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Hacer pagos con tarjeta de crédito será más costoso en agosto de 2026: esto cobrarán los bancos por intereses

La Superintendencia Financiera de Colombia informó que la usura aplicada al crédito de consumo y ordinario será de 29,66%

La Superintendencia Financiera de Colombia certificó un aumento de 58 puntos básicos (0,58%) en el efectivo anual para agosto de 2026 - crédito Nam Y. Huh/AP
La Superintendencia Financiera de Colombia certificó un aumento de 58 puntos básicos (0,58%) en el efectivo anual para agosto de 2026 - crédito Nam Y. Huh/AP
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La Superintendencia Financiera de Colombia expidió la Resolución 1139 de 2026, por medio de la cual certificó el Interés Bancario Corriente, que, según la entidad, “es la base para el cálculo del valor máximo de los intereses remuneratorio y moratorio definidos en el Código de Comercio y para determinar los efectos de la norma sobre usura definida en el Código Penal”.

La entidad certificó un aumento de 58 puntos básicos (0,58%) en el efectivo anual para agosto de 2026, ubicándolo en 19,77%. El porcentaje de incremento se midió según el efectivo anual registrado en julio, que fue del 19,19%.

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En ese sentido, las certificaciones del Interés Bancario Corriente para agosto quedaron establecidas de la siguiente manera:

  • Crédito de consumo de bajo monto: 43,64%
  • Crédito productivo de mayor monto: 28,00%
  • Crédito productivo rural: 22,37%
  • Crédito productivo urbano: 39,78%
  • Crédito popular productivo rural: 45,70%
  • Crédito popular productivo urbano: 59,31%
La Superintendencia Financiera de Colombia certificó en 19,77% el efectivo anual para agosto de 2026 - crédito Superintendencia Financiera de Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia certificó en 19,77% el efectivo anual para agosto de 2026 - crédito Superintendencia Financiera de Colombia

Tasa de usura aplicada a los créditos

En la resolución, la Superintendencia también certificó un alza en la tasa de usura, valor máximo legal de los intereses remuneratorios o moratorios que una entidad o persona puede cobrar por un préstamo (principalmente para en uso de tarjetas de crédito) en 29,66, una subida de 0,87 puntos porcentuales (pp), frente a julio de 2026 (28,79%).

De igual manera, se aplicó modificaciones a distintas modalidades de crédito de la siguiente manera:

  • Crédito de consumo y ordinario: 29,66%.
  • Crédito de consumo de bajo monto: 65,46%.
  • Crédito productivo de mayor monto: 42,00%.
  • Crédito productivo rural: 33,56%.
  • Crédito productivo urbano: 59,67%.
  • Crédito popular productivo rural: 68,55%.
  • Crédito popular productivo urbano: 88,97%.
La Superintendencia Financiera de Colombia certificó en 29,66% la tasa de usura aplicada al crédito de consumo y ordinario - crédito Superintendencia Financiera de Colombia
La Superintendencia Financiera de Colombia certificó en 29,66% la tasa de usura aplicada al crédito de consumo y ordinario - crédito Superintendencia Financiera de Colombia

De acuerdo con el Banco de la República, la tasa de usura equivale a 1,5 veces el Interés Bancario Corriente certificado por la Superintendencia Financiera de Colombia. Ese valor es el máximo legal de intereses que pueden cobrar los bancos y los particulares por un crédito.

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La tasa de usura representa el valor máximo de los intereses remuneratorio o moratorio que puede cobrar un organismo a los agentes de la economía y se construye como 1.5 veces el interés bancario corriente por modalidad de crédito. El interés remuneratorio es el retorno pactado por un crédito de capital durante un período determinado, y el moratorio es la indemnización correspondiente por concepto de retraso según el plazo acordado”, precisó el Banco de la República en un comunicado.

Las tarjetas de crédito y alza de la tasa de interés: riesgos financieros

Un análisis de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera advirtió sobre los riesgos que enfrentan los colombianos en materia financiera debido a la decisión de la junta directiva del Banco de la República y ubicar y mantener la tasa de interés de política monetaria en 12,0%.

El incremento de la tasa de intervención al 12% impacta de forma directa y progresiva en las tasas que los bancos comerciales cobran a sus usuarios, elevando el costo del dinero y, por consiguiente, el valor de las cuotas mensuales de los nuevos créditos. De ahí el llamado para que los colombianos actúen con cautela en los avances de tarjetas de crédito y el acceso a créditos de consumo”, precisó Luis Benítez, director de Insolvencia Colombia e IFI Inteligencia Financiera, citado en un comunicado.

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Los expertos recomiendan tener cuidado con los avances de tarjetas de crédito y con el acceso a créditos de consumo - crédito VisualesIA

De acuerdo con el experto, es necesario que los ciudadanos hagan un adecuado manejo de sus tarjetas de crédito para evitar la asfixia financiera, evitando adquirir deudas a corto plazo. Esto, teniendo en cuenta que, cuando las tasas se elevan, hay créditos que se tornan “peligrosos”, como aquellos que tienen una tasa variable o de corto plazo con intereses cercanos a la tasa de usura.

“Es el momento idóneo para revisar las deudas vigentes y buscar alternativas de optimización antes de que el bolsillo se vea gravemente afectado (...). Quien tome un crédito hoy sin comparar tasas o sin calcular su verdadera capacidad de pago real, se está sometiendo voluntariamente a un escenario de vulnerabilidad financiera extrema en los próximos meses”, detalló el experto en la comunicación oficial.

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