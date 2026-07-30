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Estas son las rutas de Transmilenio y Sitp disponibles para asistir al Festival de Verano este 1 y 2 de agosto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

TransMilenio y TransMiZonal operando en sus horarios habituales y más de 30 rutas dispuestas para garantizar el acceso y el regreso seguro a casa

Transmilenio y el sitp tendrán rutas para movilizar a los asistentes al Festival de verano - crédito @TransMilenio / X
Transmilenio y el sitp tendrán rutas para movilizar a los asistentes al Festival de verano - crédito @TransMilenio / X
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La ciudad de Bogotá pone a disposición de los asistentes al Festival de Verano 2026 y al concierto inaugural en el Parque Metropolitano Simón Bolívar un esquema de movilidad que mantiene los servicios habituales de TransMilenio y TransMiZonal.

El evento, que se celebra el sábado 1 y domingo 2 de agosto, contará con rutas y horarios diseñados para facilitar el acceso y el regreso de miles de personas.

La jornada de sábado ofrece 32 rutas troncales para quienes quieran llegar y salir del Parque Simón Bolívar, con paradas estratégicas en las estaciones Salitre – El Greco, CAN - British Council, 7 de Agosto y Movistar Arena. El domingo, la oferta será de 19 rutas troncales en las mismas estaciones, adaptándose a la demanda prevista para el Festival Góspel.

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TransMilenio habilita más de 30 rutas troncales y 34 zonales para facilitar el acceso al Parque Simón Bolívar durante el Festival de Verano 2026 - crédito Transmilenio
TransMilenio habilita más de 30 rutas troncales y 34 zonales para facilitar el acceso al Parque Simón Bolívar durante el Festival de Verano 2026 - crédito Transmilenio

Además, el sistema TransMiZonal dispondrá de 34 rutas con paraderos ubicados sobre la avenida 68 y la calle 53, conectando diferentes sectores de la ciudad con el epicentro de las actividades. Este despliegue busca garantizar una experiencia de movilidad eficiente y segura para los asistentes.

Quienes utilicen TransMilenio para acudir al festival podrán consultar en la aplicación TransMiApp todos los detalles sobre paraderos, horarios y rutas disponibles. Para evitar filas y aglomeraciones en los puntos de recarga, la entidad recomienda mantener cargada la tarjeta tullave con anterioridad, así como planificar los trayectos y consultar la web oficial www.transmilenio.gov.co.

“TransMi está listo para llevar a los asistentes a las actividades inaugurales de nuestro Festival de Verano, así como de facilitar el regreso a casa. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá para disfrutar de uno de los eventos más importantes de la ciudad”, expresó Jaime Monroy, subgerente de operaciones de Transmilenio S.A.

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La aplicación TransMiApp permite consultar horarios, rutas y paraderos en tiempo real para planificar el viaje al concierto inaugural y al Festival Góspel - crédito Transmilenio
La aplicación TransMiApp permite consultar horarios, rutas y paraderos en tiempo real para planificar el viaje al concierto inaugural y al Festival Góspel - crédito Transmilenio

El sábado, los usuarios tendrán acceso a rutas como: K16 - B16, K10 - L10, K23 - B23, K54 - H54 y rutas fáciles en Salitre – El Greco; D21 - H21, C25 - L25 y H72 - B72 en Movistar Arena; y C17 - H17, B12 - G12, E42 - G42 en 7 de Agosto. El domingo, los trayectos se reducen pero mantienen paraderos clave para el desplazamiento hacia el parque.

Para quienes elijan los buses zonales, corredores como la Av. Carrera 68 y la Calle 53 contarán con servicios como F410, F427, C156, D219 y K303, entre otros, permitiendo el desplazamiento desde y hacia puntos estratégicos de Bogotá.

La invitación de la ciudad es clara: planificar el viaje con antelación, aprovechar los canales digitales y disfrutar del Festival de Verano con la confianza de una movilidad ordenada y a precios asequibles.

Cierres viales para el 1 y 2 de agosto

Las autoridades de Bogotá anunciaron restricciones de tránsito debido al Conciertazo de Verano y Gospel al Parque, que tendrán lugar el 1 y 2 de agosto en el parque Simón Bolívar.

Medidas de movilidad definirán los accesos y desvíos alrededor del parque Simón Bolívar durante el Conciertazo de Verano y Gospel al Parque - crédito Google Maps / Secretaría de Movilidad
Medidas de movilidad definirán los accesos y desvíos alrededor del parque Simón Bolívar durante el Conciertazo de Verano y Gospel al Parque - crédito Google Maps / Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad estableció cierres en la calzada sur y la ciclorruta de la avenida calle 63, entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. durante ambos días.

Para quienes planean desplazarse por el sector, se implementaron rutas alternas. Las personas que transiten en dirección occidente-oriente por la avenida calle 63 podrán optar por la avenida carrera 68 al sur y luego tomar la avenida calle 26 hacia el oriente. Otra opción es dirigirse por la avenida carrera 68 al norte y continuar por la avenida calle 68 al oriente.

Los se movilizan desde el norte por la avenida carrera 68 y desean acceder a la avenida calle 63 en sentido oriente, deberán seguir por la carrera 68 al sur y conectar con la avenida calle 26. Si avanzan desde el sur, la recomendación es tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 para continuar hacia el oriente. Estas medidas buscan facilitar la movilidad durante los eventos masivos del festival.

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