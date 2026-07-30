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Estos son los beneficios que puede obtener al hervir hojas de laurel con ramitas de canela y clavo de olor

Esta infusión puede ayudarle a aromatizar espacios y si la consume ayuda a la digestión

Sala de estar con mesa de madera, taza de cerámica, hoja de laurel, palo de canela, manta tejida, sillón, ventana, plantas y vapor difuso en el aire.
El laurel, la canela y el clavo de olor ofrecen una alternativa natural para aromatizar el hogar sin recurrir a productos industriales - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Cada vez más hogares optan por alternativas naturales para perfumar los ambientes. Entre las opciones más difundidas destaca una preparación sencilla a base de laurel, canela y clavo de olor. La popularidad de este método radica en que, al hervir estos ingredientes, el vapor desprende un aroma cálido y especiado que permanece durante varias horas.

La mezcla resulta eficaz para neutralizar olores intensos, como los de la cocina o la humedad, y deja una sensación de frescura en toda la casa. Este recurso, además de económico, se ha convertido en una opción versátil frente a los aromatizantes industriales. El procedimiento no exige productos especiales y puede realizarse en pocos minutos, utilizando únicamente utensilios comunes de cocina.

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Cómo se prepara y utiliza este aromatizador natural

El método consiste en hervir de seis a ocho hojas de laurel, dos ramas de canela y entre ocho y diez clavos de olor en un litro de agua. La preparación se lleva a ebullición y, tras alcanzar el hervor, se mantiene a fuego bajo durante 15 a 20 minutos. Es importante dejar la olla destapada para que el vapor aromatice los espacios.

Si el agua se evapora, se puede añadir más para prolongar el efecto. Muchos usuarios ajustan la cantidad de ingredientes según la intensidad de aroma deseada. El resultado es un ambiente perfumado sin recurrir a fragancias artificiales ni aerosoles.

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Olla de cerámica con agua hirviendo, hojas de laurel, canela y clavos de olor sobre una estufa de gas encendida; hay vapor en la cocina.
Hervir estos tres ingredientes libera aceites esenciales que ayudan a neutralizar olores fuertes y aportan una sensación de frescura en los ambientes - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La elección de este truco responde a la búsqueda de soluciones saludables y sostenibles. Los ingredientes empleados suelen encontrarse en cualquier hogar, lo que facilita su adopción diaria. Además, evita el uso de productos sintéticos que pueden resultar irritantes o provocar alergias.

Propiedades y beneficios del laurel, la canela y el clavo de olor

Los aceites esenciales presentes en estos tres ingredientes aportan beneficios adicionales. El laurel brinda un perfume herbal y refrescante. La canela añade notas dulces y cálidas, mientras que el clavo de olor refuerza el aroma con un matiz especiado e intenso. La combinación es apreciada tanto por su capacidad aromatizante como por sus efectos en el bienestar.

El uso de estos elementos no se limita a perfumar el hogar. Al prepararse en infusión, sus propiedades pueden ayudar a estimular la digestión, reducir la inflamación y disminuir los gases. En este contexto, la infusión de laurel, canela y clavo suele consumirse tras comidas abundantes, pero se recomienda hacerlo con moderación.

Una olla de cerámica con agua caliente, seis hojas de laurel, dos ramas de canela y ocho clavos de olor, sobre una encimera de madera con vapor.
El uso regular de la mezcla refuerza el sistema inmunológico y reduce el estrés, convirtiéndose en una opción saludable y versátil para el día a día - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Se ha señalado que el laurel favorece la producción de jugos gástricos y enzimas digestivas. La canela contribuye a calmar el tracto digestivo y a mantener el equilibrio metabólico. Por su parte, el clavo de olor ayuda a aliviar la hinchazón y relaja el sistema estomacal.

Precauciones en el consumo y recomendaciones de uso

El consumo de la infusión debe evitarse durante el embarazo, en personas con problemas hepáticos o en quienes toman anticoagulantes. Se aconseja no excederse en la cantidad ni consumirla en horarios nocturnos. Estas precauciones permiten aprovechar los beneficios sin riesgos innecesarios.

En el día a día, muchos utilizan la infusión como bebida relajante. El té de laurel, canela y clavo ofrece un sabor terroso con matices dulces y especiados. Puede prepararse con dos o tres hojas de laurel, una rama de canela y dos a tres clavos de olor en dos tazas de agua. Para potenciar el sabor o el efecto, se pueden añadir hierbas como menta o jengibre.

Primer plano de manos sosteniendo una taza de té con vapor, una rama de canela, un clavo, una manta tejida y velas encendidas.
La infusión de laurel, canela y clavo no solo perfuma, sino que también contribuye a la digestión y al bienestar general - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

La infusión puede endulzarse con miel o decorarse con rodajas de limón. El residuo se cuela antes de servir. Si sobra bebida, se recomienda guardar en el frigorífico y consumir en un plazo de dos a tres días, recalentando solo la cantidad necesaria.

Beneficios específicos y razones para su popularidad

La presencia de antioxidantes en las hojas de laurel ayuda a combatir el estrés oxidativo y fortalece el sistema inmunológico. Los aceites esenciales, como el eugenol, aportan propiedades antiinflamatorias y son útiles para aliviar síntomas de artritis. Además, algunos estudios sugieren que el laurel contribuye a regular los niveles de azúcar en sangre.

La canela, además de su aroma distintivo, ofrece beneficios antioxidantes y antiinflamatorios, y favorece la salud cardiovascular. El clavo de olor, rico en eugenol, tiene efectos antimicrobianos y apoya la digestión.

La combinación de estos elementos resulta especialmente útil en temporadas de resfriados y gripe, al reforzar la inmunidad y combatir infecciones leves. Entre sus ventajas, se destaca la capacidad de reducir el estrés y proporcionar una sensación de bienestar general.

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Receta caserahojas de laurel con ramitas de canela y clavo de olorAromatizante caseroTé para la digestiónColombia-Noticias

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