Mauricio Gaona, designado embajador de Colombia ante la ONU, defiende la separación de poderes y alerta sobre la tiranía

Mauricio Gaona afirmó recientemente que "el poder sin límites es tiranía", al exponer sus reflexiones sobre democracia, constitucionalismo y Estado de Derecho - crédito @mauriciomatri / X

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El designado embajador de Colombia ante las Naciones Unidas, Mauricio Gaona, aseguró que “el poder sin límites es tiranía” durante una conferencia realizada en Bogotá, en la que expuso sus posiciones sobre democracia, constitucionalismo y los riesgos de la concentración del poder.

La intervención tuvo lugar dos días después de que el presidente electo Abelardo de la Espriella anunciara su nombramiento como representante permanente de Colombia ante la ONU. En el evento, centrado en su libro La Constitución soy yo, Gaona sostuvo que los principales problemas del país no obedecen a la falta de leyes, sino a la calidad de sus dirigentes y de quienes los eligen.

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“Para cambiar los líderes tienen que cambiar los votantes. No podemos echarle la culpa a los líderes de todo, porque alguien los puso ahí”, afirmó el jurista. Asimismo, señaló que “lo que salva la Constitución es el carácter” y sostuvo que la fortaleza de una democracia depende tanto del comportamiento de quienes ejercen el poder como de la capacidad de los ciudadanos para reaccionar cuando se presentan amenazas contra el orden constitucional.

Durante la misma intervención definió el populismo como la búsqueda de “un culpable para un problema complejo con una solución simple” y advirtió que ese fenómeno suele abrir el camino hacia el autoritarismo.

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Gaona también ha sido crítico de algunas iniciativas impulsadas por el gobierno saliente de Gustavo Petro, especialmente de la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente, a la que en distintas oportunidades calificó como un “peligro inminente para la democracia”.

Mauricio Gaona ha cuestionado públicamente la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente y ha defendido el papel de las altas cortes - crédito @JMauricioGaona/X y Luisa Gonzalez/REUTERS

En su exposición defendió el papel de las instituciones de control, la independencia de las altas cortes, la existencia de una oposición política y el respeto por la separación de poderes como pilares esenciales del Estado de Derecho. Además, citó el caso de Nicaragua como ejemplo del deterioro institucional cuando se eliminan los contrapesos democráticos.

El nuevo embajador es hijo del magistrado Manuel Gaona Cruz, integrante de la Corte Suprema de Justicia asesinado durante la toma y retoma del Palacio de Justicia en noviembre de 1985, un episodio sobre el cual ha responsabilizado públicamente al M-19 por el homicidio de su padre.

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De la Espriella lo designó como representante de Colombia ante la ONU

El presidente electo Abelardo De la Espriella anunció el pasado 27 de julio el nombramiento de Mauricio Gaona como embajador permanente de Colombia ante las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York, una designación con la que el gobierno entrante busca fortalecer la representación del país en el principal organismo multilateral.

El anuncio fue realizado a través de la red social X, donde el mandatario electo destacó la trayectoria académica y profesional del jurista, a quien describió como experto en derecho internacional, derechos humanos, democracia y derecho constitucional.

El experto constitucionalista Mauricio Gaona asumirá la representación de Colombia en el organismo multilateral y trabajará de la mano con el canciller designado Omar Bula Escobar - crédito @ABDELAESPRIELLA/X

Según explicó De la Espriella, Gaona tendrá la misión de recuperar el prestigio internacional de Colombia, fortalecer las alianzas estratégicas del país y representar sus intereses con una visión moderna de las relaciones internacionales.

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El designado reemplazará a Leonor Zalabata Torres, actual representante permanente de Colombia ante la ONU. Desde ese cargo será el encargado de representar al país en la sede del organismo en Nueva York, participar en negociaciones multilaterales, coordinar la diplomacia colombiana con otros Estados y defender las posiciones nacionales en asuntos internacionales.

Tras conocerse su nombramiento, Gaona agradeció la confianza del presidente electo y aseguró que asumirá la responsabilidad “guiado por la primacía de la Constitución y la defensa del Estado de Derecho”, con el propósito de “honrar la voz y las instituciones de la República ante las Naciones Unidas”.

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Mauricio Gaona agradeció su designación y afirmó que asumirá el cargo guiado por la Constitución, el Estado de Derecho y la ética de Estado. - crédito @JMauricioGaona/X

Una trayectoria académica con reconocimiento internacional

El gobierno entrante destacó que Gaona fue elegido por su amplia trayectoria académica y profesional. Es autor de más de 90 publicaciones entre libros, artículos científicos, ensayos, columnas de opinión, análisis especializados y pódcast.

Es doctor en Derecho con especialidad en Derechos Humanos por la Universidad McGill, donde fue becario del Gobierno de Canadá, recibió el Premio del Presidente de esa institución y obtuvo una beca para adelantar estudios en Inglaterra.

También realizó una residencia académica de dos años en la Facultad de Derecho de Harvard, cursó una maestría en Derecho Internacional y Comparado en la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA) y obtuvo un máster en Derecho de la Unión Europea en la Universidad París II Panthéon-Assas, donde ocupó el primer lugar de su promoción.

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