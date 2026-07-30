Rey Felipe VI, Javier Milei y más mandatarios: los invitados confirmados para la posesión de Abelardo de la Espriella

El rey Felipe VI de España, Javier Milei de Argentina, Santiago Peña de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia acompañarán la posesión de Abelardo de la Espriella. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

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La posesión del presidente electo Abelardo De La Espriella, programada para el próximo 7 de agosto de 2026, contará con una amplia representación internacional, luego de que varios jefes de Estado confirmaran su asistencia al acto de investidura que marcará el inicio del nuevo Gobierno.

Entre los invitados confirmados se encuentran el rey Felipe VI de España, Javier Milei, presidente de Argentina, Santiago Peña, mandatario de Paraguay, Daniel Noboa de Ecuador, José Antonio Kast de Chile y Rodrigo Paz de Bolivia. Además, se espera la presencia de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, como representante del Gobierno estadounidense.

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La ceremonia tendrá como escenario la ciudad de Cali, después de que el Congreso de la República avalara la propuesta del presidente electo de trasladar la posesión presidencial desde Bogotá hasta la capital del Valle del Cauca.

Los mandatarios que confirmaron su asistencia a la posesión presidencial

Uno de los primeros líderes internacionales en confirmar su presencia fue Santiago Peña, presidente de Paraguay, quien anunció su participación durante los encuentros diplomáticos realizados en Lima, Perú, en el marco de la posesión de la nueva presidenta peruana, Keiko Fujimori.

Durante una reunión con José Manuel Restrepo, vicepresidente electo de Colombia, Peña aseguró que estará presente en la ceremonia y destacó la importancia de fortalecer la cooperación entre ambos países.

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“También reafirmamos el compromiso de afianzar nuestra diplomacia y crear alianzas estratégicas firmes en materia de seguridad para combatir el crimen organizado de manera conjunta”, manifestó el mandatario paraguayo.

Otro de los nombres confirmados es el del presidente argentino Javier Milei, quien sostuvo un breve encuentro con Restrepo en Perú. Durante la conversación, el mandatario argentino confirmó que viajará a Colombia para acompañar la posesión presidencial.

“Nosotros vamos a estar la semana que viene en la asunción”, afirmó Milei al referirse al acto del próximo 7 de agosto.

El presidente de Argentina ratificó su presencia en territorio colombiano, durante un encuentro con el vicepresidente electo José Manuel Restrepo, en Lima, Perú - crédito @jrestrp/X

Rey Felipe VI encabezará la representación europea

La presencia del rey Felipe VI de España será uno de los principales acontecimientos diplomáticos de la ceremonia. El monarca español confirmó al vicepresidente electo su asistencia durante un encuentro previo realizado en Perú.

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La participación del jefe de Estado español representa un gesto relevante dentro de la relación histórica entre Colombia y España, dos países que mantienen vínculos económicos, culturales y políticos.

Desde el equipo de transición de De la Espriella han señalado que la nueva administración buscará fortalecer las relaciones internacionales, especialmente en áreas como inversión extranjera, comercio, infraestructura y cooperación institucional.

La posesión presidencial de Abelardo de la Espriella se realizará el 7 de agosto de 2026 - crédito @jrestrp/X

Daniel Noboa, José Antonio Kast y Rodrigo Paz también estarán en Cali

La lista de invitados internacionales también incluye al presidente de Ecuador, Daniel Noboa, quien sostuvo una conversación con José Manuel Restrepo sobre temas relacionados con seguridad, economía y oportunidades para los jóvenes.

“Estamos trabajando en conjunto para que nuestras economías se desarrollen y para que los jóvenes tengan oportunidades”, señaló Noboa durante el encuentro.

Asimismo, está confirmada la presencia de José Antonio Kast, presidente de Chile, y Rodrigo Paz, mandatario de Bolivia, quienes participaron en reuniones bilaterales con el vicepresidente electo.

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Con Kast, Restrepo abordó temas relacionados con la recuperación de la inversión, el fortalecimiento del comercio y una estrategia regional contra el crimen organizado transnacional.

En el caso de Rodrigo Paz, el vicepresidente electo aseguró que existe un interés común en fortalecer la integración latinoamericana.

“El propósito es trabajar unidos por nuestras naciones, aprovechando y fortaleciendo todo el potencial y talento que tenemos los latinoamericanos”, afirmó Restrepo.

La ceremonia de investidura de Abelardo de la Espriella se realizará el próximo 7 de agosto en Cali, tras la aprobación del Congreso para trasladar el acto desde Bogotá. - crédito REUTERS/Luisa Gonzalez

Cali será la sede de la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella

La Cámara de Representantes aprobó con 117 votos a favor y siete en contra la proposición para autorizar que la posesión presidencial se realice en Cali.

“Ha sido discutida y aprobada con 117 votos por el ‘Sí’ la proposición que busca autorizar la posesión del presidente electo de Colombia, Abelardo De La Espriella, en la ciudad de Santiago de Cali”, informó la corporación legislativa.

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Posteriormente, el Senado también dio luz verde a la iniciativa con 58 votos a favor y 30 en contra, permitiendo que la ceremonia se traslade al Valle del Cauca.

El acto oficial está previsto según los medios para las 10:00 de la mañana en la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo de la Universidad Santiago de Cali, un escenario con capacidad para más de 2.200 asistentes y cerca de 800 parqueaderos cubiertos.

Según el equipo del presidente electo, la decisión de realizar la posesión en Cali responde a la intención de garantizar un evento organizado y seguro, luego de que inicialmente se había planteado la posibilidad de realizarlo en Popayán, pero las restricciones aeroportuarias derivadas de la actividad del volcán Puracé dificultaron esa alternativa.

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