane Morales Hoyos, solicitando una reunión urgente y respuestas concretas sobre el futuro del Multicampus.

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Puentes advierte que la obra definitiva no cuenta ni con contratista, ni con interventoría, ni con un cronograma de ejecución. A partir de información oficial, señala que la Agencia Nacional de Infraestructura Modular (Anim) confirmó que no existe proceso de selección en curso ni proyectado, y que el contrato vigente solo contempla la fase provisional.

La bancada del Partido Político MIRA advirtió que la obra definitiva del Multicampus de Suba no tiene contratista, interventoría ni cronograma de ejecución - crédito @SamirBedoya/X

El Multicampus fue concebido como un campus público permanente para 15.000 estudiantes, meta que ahora ha sido revaluada debido a la escasez de recursos, sin que se conozca la cifra actualizada de cupos. La carta de la bancada Mira recalca que el avance visible de la obra se limita al montaje de aulas modulares, que a la fecha presenta un bajo porcentaje de ejecución.

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“Nuestra preocupación central es que lo provisional termine ocupando el lugar de lo permanente”, enfatizó Puentes, al insistir en que las aulas modulares son solo un paso intermedio y no pueden convertirse en la solución definitiva.

Falta de redes y riesgos críticos

El informe de seguimiento también advierte dos riesgos calificados como de impacto alto: la ausencia de redes de energía y acueducto. Si estos problemas no se resuelven, el campus no podría operar aunque los módulos estén listos. La Secretaría de Educación del Distrito descartó la alternativa de utilizar colegios distritales para suplir la demanda, ya que estas instituciones funcionan en doble jornada y no pueden recibir a los nuevos estudiantes universitarios.

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La falta de redes de energía y acueducto pone en riesgo la operación del campus, incluso si las aulas modulares quedan terminadas - crédito Bancada Mira/Concejo de Bogotá

La preocupación se extiende al cronograma y al alcance del proyecto. La bancada Mira solicitó que el Multicampus sea incluido como prioridad en la agenda del nuevo gobierno, y que se avance en la estructuración, financiación y contratación de la obra definitiva. El concejal Puentes anunció que el seguimiento continuará hasta que exista un cronograma público y transparente para la construcción final del campus.

Retraso y dudas ante el inicio de clases

La situación fue corroborada por el concejal Jesús Araque, del Nuevo Liberalismo, quien denunció que el Multicampus de Suba aún no registra avances en la construcción de su sede definitiva y que existen inconsistencias entre los cupos anunciados y los datos oficiales.

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Mientras el Gobierno nacional informó de 920 cupos universitarios disponibles, documentos del Ministerio de Educación mencionan solo 300 cupos nuevos por semestre. Además, Araque señaló que ni los estudios y diseños han sido finalizados, ni se ha obtenido la licencia de construcción, ni se han contratado las obras, pese a que la inauguración se anunció para el 3 de agosto.

Araque advirtió que, si la infraestructura definitiva no avanza, existe el riesgo de que los estudiantes sean acogidos en instalaciones temporales, como sucedió con el Multicampus de Kennedy, lo que limitaría el acceso a laboratorios, bibliotecas y espacios adecuados para la formación académica.

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La Secretaría de Educación de Bogotá reportó retrasos en la infraestructura modular del Multicampus de Suba, que no alcanzó el 88,53% de avance previsto para agosto - crédito Ministerio de Educación

“La localidad de Suba merece una sede universitaria con la infraestructura necesaria para garantizar educación de calidad”, afirmó, e hizo un llamado al presidente electo para que asegure la ejecución integral del proyecto.

Respuesta institucional y expectativa de la comunidad

La Universidad Pedagógica Nacional será una de las instituciones encargadas de operar el Multicampus, con programas en Licenciatura en Educación Física, Educación Comunitaria y profesionalización en Artes Gráficas y Visuales, fortaleciendo la formación docente y artística en la localidad.

El campus se ubicará en la calle 145 con carrera 115 y, en su primera etapa, contará con aulas, laboratorios, biblioteca, salas de sistemas y espacios de bienestar, con una inversión inicial que supera los $23.000 millones.

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El proyecto Multicampus fue uno de los compromisos del Gobierno de Gustavo Petro, pero la falta de avances y coordinación con la Alcaldía de Bogotá han generado polémica. El distrito, que debía entregar los lotes para el campus, lo hizo apenas a finales de marzo, y la Secretaría de Educación de Bogotá reportó retrasos significativos en el montaje de la infraestructura modular, que debería estar lista en agosto pero no ha alcanzado el 88,53% de avance previsto.

La secretaria de Educación, Julia Rubiano, pidió al Gobierno nacional claridad sobre el estado actual de la obra y las medidas para atender a los jóvenes inscritos, ya que en junio se cerraron las inscripciones y no se sabe cómo se garantizará la atención a cientos de estudiantes. “Como distrito queremos pedir ese tipo de claridad y poder saber cuál es el plan para brindar atención a los jóvenes”, subrayó.

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La Universidad Pedagógica Nacional operará programas de licenciatura y profesionalización en el Multicampus de Suba, ubicado en la Calle 145 con Carrera 115 - crédito Ministerio de Educación

A pesar de la proximidad de la fecha de inicio de clases, el Multicampus Universitario de Suba enfrenta incertidumbre sobre su operación, cobertura, infraestructura definitiva y condiciones para recibir a los estudiantes.

La comunidad educativa y los concejales insisten en que no se puede permitir que la solución provisional se convierta en el destino final de un proyecto llamado a transformar la educación superior en el noroccidente de Bogotá.