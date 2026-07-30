Aeropuerto de Popayán suspende operaciones por ceniza del volcán Puracé: esto deben hacer los viajeros

La Aerocivil suspendió temporalmente las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán por la dispersión de ceniza del volcán Puracé - crédito Supertransporte

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La Aeronáutica Civil suspendió temporalmente las operaciones en el aeropuerto Guillermo León Valencia de Popayán debido a la presencia de ceniza proveniente del volcán Puracé, una medida adoptada para preservar la seguridad de las operaciones aéreas.

La restricción comenzó a regir a las 11:20 a. m. del 30 de julio y, de manera inicial, se mantendrá hasta las 6:59 p. m. Durante ese periodo, la entidad realizará un monitoreo permanente de las condiciones meteorológicas y de la presencia de partículas volcánicas en la trayectoria de aproximación a la pista para determinar cuándo será posible reanudar la actividad aérea.

La autoridad aeronáutica monitorea las condiciones meteorológicas y la presencia de partículas volcánicas para definir cuándo podrán reanudarse los vuelos-crédito @AerocivilCol/X

Ante esta situación, la Aerocivil pidió a los pasajeros con vuelos programados desde o hacia Popayán, Cali y las zonas de influencia que se comuniquen directamente con sus aerolíneas para verificar el estado actualizado de sus itinerarios y conocer las alternativas de reacomodación, en caso de que se presenten modificaciones.

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La autoridad aeronáutica indicó que cualquier decisión sobre la reactivación de las operaciones será informada a través de sus canales oficiales, una vez se evalúen las condiciones de seguridad.

Asimismo, explicó que mantiene una coordinación permanente con el Servicio Geológico Colombiano (SGC) y el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD) para hacer seguimiento al comportamiento del volcán Puracé y adoptar las medidas preventivas que sean necesarias. La Aerocivil reiteró que la prioridad es proteger la vida de los pasajeros, las tripulaciones y el personal aeronáutico, por lo que el restablecimiento de las operaciones dependerá de las condiciones que se registren durante las próximas horas.

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