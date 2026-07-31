Linda Caicedo es noticia en el Real Madrid: el club tomó importante decisión con la atacante colombiana

Linda Caicedo es una de las figuras del Real Madrid desde su llegada en 2023, pese a que no ha ganado títulos con el club - crédito Violeta Santos Moura/REUTERS

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La colombiana Linda Caicedo iniciará una nueva temporada con el Real Madrid Femenino, conjunto en el que se consolidó como una de las mejores jugadoras del mundo por su talento y resultados en el fútbol español, pese a que no ha conseguido el primer trofeo para la institución en esa rama del deporte.

Las Merengues tomaron una decisión con la jugadora para las próximas competencias, producto de la experiencia acumulada en estos tres años y de ser referente para las jugadoras, aficionados y los dirigentes que no desean que se vaya en el corto plazo, pese al interés de otros clubes.

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El inicio de la Champions League, la Liga F y la Copa de la Reina serán las competencias que las blancas disputarán en la temporada 2026/2027, que le ayudarán a la cafetera a mantener el nivel camino al Mundial Femenino 2027, el principal objetivo con la selección Colombia femenina.

Real Madrid le da reconocimiento a Linda Caicedo

No cabe duda de que la vallecaucana creció mucho en el fútbol español, pues no solo se convirtió en el escenario para mostrar su talento al mundo, sino porque mejoró su talento en el frente de ataque, para asociarse con sus compañeras y ser una futbolista más completa.

Por todo eso y más, el Real Madrid le ofreció a Linda Caicedo ser una de las capitanas del equipo en la temporada 2026/2027, como un reconocimiento a su trayectoria, crecimiento y convertirse en una figura mundial, que la convirtió en líder de la institución ibérica en los últimos años.

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Linda Caicedo ahora es una de las cuatro capitanas del Real Madrid para la temporada 2026/2027 - crédito Real Madrid Femenino

A través de una foto, el conjunto de la capital española mostró a la colombiana con la cinta junto a Athenea del Castillo, Signe Kallesøe Bruun y Sandie Toletti, las cuales son las otras figuras del equipo en los últimos años, aunque los aficionados destacaron más a la cafetera.

Linda Caicedo ha disputado 117 partidos con el Real Madrid, en los cuales, marcó 34 goles y realizó 28 asistencias, y su mejor temporada fue la de 2024/2025, cuando hizo 13 tantos y 10 pases-gol en 36 compromisos, además de que en todos ellos fue subcampeona de la Liga F.

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Linda Caicedo sigue en pretemporada con el Real Madrid para buscar un título en la campaña 2026/2027 - crédito Real Madrid Femenino

La atacante, una vez más, se consolida como una jugadora determinante para el cuadro madridista, pues con el cariño de los aficionados y el apoyo de sus compañeras, sube un nuevo peldaño para ser capitana durante la temporada en España y la Champions.

Los próximos amistosos

De otro lado, Linda Caicedo espera mantener el buen ritmo para volver a jugar con la selección Colombia, pues le queda un año para aumentar el nivel y liderar a la Tricolor en la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027 en Brasil, a la que clasificó como campeona de la Liga de Naciones Conmebol.

Para empezar, la atacante quiere llegar a los dos amistosos de preparación, entre el 5 y 12 de octubre, cuando se abre la ventana de partidos internacionales, los primeros para la selección Colombia femenina después de su presentación en junio, cuando se midió a Uruguay y Paraguay por la Liga de Naciones.

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Linda Caicedo marcó uno de los goles en la victoria de Colombia por 4-3 sobre Paraguay en la Liga de Naciones Femenina - crédito @APFfutbolFEM/X

Luego de eso, el equipo de Ángelo Marsiglia volverá a escena del 24 de noviembre al 5 de diciembre, cuando la FIFA abrirá un nuevo espacio para máximo tres compromisos para los seleccionados nacionales, además de que será la última etapa en el calendario de 2026 para agendar compromisos.

Después de eso, en la temporada 2027, se habilitarán hasta ocho partidos entre febrero y junio, antes del inicio del Mundial Femenino en Brasil, para el que faltan algunos cupos por definirse en África, Concacaf y Oceanía, así como los últimos tiquetes en Europa y los repechajes.