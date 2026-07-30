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Periodista denunció al presentador Rafael Poveda por presunto acoso sexual: “Empezaba a mover su mano y la deslizaba sobre mi pierna”

La mujer señaló que el periodista colombiano la habría invitado a varios encuentros fuera del horario laboral, donde, según su versión, tendría comportamientos inapropiados

Rafael Poveda: así fue como logró salvarse de un plan para asesinarlo en Bogotá - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram
La víctima aseguró que Rafael Poveda tendría dichos comportamientos tanto dentro como fuera del entorno laboral - crédito @soyrafaelpoveda/ Instagram
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Se siguen conociendo nuevas denuncias contra reconocidos presentadores de televisión de Colombia por posibles casos de acoso sexual.

El turno fue para el periodista, productor y director de televisión Rafael Poveda, reconocido por dirigir el programa de periodismo de investigación Testigo Directo y por su podcast de crímenes reales Más Allá del Silencio.

El comunicador colombiano fue denunciado por una periodista, quien relató los momentos en los que, al parecer, Poveda habría tenido comportamientos inapropiados, llegando hasta tocamientos sin su consentimiento.

La mujer, en declaraciones al medio digital Brava News, describió situaciones en la oficina del productor colombiano donde, según ella, se comportaba de manera inapropiada cuando conversaban sobre sus temas para los programas de televisión.

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“Muchas veces cuando entraba a la oficina, al tercer piso, él se sentaba al lado mío. De hecho, me hacía sentar en el sofá de él. Y él se sentaba al lado mío, cruzaba su pierna derecha y mandaba su mano izquierda sobre el sofá (...) Empezaba a hablarme de mis notas. Empezaba a mover su mano y la deslizaba sobre mi pierna. Volvía y la subía, la quitaba, seguía conversando conmigo y volvía a hacer la misma acción como si nada. Muchas veces”, comentó la denunciante cuya identidad fue reservada por seguridad, añadiendo que este comportamiento le generaba incomodidad y ansiedad.

Así mismo, la víctima relató que Poveda insistía en encuentros fuera de la oficina, usando pretextos laborales para invitarla a viajes y a su apartamento donde, en sus palabras, continuaba con sus conductas invasivas.

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“Me invitó a Miami, a Cartagena, a Girardot, Guatapé. Pero yo evadí esos viajes porque no tenían ningún fin profesional ni nada. Lo tomé por el lado personal. Una vez me dijo que a él no le importaba con quiénes había estado yo ni que yo tuviera pareja. Me habló explícitamente de tener relaciones sexuales, que podíamos hablarlo como dos personas adultas. Y en una ocasión me dijo que le gustaría amanecer conmigo”, comentó.

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