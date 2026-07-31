Paloma Valencia lanzó dura pulla a Ricardo Roa luego de que el ahora expresidente de Ecopetrol pidiera perdón: “Lágrimas de cocodrilo”

Paloma Valencia afirmó que el acto fue un episodio de "lágrimas de cocodrilo" - crédito @PalomaValenciaL/X

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La salida de Ricardo Roa de la presidencia de Ecopetrol estuvo protagonizada por controversial mensaje de disculpa y compromiso público de enfrentar los procesos judiciales que se están adelantando en su contra en el país.

La exsenadora Paloma Valencia publicó un fuerte mensaje en redes sociales tras el anuncio de Roa, quien aseguró que le pidió “perdón a toda la organización”.

Estas fueron las declaraciones de Roa: “Primero, en eso voy a ser noble y sensato, acabo de pedirle perdón a toda la organización en una pequeña reunión. Yo lamenté profundamente que los temas personales del ser humano, Ricardo Roa, hubieran estado en el foco de la atención de esta organización, porque impidieron mostrar los verdaderos logros y resultados que hemos hecho durante este tiempo. Entonces, yo lamenté, igualmente lo lamento hoy en público, que eso haya sucedido así”, dijo.

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La respuesta de Paloma Valencia fue que se trató de un episodio de “lágrimas de cocodrilo”.

Roa reconoció que hubo situaciones personales que se inmiscuyeron en su gestión - crédito Positiva Tunja/Facebook

“Esas son las lágrimas de Roa, que ahora sale llorando a decir que lamenta haber afectado a la empresa. Si lo hubiera lamentado, no la hubiera destrozado. Ecopetrol era la joya de la corona de los colombianos. Y no solamente dejó morir de hambre la iguana, sino que la dejó raquítica, enferma y corrompida. Roa, adiós. Bien ido”, escribió la congresista.

Ricardo Roa anunció el 30 de julio de 2026 su salida de la mayor petrolera estatal del país, inmerso en cuestionamientos y procesos judiciales por presuntas irregularidades en su gestión y en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

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En su despedida pública, el directivo afirmó: “Llegó la hora, para muchos esperada, para otros no, pero llegó la hora de hacer un cierre”. Roa también sostuvo que asumirá su situación judicial en el país: “Voy a estar aquí poniendo la cara y dando la cara ante las instancias de justicia que están haciendo sus investigaciones y, lógicamente, las que vengan hacia futuro”.

Paloma Valencia aseguró desde 2024 que Ricardo Roa debió dejar el cargo en Ecopetrol por múltiples escándalos en los que está inmerso - crédito Camila Díaz/Colprensa y Colprensa

Ecopetrol, considerada la empresa más estratégica del sector energético colombiano, atraviesa así una etapa de transición en la que la dirección quedará en manos de Juan Carlos Hurtado Parra, vicepresidente ejecutivo de Hidrocarburos, mientras se designa un reemplazo definitivo.

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Roa defendió, al final de su mandato, el rumbo tomado en temas como la transición energética y la gestión del gas natural, y aseguró que los resultados financieros del primer semestre de 2026 serán positivos, información que aún no ha sido revelada oficialmente.

La petrolera se enfrenta ahora al reto de recuperar la confianza institucional tras una de las salidas más controvertidas de los últimos años.

Ricardo Roa estaría detrás de un principio de oportunidad o la firma de un preacuerdo con la Fiscalía

El ahora exdirectivo analiza la posibilidad de firmar un preacuerdo o someterse a un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación en medio del proceso penal por presuntas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.

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De hecho, se conoció que Ricardo Roa se presentó ante el ente investigador luego de entregar su balance final al frente de la petrolera, con el objetivo de explorar alternativas procesales ante los cargos que enfrenta.

El exdirectivo aún no ha confirmado de manera oficial el inicio de negociaciones con la Fiscalía, al señalar que se trata de un asunto de carácter privado y que solo se comunicará públicamente si se produce algún avance concreto.

Ricardo Roa dejó la presidencia de Ecopetrol el 30 de julio y la petrolera ya tiene sucesor - crédito Cristian Bayona/Ecopetrol

“Yo me siento inocente y seguiré acudiendo a las autoridades para demostrarlo”, indicó Roa en declaraciones recogidas por Blu Radio. Además, reiteró su derecho a la presunción de inocencia y la debida defensa, y negó que durante su gestión como gerente de campaña se hubieran excedido deliberadamente los topes establecidos por la ley electoral.

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Roa aguarda la presentación formal del escrito de acusación, programada para el 20 de agosto, y anticipó que, una vez conocido el documento, presentará pruebas para desvirtuar los argumentos de la Fiscalía.