La defensa de Carlos Caicedo atribuyó la condena en primera instancia a discrepancias jurídicas : “Hay diferencia de criterios”

La defensa de Carlos Caicedo sostuvo que la condena responde a una diferencia de criterios sobre contratación pública - crédito Carlos Ortega / EFE

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Diana Muñoz, abogada defensora de Carlos Caicedo, aseguró que la reciente condena que enfrenta el exgobernador del Magdalena responde a una discrepancia interpretativa de la legislación vigente en materia de contratación pública.

Para la abogada, el origen del fallo radica en la existencia de distintas posturas jurídicas sobre la aplicación de las normas, no en una violación deliberada de la ley. “No hubo inadecuada aplicación de norma, hay una diferencia de criterios entre Fiscalía y defensa”, puntualizó la jurista en entrevista con Blu Radio.

También explicó que este será uno de los ejes centrales de los recursos que presentarán ante los próximos tribunales. La defensa destacó que, por ahora, no existe orden de captura ni privación de la libertad contra Caicedo, que mantiene la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial.

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Según Muñoz, la interpretación de las normas de contratación estatal es, en muchos casos, motivo de debate en los tribunales. “La contratación estatal es filigrana, cada forma es diferente y tienen que cumplirse todos los requisitos”, señaló la abogada en sus declaraciones al medio citado.

Desde la perspectiva del equipo jurídico, la diferencia de criterios entre la Fiscalía y la defensa sobre la conducta de Caicedo será un punto clave que las instancias superiores deberán revisar.

Diana Muñoz afirmó que no hubo una violación deliberada de la ley en el proceso contra Carlos Caicedo - crédito Gobernación Del Magdalena

Función de Caicedo en el contrato cuestionado

La defensora de Carlos Caicedo precisó que el entonces alcalde de Santa Marta no participó directamente en las etapas de ejecución y liquidación del contrato que originó el proceso penal.

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“Carlos no formó parte de ejecución ni liquidación, él era alcalde y formaba parte de una junta directiva”, explicó Muñoz, que reiteró que el exmandatario no tenía bajo su dominio el control directo del proceso contractual ni de sus etapas operativas.

De acuerdo con la abogada, la decisión que se le atribuye a Caicedo fue adoptada de manera colegiada por una junta directiva, lo que en su opinión limita la responsabilidad individual del exalcalde.

Muñoz también manifestó que entre todas las personas que participaron en la toma de decisiones sobre el contrato, Carlos Caicedo ha sido el único vinculado penalmente. “De todas las personas que formaron parte del contrato, a la única que le iniciaron un proceso fue a Carlos. Aquí hay mucho para revisar”, añadió la defensora ante los micrófonos de Blu Radio.

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La apelación de la condena de primera instancia tendrá como eje la interpretación de las normas de contratación estatal - crédito Colprensa

La defensa insiste en que el contrato se ejecutó y que la discusión es de naturaleza normativa, no penal. “La discusión es normativa. El contrato se ejecutó”, resumió la abogada en sus declaraciones.

Proceso de apelación y recursos legales

Diana Muñoz confirmó que el equipo jurídico de Caicedo ya prepara la apelación frente a la condena de primera instancia. Además, anticipó que, en caso de una decisión adversa, recurrirán al recurso de casación.

De acuerdo con la información difundida por la emisora mencionada, la defensa considera que existen elementos suficientes para cuestionar el fallo y buscar su reversión en las siguientes instancias judiciales.

Mientras tanto, Carlos Caicedo permanece en libertad y sin una orden de captura vigente, a la espera de que se resuelvan los recursos legales que se presentarán en su favor.

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Investigación por presunto intento de violación

La defensa señaló que Carlos Caicedo no tiene orden de captura y conserva la presunción de inocencia mientras avanza el proceso judicial - crédito EFE

Durante la entrevista con Blu Radio, la abogada Diana Muñoz también respondió preguntas sobre la investigación abierta por un presunto intento de violación a una menor de edad.

Al respecto, la defensora indicó que el equipo jurídico todavía no ha recibido el traslado oficial de la noticia criminal. “Nosotros hemos solicitado que se nos traslade la noticia criminal, que no la conocemos”, afirmó Muñoz. La abogada subrayó que la defensa adoptará una postura prudente y esperará a conocer formalmente el contenido de la investigación para emitir un pronunciamiento sobre el caso.

“Vamos a ser tan prudentes como sea posible, conservaremos el pronunciamiento para cuando tengamos eso en nuestro poder”, agregó la jurista, que reiteró que no emitirán comentarios hasta contar con la información oficial.

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