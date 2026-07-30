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Amaranta Hank, excreadora de contenido para adultos, afirmó que no hace parte de ninguna agenda proxeneta: “Me ofende profundamente”

La senadora del Pacto Histórico negó cualquier relación con redes de proxenetismo y aseguró que su labor se centra en acompañar a mujeres que ejercen trabajo sexual, tras la acusación presentada por su colega Jennifer Pedraza

Acusaron a Amaranta Hank de impulsar agenda proxeneta: la senadora aseguró que solo protege a víctimas - crédito @aleomanao/X

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La senadora del Pacto Histórico, Alejandra Omaña, conocida artísticamente como Amaranta Hank, respondió a las recientes acusaciones lanzadas en su contra por la congresista Jennifer Pedraza, del Partido Dignidad y Compromiso, durante una intervención en el Senado.

Hank, exactriz de cine para adultos, negó categóricamente tener vínculos con redes de proxenetismo y reivindicó su labor como activista en defensa de los derechos de las mujeres dedicadas al trabajo sexual en Colombia.

De acuerdo con lo expuesto por la parlamentaria, la denuncia presentada por Pedraza ante la Corte Suprema de Justicia la señala de impulsar una “agenda proxeneta”.

“Me ofende profundamente que se intente relacionar nuestro activismo con los dueños o empresarios de los estudios de modelaje webcam en Colombia”, expresó Hank en el recinto legislativo.

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Alejandra Omaña calificó de grave la acusación de Pedraza y anunció acciones legales por los señalamientos en su contra - crédito Colprensa/Alejandra Omaña/Instagram
Alejandra Omaña calificó de grave la acusación de Pedraza y anunció acciones legales por los señalamientos en su contra - crédito Colprensa/Alejandra Omaña/Instagram

Colombia figura entre los países con mayor número de modelos webcam a nivel global y genera alrededor de 1.500 millones de dólares anuales por la creación de contenido digital en este sector, según datos citados por la congresista. “Son mujeres precarizadas, desatendidas, que no han visto respetados sus derechos”, señaló Hank.

Durante su intervención, la senadora subrayó que muchas de ellas han sido víctimas de explotación laboral y sexual por parte de algunos propietarios de estudios, quienes, afirmó, “las han perseguido cuando intentan organizarse o denunciar”.

La parlamentaria enfatizó que el trabajo de activismo que desarrolla, junto a otras organizaciones, busca brindar acompañamiento psicológico, jurídico e integral a las trabajadoras sexuales.

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“Desde hace casi diez años hemos estado presentes, acompañando en distintas formas. Por ese activismo también hemos sido perseguidas por algunos de esos dueños de estudios”, sostuvo Hank.

La senadora recalcó que ni ella ni su equipo han abierto espacios a lobbies vinculados con el proxenetismo. “Ellos incluso nos han perseguido por querer cuidar y proteger a quienes han sido sus víctimas”, detalló.

Senadora Amaranta Hank enfrenta señalamientos y reafirmó apoyo a mujeres del sector sexual - crédito @aleomanao/X
Senadora Amaranta Hank enfrenta señalamientos y reafirmó apoyo a mujeres del sector sexual - crédito @aleomanao/X

El fenómeno del modelaje webcam en Colombia ha crecido de manera sostenida en la última década, consolidándose como una fuente significativa de ingresos para miles de mujeres.

Según cifras de la industria, el país ocupa los primeros lugares a nivel mundial tanto en número de modelos como en volumen de producción de contenido para adultos. No obstante, persisten denuncias sobre condiciones laborales desfavorables, falta de garantías y vulneraciones de derechos por parte de algunos empresarios del sector.

En ese contexto, la senadora explicó que su enfoque en la defensa de los derechos de las mujeres que ejercen actividades sexuales pagas se divide en dos líneas principales. Por un lado, se brinda apoyo a quienes desean dejar el trabajo sexual.

“Tenemos mujeres desde 18 y 19 años, que no han accedido a educación superior, hasta mujeres de 80, 82 años, que no han tenido oportunidad de una pensión ni de una vivienda digna, y ejercen trabajo sexual por supervivencia”, indicó.

Por otro, el activismo acompaña a aquellas que, en el libre desarrollo de su personalidad, deciden continuar en la actividad, pero exigen protección del Estado frente a cualquier forma de violencia basada en género.

“Queremos ayudar a las mujeres que no quieren seguir en el trabajo sexual, pero también respaldamos a las que, por decisión propia, eligen esa labor. El Estado no puede desprotegerlas cuando son víctimas de violencia”, expresó Hank durante su intervención.

La congresista insistió en la importancia de no asociar el activismo social con prácticas ilegales. “No somos cómplices ni hacemos parte de ningún lobby proxeneta”, afirmó. Además, recordó que las denuncias por explotación, persecución y violencia contra modelos webcam han sido recurrentes en los últimos años, y que el acompañamiento que ofrecen organizaciones feministas ha sido clave para que algunas víctimas decidan denunciar.

Hank reiteró el compromiso de su equipo y de las organizaciones aliadas con la defensa de los derechos humanos y la dignidad de quienes ejercen actividades sexuales pagas.

Por último, la senadora advirtió que mantendrá la vía judicial para responder a las acusaciones en su contra y subrayó la urgencia de avanzar en políticas públicas que reconozcan y protejan a las mujeres en situación de vulnerabilidad dentro del sector.

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