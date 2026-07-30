Un oso de anteojos soprendió a turistas en Chingaza: el animal se acercó a saludar y todo quedó en video

Un oso de anteojos juvenil se acercó inesperadamente a un vehículo con turistas en el Parque Nacional Natural Chingaza, generando inquietud entre expertos por la pérdida de timidez de la especie y reavivando el llamado a evitar cualquier contacto o alimentación de la fauna silvestre en zonas protegidas - crédito Plataforma Alto / Facebook

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El avistamiento de un oso de anteojos a escasos metros de un vehículo sorprendió recientemente a turistas en el Parque Nacional Natural Chingaza, en las cercanías de Bogotá.

El hecho fue captado en video y difundido ampliamente en redes sociales, donde muchos usuarios manifestaron asombro por la confianza del animal respecto a la presencia humana.

La plataforma Alto informó que se trata de un ejemplar juvenil, lo cual podría explicar parcialmente su curiosidad. No obstante, la cercanía inusual sugiere la posibilidad de que el oso haya tenido contacto previo con personas, quizás recibiendo alimento desde los automóviles.

Esta situación genera inquietud entre biólogos y autoridades ambientales, quienes advierten sobre las consecuencias negativas de modificar los hábitos naturales de la fauna silvestre.

Oso de anteojos visto en Chingaza - crédito Plataforma Alto

Las imágenes mostraron al oso recorriendo los alrededores del letrero principal de entrada al parque. El animal se acercó pausadamente al vehículo, observó a los ocupantes y llegó incluso a aproximarse a la ventanilla del conductor, manteniendo la atención de todos los presentes. Esa conducta, según especialistas, no corresponde al comportamiento típico de la especie, generalmente esquiva y cautelosa ante los humanos.

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El oso de anteojos es la única especie de oso que habita en Sudamérica y su presencia es fundamental para el equilibrio de los ecosistemas de los Andes. La interacción directa con las personas puede poner en riesgo tanto a los animales como a los visitantes, ya que estos mamíferos, aunque jóvenes, disponen de garras y dentadura potentes y pueden reaccionar defensivamente si se sienten intimidados.

La aparición de osos de anteojos cerca de áreas urbanas en Colombia ha generado inquietud entre los habitantes y especialistas. Este comportamiento responde a una serie de factores, desde cambios en el entorno natural hasta la interacción humana directa.

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Las cámaras tampa de las coorporaciones regionales también han registrado más avistamientos - crédito Alcaldía de Fomeque

A pesar de su reputación como animales solitarios y esquivos, estos osos pueden acercarse a poblaciones humanas cuando encuentran incentivos alimenticios. La experiencia indica que si un ejemplar busca comida cerca de vehículos o personas, es posible que haya recibido antes alimentos de manos humanas, lo que altera su conducta natural. Este tipo de interacción, lejos de contribuir a su bienestar, incrementa los riesgos para ambos, humanos y osos.

El deterioro de los ecosistemas es otro factor determinante. La disminución de bosques y páramos obliga a la especie a desplazarse fuera de sus hábitats habituales, cruzando carreteras o ingresando a zonas habitadas. La destrucción del hábitat no solo los pone en peligro, sino que también facilita encuentros inesperados con personas en regiones antes poco transitadas.

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En ocasiones, los osos jóvenes se aproximan a áreas pobladas por pura curiosidad. Según observaciones recientes, estos acercamientos no suelen tener motivaciones agresivas, sino que forman parte de su instinto exploratorio, que los lleva a olfatear y reconocer nuevos entornos.

Distribución y estado poblacional del oso de anteojos en Colombia

Las cifras más recientes de WWF Colombia señalan que la población de osos andinos en Colombia oscila entre 2.000 y 8.000 individuos. Estos animales se concentran principalmente en zonas de alta montaña y a lo largo de la cordillera de los Andes. Su presencia está confirmada en 23 Parques Nacionales Naturales del país.

Cada vez más turistas se encuentran con los osos - crédito @guianatours / Instagram

En algunos territorios de las cordilleras Central y Occidental, como el Valle del Cauca, las estrategias de conservación han permitido una recuperación notable del hábitat, logrando una ocupación territorial del 61% y 76% respectivamente. Estas cifras reflejan el impacto positivo de las alianzas para la protección de la especie y su entorno.

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Avistamientos recientes y nuevas tendencias

Durante el segundo trimestre de 2026, la frecuencia de avistamientos de osos cerca de áreas urbanas aumentó de manera visible. El 30 de abril, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca confirmó la presencia de un ejemplar juvenil en las inmediaciones de La Calera, municipio próximo a Bogotá. Este registro, divulgado en redes sociales, evidenció que los encuentros ya no se limitan a parques protegidos, sino que también ocurren en la periferia de ciudades donde confluyen bosque, páramo y franjas urbanas.

En mayo, videos grabados por habitantes de la zona rural de Murillo, Tolima, mostraron a un oso de anteojos desplazándose en libertad, hecho que fue destacado en medios digitales como una muestra de la riqueza faunística nacional. La repetición de estos reportes sugiere una tendencia creciente en la interacción entre la especie y las comunidades humanas.

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