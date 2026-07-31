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Este es el pronóstico del tiempo para el primer fin de semana de agosto de 2026: habrá cielo parcialmente despejado

Desde el Ideam también se señaló la posibilidad de vientos fuertes en algunas zonas del país

El clima en buena parte del país estará casi despejado, aunque hay probabilidades de lluvia en varios departamentos del país - crédito Alcaldía de Bogotá
El clima en buena parte del país estará casi despejado, aunque hay probabilidades de lluvia en varios departamentos del país - crédito Alcaldía de Bogotá
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El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) emitió el pronóstico del estado del tiempo para el fin de semana del 31 de julio al 2 de agosto de 2026.

Según la entidad meteorológica, predominarán las condiciones secas en gran parte del país, aunque se prevén lluvias de moderadas a intensas en sectores específicos, especialmente en el occidente y zonas de las regiones Caribe, Orinoquia y Amazonia.

Para el cierre del viernes 31 de julio, el Ideam anticipó condiciones nubosas y alta posibilidad de precipitaciones moderadas a intensas en áreas del sur de Cesar, Bolívar, Sucre y Córdoba; el norte y occidente de Antioquia; el norte de Norte de Santander; el oriente de Santander; además del occidente de Caldas y Risaralda.

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También se esperan lluvias ligeras en sectores del sur de La Guajira y otras zonas de los departamentos de Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Casanare, Meta, Putumayo, Guainía, Vaupés y Amazonas. En el resto del país, predominará el tiempo seco, con cielos despejados o parcialmente cubiertos y elevadas temperaturas en la región Caribe y los valles interandinos.

Cielo cubierto de nubes grises y blancas sobre el mar Caribe colombiano. Se observa una cortina de lluvia a lo lejos, sobre aguas turquesas con olas espumosas.
El algunas zonas del Caribe colombiano se presentarán tormentas y lluvias leves - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

El primer fin de semana de agosto

Para el sábado primero de agosto de 2026 continuarán las condiciones secas en la mayor parte del territorio nacional, aunque persiste la probabilidad de lluvias con acumulados entre medios y altos y posibles tormentas eléctricas durante la tarde y la noche en áreas del sur de Cesar y Bolívar, así como en el norte y occidente de Antioquia, sur y occidente de Córdoba, sur y occidente de Norte de Santander y otras zonas de Santander, Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Caquetá, Putumayo y Guainía.

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“De igual modo, se estiman precipitaciones ligeras en sectores del sur de La Guajira, Sucre, Boyacá, el norte y oriente de Cundinamarca, Caldas, Quindío, el sur de Huila, Arauca, Casanare, Meta, Vichada, Vaupés y Amazonas”, estimó el reporte.

Pronóstico del clima para el sábado 1 de agosto de 2026 - crédito Ideam
Pronóstico del clima para el sábado 1 de agosto de 2026 - crédito Ideam

El archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina tendrá lluvias ocasionales, especialmente en la zona marítima.

Para el domingo 2 de agosto, el Ideam pronosticó tiempo seco en gran parte de las regiones Caribe y Andina, con precipitaciones de diversa intensidad en el nororiente de Magdalena, el sur de Bolívar, el sur y suroccidente de Córdoba, el norte y occidente de Antioquia, el occidente de Risaralda, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Arauca, Vichada, Guainía, Guaviare, el sur de Vaupés, y el norte y occidente de Amazonas.

También se prevén lluvias ligeras en zonas del sur de La Guajira, Cesar, el sur de Sucre, Norte de Santander, Santander, el oriente de Boyacá, el sur de Huila, Casanare, Meta, Caquetá y Putumayo.

Este es el pronóstico del tiempo para el domingo, 2 de agosto de 2026 - crédito Ideam
Este es el pronóstico del tiempo para el domingo, 2 de agosto de 2026 - crédito Ideam

Llegó la temporada de cometas en Bogotá: ojo con las enredadas en cables eléctricos

En coordinación con la Alcaldía de Bogotá, la empresa de energía Enel Colombia lanzó una campaña preventiva para promover la seguridad durante la tradicional temporada de vuelo de cometas, que se intensifica cada agosto en la capital y municipios aledaños.

La compañía eléctrica instó a las familias a disfrutar de la actividad respetando una serie de recomendaciones para evitar accidentes eléctricos y garantizar la continuidad del servicio de energía.

De acuerdo con información oficial, Enel Colombia desplegó 58 cuadrillas especializadas para atender emergencias y retirar de manera segura cometas y otros objetos atrapados en las redes de Alta, Media y Baja Tensión.

Desde Enel Colombia enviaron un llamado de atención a quienes eleven sus cometas en agosto - crédito Alcaldía de Bogotá
Desde Enel Colombia enviaron un llamado de atención a quienes eleven sus cometas en agosto - crédito Alcaldía de Bogotá

Solo en agosto de 2025, la empresa retiró 350 elementos de los cables eléctricos en Bogotá y Cundinamarca, en su mayoría cometas, que representan riesgos de cortocircuitos, incendios o cortes del servicio.

Como parte de su estrategia de mitigación, la compañía instaló 2.896 separadores preventivos en puntos estratégicos de la red eléctrica entre 2024 y 2026, de los cuales 420 fueron incorporados para esta temporada de vientos. Estos dispositivos mantienen la separación entre líneas de Media Tensión y reducen la probabilidad de incidentes por contacto causado por el viento o cometas.

Las recomendaciones para un vuelo seguro incluyen elegir espacios abiertos, lejos de cables y árboles altos; no intentar recuperar cometas enredadas en cables eléctricos y contactar a personal especializado de Enel Colombia; evitar elevar cometas desde balcones o terrazas; no volar cometas durante lluvias o tormentas; utilizar materiales no metálicos para la fabricación y emplear hilo de algodón o nailon. La compañía también sugiere supervisar siempre a los menores y alertar a otras personas si se observa riesgo cerca de la red eléctrica.

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