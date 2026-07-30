El senador estadounidense Rick Scott cuestionó el llamado de Iván Cepeda y Gustavo Petro a una desobediencia civil: “Solo les importa el poder”

El congresista afirmó que la desobediencia civil es una táctica de izquierdas para mantenerse en el gobierno - crédito Reuters/Colprensa/Presidencia

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El senador y excandidato presidencial Iván Cepeda anunció que el 7 de agosto de 2026 encabezará en Barranquilla, Atlántico, un acto público paralelo a la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella, una convocatoria que definió como una expresión de desobediencia civil y con la que buscará responder, desde la oposición, a los planteamientos que el mandatario electo exponga en el arranque de su gobierno.

El congresista del Pacto Histórico explicó que la decisión de viajar a la capital atlanticense surgió tras recibir la invitación de organizaciones sociales y ciudadanas. Cepeda también ratificó que no asistirá a la ceremonia de posesión. En sus declaraciones sostuvo que no reconoce la legitimidad de De la Espriella como presidente de la República, a pesar de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) lo reconoció como presidente electo por los colombianos en las urnas.

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“Por invitación de numerosas organizaciones sociales y ciudadanas, ese mismo día estaré en la ciudad de Barranquilla. Allí realizaré un acto público cuyo objetivo será pronunciarme frente a los planteamientos que presente el señor De la Espriella al comenzar su periodo de gobierno”, expresó.

La convocatoria es apoyada por el presidente saliente Gustavo Petro y otros miembros de su colectivo político. Frente a la propuesta de desobediencia civil, el senador republicano Rick Scott afirmó que es una estrategia de la izquierda colombiana para mantenerse en el poder.

El congresista republicano afirmó que las acciones del Pacto Histórico no buscan reivindicar los derechos de los colombianos, sino que responden a intereses egoístas - crédito Nathan Howard/Reuters

A la par, el congresista estadounidense afirmó que las acciones del Pacto Histórico no buscan reivindicar los derechos de los colombianos, sino que responden a intereses egoístas. Además, señaló que Abelardo de la Espriella apunta a ser un buen presidente que trabaje por Colombia.

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“Sí. Bueno, lo que sucede es que ellos no, sabes, la izquierda nunca quiere ceder su poder. Solo quieren poder. No les importa la democracia, quieren poder. Eso es lo que sucede. Pero Abelardo es el presidente y va a hacer un gran trabajo. No les importa la gente de de Colombia. No les importa la democracia. Solo les importa su propio poder”, dijo en entrevista con Caracol Radio.

Subsecretario de Estados Unidos confirmó que el Gobierno Trump va a “apoyar” a la administración de Abelardo de la Espriella

La delegación de Estados Unidos visitó Colombia y se reunió con el Gobierno entrante para establecer proyectos de inversión - crédito @USEmbassyBogota/X

El subsecretario adjunto Luis Méndez confirmó que Estados Unidos apoyará a la próxima administración de Abelardo de la Espriella en Colombia y vinculó ese respaldo a tres frentes concretos: la crisis energética, la situación de salud y la inseguridad, en medio de una visita oficial que incluyó reuniones en Bogotá y Barranquilla con ministros designados y actores regionales.

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La delegación estuvo integrada por funcionarios del Departamento de Estado, de la Embajada de Estados Unidos en Bogotá y de otras agencias y departamentos del gobierno norteamericano. Según explicó Méndez en rueda de prensa, la presencia de esos representantes busca dejar clara la posición de la administración de Donald Trump frente al nuevo gobierno colombiano.

“Estados Unidos está aquí para apoyar a esta nueva administración que viene, la administración de De la Espriella. Ya hemos visitado Bogotá y hoy, muy feliz de estar aquí en Barranquilla, porque reconocemos que no solamente hay que trabajarlo a nivel nacional, también a un nivel subnacional y aprovechar la amistad que existe en Barranquilla”, afirmó el funcionario.

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Méndez añadió que la delegación sostuvo conversaciones con ministros y ministras designados para identificar oportunidades de trabajo conjunto. “Aquí estamos para apoyar y mandar ese mensaje claro a la nueva administración del presidente electo”, dijo.

La visita incluyó reuniones para inversión, comercio y cooperación regional

El gobernador Eduardo Verano de la Rosa aseguró que la visita de la delegación abre nuevas oportunidades para el desarrollo del Atlántico - crédito @veranodelarosa/X

En Barranquilla, el gobernador del Atlántico Eduardo Verano de la Rosa señaló en redes sociales que el encuentro estuvo orientado a fortalecer la cooperación bilateral y a abrir oportunidades para el desarrollo del departamento. También indicó que se identificaron espacios de inversión con impacto económico y comercial.

De acuerdo con el mandatario departamental, durante la reunión se avanzó en la búsqueda de inversión para proyectos estratégicos, en la consolidación del departamento de Atlántico como un centro tecnológico y en la exploración de nuevas posibilidades de financiamiento e inversión privada. Esas conversaciones, precisó, se enfocaron especialmente en infraestructura y puntos de conexión.

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La Embajada de Estados Unidos en Bogotá informó que el encargado de Negocios Hugo Guevara participó junto con la delegación interagencial en una jornada de reuniones con mandatarios y líderes gremiales. El objetivo, según la representación diplomática, fue fortalecer el clima de negocios y las alianzas comerciales.

La misión también busca promover la inversión de empresas estadounidenses en Colombia y mejorar la competitividad industrial con apoyo de la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), y de su presidente Bruce Mac Master. En otro mensaje oficial, la embajada señaló que la alianza comercial e institucional entre ambos países sigue consolidándose y que ese compromiso fue reafirmado en un encuentro con líderes del Congreso colombiano en la Cámara de Comercio Colombo Americana.

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