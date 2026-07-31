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Una Recopa y un partido sin arquero, el historial que buscará reivindicar Santa Fe contra River Plate

Estos clubes se han enfrentado en ocho ocasiones y hasta el momento el Cardenal no ha superado a su rival

Santa Fe - River Plate
Santa Fe buscará derrotar a River Plate por primera vez en su historia - crédito Visuales IA
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El 30 de julio de 2026, Independiente Santa Fe derrotó 0-3 a Caracas FC en condición de visitante y aseguró su continuidad en la Copa Sudamericana, el segundo torneo más importante de Conmebol.

En los octavos de final, el Cardenal enfrentará a River Plate, uno de los clubes más grandes del continente y un rival con el que ha tenido varios antecedentes. Independiente Santa Fe y River Plate se han enfrentado en ocho ocasiones en competencias internacionales, incluyendo Copa Libertadores, Recopa Sudamericana y Copa Sudamericana. El historial favorece a River Plate, que suma cuatro victorias, mientras que los otros cuatro encuentros terminaron igualados.

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El primer duelo se registró en 1967, con empate 2-2 en Bogotá y victoria 4-0 para River en Buenos Aires. En ediciones recientes, ambos equipos han vuelto a cruzarse, incluyendo una serie en la Copa Libertadores 2018 y partidos en la Copa Sudamericana 2026. En los cruces entre colombianos y argentinos, hay dos compromisos que siguen siendo recordados por los hinchas de Santa Fe, puesto que fueron noticia mundial.

Nahuel Bustos anotó el gol que le dio la victoria a Independiente Santa Fe ante Caracas en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana 2026 - crédito Santa Fe
Nahuel Bustos anotó el gol que le dio la victoria a Independiente Santa Fe ante Caracas en el duelo de vuelta de Copa Sudamericana 2026 - crédito Santa Fe

La Recopa perdida y el compromiso sin arquero

En primer lugar, un recuerdo negativo para los bogotanos fue en la Recopa Sudamericana que se disputó en agosto de 2016. El partido de ida se jugó el 18 de agosto en el estadio El Campín de Bogotá y terminó 0-0, con 18.800 espectadores.

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La definición llegó el 25 de agosto en el estadio Monumental de Buenos Aires, donde River Plate se impuso 2-1 ante 62.000 personas. Los goles para River fueron anotados por Sebastián Driussi al minuto tres y Lucas Alario al 51.

Santa Fe descontó a través de Horacio Salaberry en el minuto 65, pero no logró igualar el marcador. Con este resultado, River Plate se consagró campeón de la Recopa Sudamericana 2016 tras imponerse 2-1 en el marcador global. El equipo argentino mostró mayor control durante el encuentro de vuelta y así consiguió su segundo título consecutivo en este certamen, mientras que hasta la fecha, los fanáticos del león recuerdan dos jugadas que para ellos tuvieron que ser sancionadas como penal para los colombianos.

El Millonario derrotó a Santa Fe en la Recopa Sudamericana de 2016 - crédito Alejandro Santa Cruz/Télam
El Millonario derrotó a Santa Fe en la Recopa Sudamericana de 2016 - crédito Alejandro Santa Cruz/Télam

El partido entre River y Santa Fe que fue noticia mundial fue el 19 de mayo de 2021, cuando por la fase de grupos de la Copa Libertadores. Un brote de covid-19 en el plantel argentino dejó fuera a 20 futbolistas, incluidos los cuatro arqueros inscritos, y dos lesionados adicionales.

Sin suplentes disponibles y con solo once jugadores habilitados, el mediocampista Enzo Pérez, que además arrastraba una molestia física, asumió el rol de arquero tras la negativa de la Conmebol a inscribir un portero juvenil a último momento. El partido se disputó en el estadio Monumental de Buenos Aires.

Pese a esta situación extrema, River Plate se adelantó rápidamente en el marcador con goles de Fabrizio Angileri y Julián Álvarez antes de los 10 minutos. Santa Fe descontó en la segunda parte por intermedio de Kelvin Osorio, pero no pudo igualar el resultado. Enzo Pérez cumplió una labor destacada bajo los tres palos.

Aunque la prensa en Argentina elogió la tenacidad que tuvieron los 11 jugadores de River Plate, a nivel mundial fue noticia que un equipo profesional no pudo derrotar a un rival que tenía a un mediocampista lesionado en el arco.

Hasta la fecha, se sigue recordando el partido en el que Enzo Pérez atajó contra Santa Fe - crédito Reuters
Hasta la fecha, se sigue recordando el partido en el que Enzo Pérez atajó contra Santa Fe - crédito Reuters

Para Santa Fe, la serie contra River Plate será una oportunidad para reivindicarse de las derrotas mencionadas, además de que el club colombiano busca convertirse en bicampeón de la Copa Sudamericana. El partido de ida se disputará en El Campín de Bogotá el 12 de agosto, mientras que el compromiso de vuelta se jugará el 19 de agosto en el estadio Más Monumental de Núñez; ambos encuentros serán a las 7:30 p. m. (hora de Colombia).

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