Estas son las rutas de Transmilenio y Sitp disponibles para asistir al Festival de Verano este 1 y 2 de agosto en el Parque Metropolitano Simón Bolívar

Transmilenio y el sitp tendrán rutas para movilizar a los asistentes al Festival de verano - crédito @TransMilenio / X

Guardar

La ciudad de Bogotá pone a disposición de los asistentes al Festival de Verano 2026 y al concierto inaugural en el Parque Metropolitano Simón Bolívar un esquema de movilidad que mantiene los servicios habituales de TransMilenio y TransMiZonal.

El evento, que se celebra el sábado 1 y domingo 2 de agosto, contará con rutas y horarios diseñados para facilitar el acceso y el regreso de miles de personas.

La jornada de sábado ofrece 32 rutas troncales para quienes quieran llegar y salir del Parque Simón Bolívar, con paradas estratégicas en las estaciones Salitre – El Greco, CAN - British Council, 7 de Agosto y Movistar Arena. El domingo, la oferta será de 19 rutas troncales en las mismas estaciones, adaptándose a la demanda prevista para el Festival Góspel.

PUBLICIDAD

TransMilenio habilita más de 30 rutas troncales y 34 zonales para facilitar el acceso al Parque Simón Bolívar durante el Festival de Verano 2026 - crédito Transmilenio

Además, el sistema TransMiZonal dispondrá de 34 rutas con paraderos ubicados sobre la avenida 68 y la calle 53, conectando diferentes sectores de la ciudad con el epicentro de las actividades. Este despliegue busca garantizar una experiencia de movilidad eficiente y segura para los asistentes.

Quienes utilicen TransMilenio para acudir al festival podrán consultar en la aplicación TransMiApp todos los detalles sobre paraderos, horarios y rutas disponibles. Para evitar filas y aglomeraciones en los puntos de recarga, la entidad recomienda mantener cargada la tarjeta tullave con anterioridad, así como planificar los trayectos y consultar la web oficial www.transmilenio.gov.co.

“TransMi está listo para llevar a los asistentes a las actividades inaugurales de nuestro Festival de Verano, así como de facilitar el regreso a casa. Invitamos a la ciudadanía a usar el transporte público de Bogotá para disfrutar de uno de los eventos más importantes de la ciudad”, expresó Jaime Monroy, subgerente de operaciones de Transmilenio S.A.

PUBLICIDAD

La aplicación TransMiApp permite consultar horarios, rutas y paraderos en tiempo real para planificar el viaje al concierto inaugural y al Festival Góspel - crédito Transmilenio

El sábado, los usuarios tendrán acceso a rutas como: K16 - B16, K10 - L10, K23 - B23, K54 - H54 y rutas fáciles en Salitre – El Greco; D21 - H21, C25 - L25 y H72 - B72 en Movistar Arena; y C17 - H17, B12 - G12, E42 - G42 en 7 de Agosto. El domingo, los trayectos se reducen pero mantienen paraderos clave para el desplazamiento hacia el parque.

Para quienes elijan los buses zonales, corredores como la Av. Carrera 68 y la Calle 53 contarán con servicios como F410, F427, C156, D219 y K303, entre otros, permitiendo el desplazamiento desde y hacia puntos estratégicos de Bogotá.

PUBLICIDAD

La invitación de la ciudad es clara: planificar el viaje con antelación, aprovechar los canales digitales y disfrutar del Festival de Verano con la confianza de una movilidad ordenada y a precios asequibles.

Cierres viales para el 1 y 2 de agosto

Las autoridades de Bogotá anunciaron restricciones de tránsito debido al Conciertazo de Verano y Gospel al Parque, que tendrán lugar el 1 y 2 de agosto en el parque Simón Bolívar.

Medidas de movilidad definirán los accesos y desvíos alrededor del parque Simón Bolívar durante el Conciertazo de Verano y Gospel al Parque - crédito Google Maps / Secretaría de Movilidad

La Secretaría Distrital de Movilidad estableció cierres en la calzada sur y la ciclorruta de la avenida calle 63, entre la avenida carrera 68 y la avenida carrera 60, desde las 8:00 a. m. hasta las 11:59 p. m. durante ambos días.

PUBLICIDAD

Para quienes planean desplazarse por el sector, se implementaron rutas alternas. Las personas que transiten en dirección occidente-oriente por la avenida calle 63 podrán optar por la avenida carrera 68 al sur y luego tomar la avenida calle 26 hacia el oriente. Otra opción es dirigirse por la avenida carrera 68 al norte y continuar por la avenida calle 68 al oriente.

Los se movilizan desde el norte por la avenida carrera 68 y desean acceder a la avenida calle 63 en sentido oriente, deberán seguir por la carrera 68 al sur y conectar con la avenida calle 26. Si avanzan desde el sur, la recomendación es tomar la avenida calle 26 o la avenida calle 53 para continuar hacia el oriente. Estas medidas buscan facilitar la movilidad durante los eventos masivos del festival.

PUBLICIDAD